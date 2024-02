Reorganizacija u Agro Invest grupi, Stipo Matić se povukao iz uprave kompanije

Stipo Matić, vlasnik Agro Invest grupe (AIG), povukao se s funkcije člana Uprave te kompanije, a došlo je do još nekih promjena u njoj i njezinim članicama, zbog čega smo kontaktirali čelnog čovjeka Ivana Pandurevića da nam objasni o čemu je riječ.

Naime, na sjednici Skupštine AIG-a odlučeno je da se konstituira Nadzorni odbor kojeg kompanija do sada nije imala, a kako je za Lider izjavio Pandurević, riječ je o strateškoj odluci nakon provedene analize i razmatranja o novom organizacijskom modelu, trenutačne poslovne situacije i budućih poslovnih ciljeva.

- Cilj ove odluke je unaprijediti strukturu upravljanja i osigurati dodatnu razinu nadzora i usmjeravanja u ostvarivanju naših dugoročnih ciljeva i strategija. Odluka o formiranju Nadzornog odbora temelji se na trenutačnim potrebama i dinamici poslovanja te je usklađena s našim planovima rasta i razvoja – rekao je Pandurević.

Odmah nakon sjednice skupštine održana je i ona NO-a na kojoj je za predsjednika izabran Marko Rašić. Njega je u to tijelo imenovala Skupština AIG-a na četiri godine, a članovi su još i Željko Menalo, Pero Matić, Danijel Lastrić i Sanda Vujkov Mustedanagić, također s mandatom od četiri godine.

Uprava kompanije pak koja je do sada brojala dva člana proširena je na četiri. Pandurević je ostao predsjednik Uprave, Matić je opozvan, a novi članovi su Saša Breznik, Vlado Čondić Galiničić i Iva Brkić. Njihov će mandat trajati četiri godine. Pandurević je dodao da će osim članstva u Upravi Breznik i Čondić Galinčić biti članovi nadzornih odbora kompanija u vlasništvu ili suvlasništvu AIG-a.

Matić nastavlja pružati podršku

Ni to nije sve jer je zbog imenovanja nova tri člana Uprave došlo do promjena i u tvrtkama članicama AIG-a. Umjesto Breznika i Čondić Galinčića koji su do sada bili čelni ljudi PP Orahovice (Breznik je bio predsjednik Uprave), ta je kompanija dobila sada direktora, a tu će funkciju obavljati dosadašnji voditelj financija Josip Miličević. Iva Brkić pak, koja je ujedno bila i voditeljicu komercijale cijele Agro Invest grupe (karijeru je započela graditi u PP Orahovici) za sada ostaje direktorica kompanije PPO Stočarstvo iz Voćina.

Također je došlo do promjene u još jednoj članici AIG-a; u PPK Valpovu umjesto dosadašnjeg predsjednika Uprave Ivana Malića funkciju (sada) direktora preuzeo je dosadašnji član Uprave Slaven Mijatov.

- U svjetlu rasta i razvoja Grupacije u vlasništvu Stipe Matića, koja obuhvaća brojne kompanije, u Agro Invest grupi uvode se profesionalne uprave i Nadzorni odbor. U tijeku je reorganizacija cijelog AIG-a s kojom želimo podići efikasnost i sinergiju, organizirajući poslovanje po poslovnim vertikalama, gdje je svaki član uprave AIG-a zadužen za određeno područje u svim tvrtkama i državama – objasnio je Pandurević.

Kad je pak u pitanju vlasnik Grupe Stipo Matić, inače vlasnik i IT kompanije M SAN Grupa, Pandurević je rekao da će on ‘nastaviti pružati svoju podršku i ekspertizu AIG-u, angažirajući se kroz Skupštinu te pružajući podršku svim tijelima upravljanja i nadzora‘, čime će se osigurati, naglasio je, kontinuitet u razvoju poslovanja kompanije.

Na pitanje kako je AIG poslovao u prošloj godini nije mogao odgovoriti podsjećajući da je ta kompanija još u srpnju 2022. godine izdala korporativnu obveznicu, zbog čega tu informaciju, kao i sve druge, mora prvo objaviti na burzi.