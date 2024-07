Sedam hrvatskih agencija osvojilo 10 IPRA GWA nagrada

Agencija za odnose s javnošću Manjgura osvojila je prestižnu IPRA GWA (International Public Relations Association Golden World Awards) nagradu za 2024. godinu u kategoriji javnog sektora, za kampanju ‘Justice Served: Historic Rise of Judges’ Salaries‘. Finalno žiriranje za ovogodišnje prestižne nagrade u području odnosa s javnošću – IPRA GWA prvi put je održano u Hrvatskoj, točnije u Zagrebu, a dodjela nagrada održat će se na IPRA GWA gala večeri u Beogradu 18. listopada 2024.

Zagrebački domaćin je bila upravo Manjgura, dok su njezin osnivač i direktor Krešimir Macan i Marina Bolanča Radunović iz agencije Abeceda komunikacija sudjelovali i kao članovi žirija, pri čemu treba napomenuti da njih dvoje nisu sudili u kategorijama u kojima su njihove agencije bile finalisti.

Ovo predstavlja veliki uspjeh za hrvatsku PR scenu jer je IPRA-in žiri ove godine nagradio još sedam kampanja iz Hrvatske (10 zlata za ukupno za 9 kampanja) što je ukupno 26 IPRA GWA svjetskih zlata osvojenih za hrvatski PR od 2015. godine.

Uz Manjgurin rad za Udrugu hrvatskih sudaca, nagrade su još osvojili i 404 agency (dvije nagrade u kategorijama Corporate responsibility - Agency i Event management – Agency), Abeceda komunikacije (u kategoriji Corporate responsibility – Agency), Hrvatski Telekom (dvije nagrade u kategorijama Corporate responsibility – Inhouse i Environmental – Inhouse), A1 Hrvatska (u kategoriji Event management – Inhouse), CTA komunikacije (dvije nagrade u kategorijama Integration of traditional and new media – Agency i Launch of a new service – Agency) i Millenium promocija (nagrada u kategoriji PR on a shoestring – Agency).

Što se tiče, Manjgure, kako su objavili, riječ je o višemjesečnoj kampanji u 2023./2024. godini tijekom koje je ta agencija pružala komunikacijsku podršku Udruzi hrvatskih sudaca (UHS), te projektu koji je kulminirao najvećim povećanjem sudačkih plaća u novijoj hrvatskoj povijesti.

Ove godine na najstarijem svjetskom natjecanju u području odnosa s javnošću 48 članova žirija ocjenjivalo je mnoštvo prijava iz cijelog svijeta, unutar 38 kategorija. IPRA GWA je Manjguri već treća nagrada za projekt s Udrugom hrvatskih sudaca. Podsjetimo, u lipnju je agencija u Londonu primila dva Polarisa, prestižne globalne nagrade za političku komunikaciju. Manjgurin tim u kampanji za UHS činili su osnivač i direktor Krešimir Macan, starija savjetnica Anamarija Hrvoić Đurić i mlađa savjetnica Dora Novak.

– Čestitke Udruzi hrvatskih sudaca na odlučnosti i hrabrosti da ispravi dugogodišnju nepravdu u neujednačenosti plaća u javnim službama. Čestitke i našem timu iz Manjgure koji je kroz desetomjesečnu, iznimno intenzivnu i dinamičnu kampanju, ostvario povijesni rezultat i još jednom pokazao koliko je jasna i pravovremena komunikacija važna u svakom sektoru. Individualni pristup i sveobuhvatna rješenja kakve Manjgura nudi klijentima pokazali su se i ovoga puta kao pobjednička kombinacija – poručio je Macan, zahvalivši stručnom žiriju IPRA GWA na povjerenju i priznanju.

IPRA GWA je također i ukupno četvrta prestižna nagrada Manjguri ove godine. Podsjetimo, u travnju je Manjgura prvo osvojila jedino zlato u konkurenciji četrnaest finalista Grand PRixa Hrvatske udruge za odnose s javnošću, s konferencijom ‘Prodajni Mindset: The Wolf Strikes Again’, za klijenta Prodajni Mindset. Najveće domaće priznanje komunikacijskim stručnjacima za inovativnost i stručnost u izvedbi projekata odnijela je u kategoriji Organizacija i komunikacija događanja, s konferencijom na kojoj je 17. studenog 2023. u Zagrebu kao glavna zvijezda zasjao bivši broker i pravi Vuk s Wall Streeta Jordan Belfort. S istim projektom Manjgura se plasirala i u finale IPRA-e u kategoriji Eventi.

Inače, natjecanje IPRA Golden World Awards, poznato kao svojevrsni svjetski PR oskar, pokrenuto je 1990. i od tada neprestano potiče izvrsnost u PR industriji, navode u agenciji Manjgura.