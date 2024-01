Tranzit tereta kroz Sueski kanal pao za 45 posto

Obujam tereta u tranzitu kroz Sueski kanal smanjio se zbog napetosti u Crvenom moru za 45 posto u odnosu na početak prosinca, upozorila je UN-ova agencija za trgovinu i razvoj UNCTAD.

Kroz Sueski kanal sada prolazi 39 posto manje brodova, izvijestila je agencija, što odgovara padu obujma tereta za 45 posto.

U prošlom tjednu kontejnerske pošiljke smanjile su se za 82 posto u odnosu na početak prosinca, a još su više smanjene pošiljke ukapljenog plina, ističe UNCTAD, ne navodeći brojke.

Transport žitarica tek se blago smanjio, a transport nafte tankerima blago se povećao, navodi agencija UN-a.

Sueski kanal pokriva 12 do 15 posto globalne trgovine i 25 do 30 posto kontejnerskog prometa.

Početkom studenog jemenski pokret Ansar Allah počeo je u Crvenom moru napadati brodove povezane s Izraelom, tražeći primirje u okupiranom palestinskom Pojasu Gaze i dostavu humanitarne pomoći Palestincima. Pokret je vodeća snaga u savezu koji upravlja većinom naseljenih dijelova Jemena.

SAD i Britanija odgovorili su napadima na ciljeve u Jemenu, uz obrazloženje da žele zaštititi plovidbu komercijalnih brodova, što je dodatno zaoštrilo napetosti u regiji, napominje UNCTAD.

U takvom su okruženju logističke tvrtke počele preusmjeravati brodove oko Rta dobre nade, što produljuje putovanje i do 14 dana i povećava troškove goriva, uz rizik raspirivanja inflacije, ugrožavanja prehrambene sigurnosti i većih emisija stakleničkih plinova, ističe agencija.

Kriza u Crvenom moru nadovezala se na poremećaje u svjetskoj trgovini koje su izazvali rat u Ukrajini i neuobičajno niska razina vode u Panamskom kanalu zbog suše, povezane s klimatskim promjenama, primjećuje agencija.

Kroz Panamski kanal sada prolazi za 36 posto manje brodova nego u istom prošlogodišnjem razdoblju, utvrdio je UNCTAD.

‘Posljedice su dramatične‘, upozorava voditelj trgovinske logistike u UNCTAD-u Jan Hoffmann.

- Jako smo zabrinuti. Svjedočimo kašnjenjima, većim troškovima, većoj emisiji stakleničkih plinova - rekao je Hoffmann u četvrtak novinarima, objasnivši da su emisije porasle budući da brodovi plove duljim rutama.

Od početka prosinca 2023. vozarine iz Šangaja u prosjeku su udvostručene, a one do Europe utrostručene, navodi dužnosnik UNCTAD-a, a porasle su i na potezu do zapadne obale SAD-a, ističe dužnosnik UN-a.

Očekujemo višestruke posljedice takvog razvoja situacije, dodao je, upozorivši na veće troškove, moguće jačanje inflacije i kašnjenja pošiljki i pogoršanje faktora koji potiču klimatske promjene.