Na hrvatsko tržište stigao BlaBlaCar Bus, nova digitalna platforma za autobusni prijevoz

Najpoznatija platforma za dijeljenje prijevoza obavijestila je svoje korisnike da se od sada, osim prijevoza osobnim automobilima, putem njihove platforme BlaBlaCar Bus mogu bukirati i putovanja autobusima.

Nije još možda skroz jasan koncept i model po kojem će usluga funkcionirati no može se pretpostaviti da će licencirani autobuseri koristiti BlaBlaCar platformu za prodaju karata neprodanih sjedala i na taj način popunjavati autobuse putnicima. Nije isključeno da će tako u jednom autobusu postojati više cjenovnih razreda, kako je to već slučaj s autobusima koji prodaju sjedala putem platformi.

Nismo od BlaBlaCara dobili odgovor na pitanja kako će točno funkcionirati njihov model u Hrvatskoj i je li po svim parametrima zakonit, kao ni od Ministarstva mora, prometa i veza, odgovor na pitanje je li BlaBlaCar Bus tražio ikakvu licencu za poslovanje na tržištu autobuserskog prijevoza.

Na stranicama BlaBla Cara objašnjeno je:

- Na BlaBlaCaru želimo ponuditi najbolje cijene kako biste mogli putovati po nižim cijenama. U većini slučajeva ne trebaš printati autobusnu kartu, a kopiju ćeš dobiti i e-mailom. Ovisno o prijevozniku, koji je naveden na karti, imat ćeš opciju printati kartu ili pokazati e-kartu prije ukrcavanja. Kad rezerviraš prijevoz dobit ćeš i broj sjedala. Taj će broj biti naveden na autobusnoj karti koja će ti biti poslana e-mailom. Za neke posebne linije i odredišta možeš odabrati koje sjedalo želiš uz malu dodatnu naknadu – piše na njihovoj stranici.

BlaBlaCar busevi voze već dulje vrijeme Francuskom, ali i na međunarodnim europskim linijama i tu uslugu sada šire i na ostale europske destinacije. Dosta njihovih putovanja su izravne rute između velikih gradova. Prodaja karata se radi putem Omnio servisa, autoriziranog za BlaBlaCar-ovu prodaju karata te na njihovim stranicama piše kako jednom, kada putnik rezervira kartu, može uspoređivati rute i cijene kako bi pronašao najbolji raspored po najboljoj cijeni.

Hrvoje Meštrović, predsjednik Udruge hrvatskih javnolinijskih prijevoznika objašnjava da u djelovanju BlaBlaCar Busa ne vidi ništa sporno ukoliko svi prijevoznici koji će putem njihove platforme prodavati karte, imaju sve potrebne dozvole.

-Nije važno kako je karta prodana, važno je ima li prijevoznik sve dozvole i posluje li prema svim europskim odredbama i hrvatskim zakonima: plaćanje vozača, vrijeme odmora vozača, broj prekršaja, poštivanje voznih redova, sigurnost u prometu i sl. Platforme koje to ne poštuju su u prekršaju, međutim svu odgovornost snose prijevoznici, a ne globalne platforme – objašnjava Meštrović.

U slučaju BlaBlaCar usluge dijeljenja prijevoza osobnim automobilom, do sada je to izgledalo ovako: U aplikaciju ili na BlaBla web stranicu unijeli podatke o vremenu i lokaciji na kojoj želite da vas vozač pokupi. Vozaču biste platili ‘na ruke‘ dogovoreni iznos koji je on prethodno odredio i oglasio na BlaBlaCar platformi. Bez ikakvih papira, ugovora, računa i sl. Sa autobusima to teško može isto funkcionirati: – Ako prijevoznik staje na autobusnoj stanici u Karlovcu, onda staje u Karlovcu i to onda ne može biti Zagreb ili neki drugi grad. Proviziju BlaBlaCar Bus pretpostavljam da ne uzima od putnika već od prijevoznika – smatra Meštrović.

Prilično je dugo trajao taj vrlo misteriozni poslovni model BlaBla Cara, u kojem i nije baš bilo previše poslovne logike. Nema naplate usluga ni provizije, nema oglasa na web stranici i aplikaciji. Od kud sredstva za poslovanje i kako je BlaBlaCar egzistirao?

Odgovor je stigao prije malo više od mjesec dana, kada je BlaBlaCar počeo naplaćivati proviziju za dogovaranje prijevoza osobnim automobilom, što je u javnosti izazvalo podijeljene reakcije. Na njihovim stranicama nije točno navedeno koliko ona iznosi jer se automatski dodaje na cijenu koju odredi vozač, no prema komentarima na Internetu čini se da ona za vožnju koju košta 20 do 25 eura iznosi četiri do pet eura, odnosno 20-ak posto.

-Sve vam te platforme rade po istom principu. Dokle god neki start up ima kapital i ulagače koji stoje financijski iza tajanstvenog poslovnog modela, takve platforme mogu raditi besplatno, bez zarade. Kad privuku milijune ili milijarde korisnika, investitori uložena sredstva mogu vratiti u roku od tri godine. U međuvremenu su srušili tržište i postojeće komercijalne modele koji po svojoj prirodi traže neki profit. – objašnjava Meštrović.

U Hrvatskoj danas imamo tri takve globalne platforme: Flixbus, GetbyBus te sada BlaBlaCar Bus i svaki ima svoj specifičan model poslovanja. BlaBlaCar Bus će vjerojatno nuditi uslugu koju mu po cjeniku odredi prijevoznik, a algoritam će cijenama upravljati dinamički.

Meštrović objašnjava kako i danas imamo situaciju u kojoj je, primjerice, u istom autobusu cijena vožnje od Rijeke do Karlovca skuplja nego od Rijeke do Zagreba jer je na duljoj relaciji veća konkurencija pa je i niža cijena, što zvuči prilično zbunjujuće.