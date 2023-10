Pine Studio: Izvoz im je stopostotan, gotovo sav prihod ostvaruju na stranim tržištima

Osim što je nedavno istraživanje o hrvatskoj industriji videoigara pokazalo da cijela ta industrija raste, među pozitivnim primjerima nositelja tog rasta posebno se istaknuo samoborski Pine Studio, mala tvrtka specijalizirana za izradu igara u kojima se pronalazi izlaz iz prostorije (engl. escape room​). Prihod od 7,8 milijuna eura i dobit od čak 5,8 milijuna eura u 2022. Pine Studio ostvario je zahvaljujući ‘Escape Simulatoru‘, velikoj hit-igri koju je izradio i samostalno izdao 2021. i do sada prodao u čak dva milijuna primjeraka na gejming-platformi Steam. Druga je to igra koju je tijekom jedanaest godina zajedničkoga rada, devet godina postojanja i mnogih drugih projekata izdao samostalno, nakon prve igre ‘Cats in Time‘, koja je bila svojevrsni test. No takav uspjeh nije stigao preko noći, otkrivaju nam u razgovoru suosnivači, operativni direktor Boris Barbir, kreativni i tehnički direktor Tomislav Podhraški te tvrtkin direktor ​Vladimir Koščica. Da bi imali jednu takvu uspješnicu, trebalo im je mnogo vremena i usavršavanja, a putem su izradili velik broj drugih, manjih igara.

– Kad smo počeli, igre smo izrađivali po narudžbi. Razvijali smo mobilne igre i to je dobro prolazilo, ali onda smo dobili priliku napraviti svoju i sami je izdati. Ukupno smo napravili blizu pedeset igara, ali sve su one bile ili za druge izdavače ili u suradnji s njima – govori Podhraški ističući da su ‘Escape Simulator‘ izradili i izdali vlastitim novcem, zahvaljujući ušteđenoj dobiti od prijašnjih projekata, bez dodatnoga vanjskog financiranja.

Ostvarenje sna

Danas je u tvrtki dvadesetero zaposlenika i svi oni rade na održavanju i usavršavanju ‘Escape Simulatora‘. Međutim, kad su 2019. počeli razvijati igru, dvije godine prije nego što su je izdali, samo je dio tada još manjeg tima radio na njezinoj produkciji, a ostatak je održavao projekte za druge izdavače kako bi se osigurala financijska stabilnost.

– Tada smo imali trinaestero-četrnaestero ljudi i od toga je pola održavalo i završavalo stare projekte izdavača da se možemo financirati, a drugi su radili na ‘Escape Simulatoru‘. Poslije smo se spojili i cijeli tim počeo je raditi na toj igri, ali, realno, izdalo ju je sedmero ljudi. Izrađivali smo je dvije godine i već je dvije godine održava cijeli tim – objašnjava Barbir.

U jednom je razdoblju bilo isplativije raditi na više igara odjednom, tako je tvrtka funkcionirala godinama, nadovezuje se Koščica.

– Posljednjih nekoliko godina uspjeli smo se fokusirati i nabaviti novac koji nam to omogućuje, jer bez financijske strukture ne možete sami raditi nešto veće. Omogućeno nam je da to napravimo pa već treću godinu cijeli tim radi na jednoj igri, što nam je oduvijek bio san – dodaje Koščica, nekada tvrtkin prvi zaposlenik, a danas direktor.

Dio osnivačkog tima Pine Studija bio je još jedan član, no on je prije dvije godine otišao iz tvrtke i počeo se baviti drugim projektom; ostali ga podupiru u tome. Prije nego što su okupili još ljudi, razvijali su flash-igre, koje se igraju na internetu.

Barbir i Podhraški poznaju se još od fakulteta – upoznali su se na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu studirajući informatiku, a zatim su obojica diplomski studij završila na Grafičkom fakultetu, također u Zagrebu. Drugi im u šali govore da se rijetko kada u deset i više godina poslovanja ljudi ne posvađaju, a oni su kao tim ostali zajedno te su svi uključeni u više dijelova poslovanja.

– Mali smo i agilan tim, i mi suosnivači jako smo uključeni u produkciju igara. To je jedan od razloga zbog kojih su nam rashodi niski i uspijevamo zadržati visoku efikasnost i dobit poduzeća. Svatko radi više stvari i izbacili smo neke segmente koji možda standardno postoje u nekim drugim poduzećima – objašnjava Podhraški način tvrtkina funkcioniranja.

Ta mala samoborska tvrtka gotovo sav prihod ostvaruje na stranim tržištima, stoga joj je izvoz gotovo stopostotan. U Hrvatskoj, kažu u njoj, uprihoduju vrlo malo, manje od jedan posto ukupnih prihoda. Najviše prihoda dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, slijede Kina i države Europske unije. S obzirom na to problem im, kao i mnogim drugim gejming-studijima u Hrvatskoj, stvara dvostruko oporezivanje s SAD-om. Iako je još u prosincu prošle godine između Hrvatske i te države potpisan ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, još se čeka njegovo ratificiranje u američkom Kongresu. Do tada će mnoge tvrtke, pa tako i Pine Studio, gubiti novac.

– Čekamo to već godinama, Hrvatska je jedna od rijetkih država u Europi koja plaća dvostruki porez. To je jedan od razloga zbog kojih smo skoro otvorili tvrtku u drugoj državi – ističe Barbir i dodaje da su zbog toga hrvatske gejming-tvrtke manje konkurentne na tržištu.

