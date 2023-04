Na svjetskim burzama rast na krilima poslovnih rezultata tehnoloških kompanija

Na svjetskim burzama prošloga tjedna najvažniji indeksi su porasli na krilima solidnih poslovnih rezultata niza kompanija, ponajviše tehnoloških, a zahvaljujući tome i u travnju su ostvareni znatni tržišni dobitci.

Na Wall Streetu je Dow Jones prošloga tjedna porastao 0,86 posto, na 34.098 bodova, S&P 500 za 0,88 posto, na 4.169 bodova, a Nasdaq indeks 1,3 posto, na 12.226 bodova.

Mjesec travanj Dow je završio s dobitkom od 2,5 posto, postigavši najbolju mjesečnu izvedbu od siječnja, kada je porastao za 2,8 posto. Istodobno, S&P indeks ojačao je 1,5 posto, dok je Nasdaq, koji je protekloga tjedna ostvario znatan dobitak, na mjesečnoj razini tek je neznatno ojačao.

I protekloga tjedna najviše su porasle cijene tehnoloških dionica, zahvaljujući solidnim poslovnim rezultatima velikih tehnoloških divova poput Microsofta, Applea, Mete i Intela.

Uzlet tehnoloških dionica

Upravo zahvaljujući uzletu cijena tehnoloških dionica, koje imaju veliku težinju u sastavu S&P-ja, taj indeks od početka godine na dobitku je 8,6 posto, no to pojedine analitičare sve više zabrinjava.

Naime, svega sedam dionica iz sastava tog indeksa - Apple, Microsoft, Alphabet, Tesla, Meta i Nvidia - zaslužno je za čak 88 posto rasta S&P-ja od početka godine.

- Iskreno, to me čini nervoznim. Čini se da se tržišni dobici koncentriraju na sve manji i manji broj dionica, a to vjerojano nije održivo na duži rok - smatra James Ragan, iz D.A. Davidsona.

Općenito, dosad je tek nešto više od polovine kompanija čije su dionice sadržane u S&P 500 indeksu izvijestilo o poslovnim rezultatima za prvo polugodište, pri čemu ih je 80 posto premašilo prcojene analitičara.

- Zarade, ekonomski pokazatelji i Fed i dalje su narativ investitora - ističe, pak, Greg Bassuk, izvršni direktor ASX Investmentsa.

Prati se Fed

Investitori će idućega tjedna pratiti zasjedanje Feda, a pritom 86 posto tržišnih sudionika smatra da će Fed podići kamatne stope za 0,25 postotnih bodova, kao što je to učinio i na prošlom zasjedanju.

U petak objavljen podatak o indeksu cijena izdataka za osobnu potrošnju u SAD-u podupire takva očekivanja, budući da je za ožujak iznosio 4,2 posto na godišnjoj razini, što je najniža stopa od svibnja 2021., no ipak i dalje znatno iznad 2 posto inflacije koju cilja Fed.

- Izvješće o inflaciji od petka daje Fedu razlog da povisi kamatne stope za 25 baznih bodova na sastanku u svibnju, iako ima i investitora koji smatraju da bi Fed mogao početi pauzirati s povećanjem kamata zbog zabrinutosti za izglede gospodarstva - rekao je Ryan Blanger iz Claro Advisorsa.

Američki BDP usporio

Naime, prošlotjedni podaci pokazali su i da je američki BDP u prvom tromejsečju usporio rast na anualiziranih 1,1 posto, zamjetno slabije nego u četvrtom tromjesečju 2022. godine kada uvećan za 2,6 posto.

U fokusu investitora idućih dana bit će i izvješće o zaposlenosti u travnju u najvećem svjetskom gospdaoarstvu te objava novih financijskih izvješća.

A što se tiče zdravlja američkih banaka, i dalje pristižu loše vijesti u vezi First Republica. Ta regionalna banka zabilježila je pad cijene za više od od 50 posto prošloga tjedna, a 97 posto od početka godine zbog povlačenja depozita štediša te je sve je izglednije i da će zatražiti pomoć Savezne korporacije za osiguranje depozita. To je već treća regionalna banka koja je zapala u probleme u SAD-u od početka godine.

I na europskim burzama prevlada dobro raspoloženje zahvaljujući zaradama kompanija, pa su indeksi prošloga tjedna ostvarili također dobitke. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,55 posto, na 7.870 bodova, a paiški CAC za 1,12 posto, na 7.491 bod, dok je frankfurtski DAX blago porastao, za 0,26 posto, na 15.922 boda.

Euro na najvišoj razini

Također, vrijednost dolara prema košarici valuta prošloga tjedna stagnirala, dok se tečaj eura i dalje kreće oko 1,10 dolara, najviše razine u godinu dana prema američkoj valuti. Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, oslabio je prošloga tjedna blagih 0,04 posto, na 101,67 bodova.

Pritom je dolar prema europskoj valuti oslabio 0,32 posto, pa je cijena eura dosegnula 1,102 dolara i od početka travnja porasla je otprilike 1,5 posto. Na deviznim tržištima posljednjih dana tržišni sudionici intenzivno špekuliraju o idućim potezima američke i europske središnje banke.