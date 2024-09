Nawar Alsaadi, Kanata Advisors: Za američke investitore održivost je rizik, za europske prilika

Kad se investitori usredotoče na smanjenje rizika, skloni su biti oprezniji u načinu na koji vrednuju i važu čimbenike ESG-a. S druge strane, investitori koji se usredotočuju na prilike održivosti skloni su agresivnijim strategijama ulaganja koje im omogućuju sudjelovanje u globalnoj održivoj tranziciji

Primjena načela održivosti (ESG-a) nije samo obveza koja se u posljednje vrijeme nameće gospodarstvu već i prilika za zaradu, a po tome se Europa razlikuje od Amerike. Jedan je to od naglasaka koje je u razgovoru za Lider iznio Nawar Alsaadi, jedan od govornika na konferenciji Hrvatske gospodarske komore ‘Podržimo održivo‘ koja će se održati 9. i 10. rujna. Alsaadi je osnivač i izvršni direktor ESG financijskotehnološke savjetodavne tvrtke Kanata Advisors iz Toronta. Prije Kanate bio je na visokim položajima povezanima s ESG-om, kao izvršni direktor za utjecaj (engl. chief impact officer) u Scope Four Capitalu, zatim viši voditelj portfelja za ESG ulaganje u Canada Post Pension Planu te direktor ESG Insightsa u tvrtki za etička ulaganja NEI Investments. U Zagrebu će održati predavanje na temu ‘Održivost 360° – od obveze do kapitalne potrošnje‘

Kako primjena načela održivosti može poboljšati financijsku izvedbu i vrijednost tvrtkinih dioničara?

– Integracija načela održivosti u poslovanje stvara vrijednost s pomoću tri poluge: smanjenja rizika, smanjenja troškova i generiranja novog poslovanja. Na primjer, tvrtka za nekretnine koja poboljšava energetsku učinkovitost svojih zgrada na kraju će uštedjeti novac zbog nižih računa za energiju i tako će smanjiti troškove. Istodobno, kako se propisi o energetskoj učinkovitosti zgrada diljem svijeta postrožuju, smanjit će rizik od regulativnih kazni ili potencijalnog pada vrijednosti svojih nekretnina. Drugi je primjer europska tvrtka za proizvodnju automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem koja proširuje svoju ponudu proizvoda na električne automobile. Takva inicijativa vjerojatno će potaknuti novo poslovanje privlačenjem novih kupaca električnih vozila i istodobno osigurati tvrtkinu usklađenost sa strožim propisima EU-a o ekonomičnosti goriva. Kako tvrtka smanjuje troškove, smanjuje rizik i potiče novo poslovanje koristeći se inicijativama za održivost, njezina će se financijska izvedba i ukupna vrijednost povećati.

Koje su specifične inicijative održivosti pokazale najveći povrat ulaganja (ROI) za tvrtke?

– Odgovor na ovo pitanje ovisi o industriji u kojoj tvrtka posluje. Financijska isplativost inicijativa održivosti mora se procijeniti u kontekstu tvrtkina poslovanja, njezinih troškova kapitala i troškova inicijative za održivost, među ostalim čimbenicima. Uzimajući to u obzir, empirijska analiza iz 2023. koju su proveli CPP Investments, FCLTGlobal i Wharton, uključujući 2900 tvrtki u MSCI World Indexu od 2010. do 2021., zaključila je da tvrtke koje učinkovito surađuju sa svojim zaposlenicima, primjerice nudeći im dobre radne uvjete i dobre plaće, obično imaju veći povrat na uloženi kapital; taj rezultat bio je dosljedan u svim industrijama. Još jedan primjer koji se proteže kroz industrije ulaganja su u energetsku ili procesnu učinkovitost. Opsežna studija dekarbonizacijskih projekata iz 2024. koju su proveli sveučilišta u Göttingenu i Bielefeldu te Sveučilište Northwestern otkrila je da je 74 posto dekarbonizacijskih projekata u Sjevernoj Americi tijekom posljednjeg desetljeća povezano s poboljšanjima energetske ili procesne učinkovitosti, a 76 posto tih projekata ima pozitivnu neto sadašnju vrijednost (NPV). To izgleda kao znak da su ulaganja u energetsku učinkovitost kapitalno isplativa. Unatoč tim primjerima izračuni održivosti koji se temelje na ROI-ju moraju se provoditi na industrijskoj i pojedinačnoj osnovi.

Kako tvrtke uravnotežuju početne kapitalne izdatke za dekarbonizaciju s dugoročnim financijskim prednostima i koja je uloga investitora u tom procesu?

– Ovo je odlično pitanje. Tvrtke su pod sve većim pritiskom da se usredotoče na kratkoročno i na kvartalne zarade. Prosječno razdoblje u kojem javni investitori drže dionice skratilo se s osam godina u pedesetima na manje od šest mjeseci danas. To je velik izazov za tvrtke koje žele ulagati u održivost jer većina izvršnih direktora očekuje da će se ulaganja u održivost isplatiti u tri do pet godina. Akademska istraživanja jasno pokazuju da tvrtke koje upravljaju na duge staze stvaraju veću vrijednost. Stoga, bez obzira na to jesu li ulaganja usmjerena na održivost ili nisu, upravni odbori tvrtki trebaju osigurati da izvršni direktori ne upravljaju kratkoročno, već da ulažu u dugoročnu budućnost svojih tvrtki. Da bi se to postiglo, potrebno je uspostaviti ravnotežu između kratkoročnih i dugoročnih poticaja za nagrađivanje izvršnih direktora u sklopu dobro razvijene korporativne strategije koja obuhvaća kratkoročne, srednjoročne i dugoročne ciljeve. Što se tiče održivosti, tvrtke trebaju održavati zdrav dijalog s investitorima o osnovnim pokretačima svojih ulaganja u održivost, očekivanim kratkoročnim i dugoročnim povratima i odupirati se pritisku da žrtvuju dugoročno za kratkoročne povrate. U međuvremenu bi investitori, a posebno vlasnici imovine kao što su mirovinski i suvereni fondovi, trebali poticati upravitelje svoje imovine da upravljaju za dugoročan povrat i usklade trajanje svojih kapitalnih obveza s potrebama dugoročnih dekarbonizacijskih projekata. U tom kontekstu privatni investitori u kapital i investitori u infrastrukturu bolje su prilagođeni za ulaganje i financiranje projekata održive tranzicije od investitora na javnim tržištima, koji su skloni kraće držati ulaganja.

