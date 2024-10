Nelojalna konkurencija: Žalbe AZTN-u često nemaju veze s tržišnim natjecanjem

Nekom je poduzetniku lani zasmetalo što je oko kiosaka s brzom hranom uz Kauflandove prodajne centre uvijek gužva pa je Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) podnio inicijativu za pokretanje postupka protiv Kauflanda Hrvatska radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zloporabom vladajućeg položaja. Podnositelj inicijative to je obrazložio time što su cijene u Kauflandovim fast foodovima upola, pa i više od toga, niže od tržišnih.

Primjerice, cijena malih ćevapa bila je 1,95 eura, liganja s krumpirićima 4,59 eura i tako dalje. Proljetos, nakon temeljitog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu, AZTN je tu inicijativu odbacio zaključivši da je tržište brze hrane u Zagrebu izrazito kompetitivno i da Kaufland na njemu nema vladajući položaj, pa ga i nije mogao zloupotrijebiti predatorskim cijenama.

Kauflandu to nije prvi put da se Agencija s njim morala baviti u vezi s istim tim pitanjem. I prije dvije i pol godine AZTN je već odbacio jednu inicijativu koju je protiv tog lanca, zbog toga što na svojim kioscima brze hrane ‘neopravdano‘ prodaje hranu po cijeni nižoj za 50 posto u odnosu na podnositelja inicijative, podnio također neki anonimni poduzetnik. Moguće je da je u oba slučaja riječ o istom podnositelju, moguće da su i dva različita. No očito je da su jeftini ćevapi i pečeni pilići nekomu ili nekima trn u oku i da to doživljavaju kao zloporabu vladajućeg položaja iako Kaufland ‘vladajući položaj‘ ima samo na vlastitom zemljištu uza svoje supermarkete.

Rijetko prihvaćanje inicijativa

Obrazloženje rješenja kojim je inicijativa anonimnog poduzetnika protiv Kauflanda odbačena jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka prema službenoj dužnosti temeljito je opisano na pet gusto tipkanih stranica i jedno je od najkraćih koja se mogu pročitati u drugim slučajevima odbacivanja sličnih inicijativa. Neka obrazloženja, naime, sadržavaju i nekoliko desetaka gusto natipkanog teksta, s nevjerojatnom količinom podataka utvrđenom u postupku ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu, što svjedoči o tome koliko je resursa potrebno angažirati da bi se svaka inicijativa, što je samo jedan od segmenata kojim se AZTN bavi, provjerila prije nego što se odbaci ili obustavi postupak.

Inicijativa se prihvaća vrlo rijetko, ali ima i toga. Jedan od takvih slučajeva bila je ona tvrtke Massive Panels iz Velikog Bukovca koja je još u lipnju 2021. zatražila od AZTN-a da pokrene postupak protiv Hrvatskih šuma. U najkraćem, podnositelj inicijative naveo je kako su Hrvatske šume tijekom natječajnih postupaka na temelju javnih poziva u tri prethodne godine Massive Panelsu dodijelile manje količine trupaca od onih koje su mu trebale pripasti. Slijedom inicijative AZTN je proveo postupak kojim je bilo potrebno utvrditi jesu li Hrvatske šume primjenjivale netransparentne i nejednake uvjete za dodjelu kvota drvnih sortimenata prema poduzetnicima koji su međusobni konkurenti i tako zlorabile vladajući položaj. Ta je inicijativa završena prošle godine (realiziranom) obvezom Hrvatskih šuma da će provesti javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o načinima i uvjetima prodaje drvnih soritmenata za svaku iduću godinu, što je napokon rezultiralo kakvim-takvim zadovoljstvom među njihovim kupcima.

U arhivi AZTN-ovih odluka nailazimo i na jedno rješenje kojim je prihvaćena inicijativa anonimnog podnositelja, a kojim je utvrđeno da je tvrtka Spinnaker distribucija narušila tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu distribucije akcijskih sportskih akcijskih kamera na teritoriju Republike Hrvatske sklapanjem tipskog ugovora o selektivnoj distribuciji s deset ovlaštenih trgovaca na malo. AZTN je, naime, ustanovio da je ugovor o selektivnoj distribuciji sadržavao odredbe koje znače teško ograničenje tržišnog natjecanja jer su te odredbe ograničavale opskrbu među distributerima unutar sustava selektivne distribucije. Osim što je Spinnakeru distribuciji AZTN zabranio sklapanje takvih ugovora, tu je tvrtku taj prijestup prije tri godine stajao 350 tisuća kuna kazne.

Sporna javna nabava

U posljednje dvije godine AZTN je riješio čak 92 inicijative. U dosadašnjoj praksi Agencija je postupala prema svakoj inicijativi prethodno ispitujući stanje na tržištu povezano sa zaprimljenom inicijativom, no, kako nam kažu u Agenciji, 'zbog izrazito ograničenih resursa to je postalo vrlo teško, a i sâm zakon AZTN-u omogućuje da ne postupi prema svakoj zaprimljenoj inicijativi'...