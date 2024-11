Hrvatska može postati transportni hub, ali treba obnoviti željeznicu

Hrvatska može i treba postati logistički i transportni hub koji će povezivati Europu i Aziju, za što prije svega treba unaprijediti željeznicu, rečeno je u srijedu na konferenciji Dani logistike i transporta.

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković kao izazov predstavio je željeznički promet koji, kako on kaže, ne može biti obnovljen u isto vrijeme na nekoliko mjesta. Objasnio je da će se uz pomoć europskih fondova i kreditnih zaduženja obnoviti i izgraditi željeznička infrastruktura.

- Osigurali smo 900 milijuna eura za sve lokalne i regionalne pruge, za sve ono što ne možemo financirati uz pomoć europskih fondova, a sljedeća obnova nam je na dionici Knin-Zadar - rekao je.

Najavio je ulaganja u željezničku infrastrukturu od šest milijardi u idućih deset godina.

Što se tiče cestovne i pomorske infrastrukture, kaže da je ulazak u Schengen otvorio vrata za transport i logistiku.

- Ulaskom Hrvatske na dva dodatna koridora osnovne TEN-T mreže osigurava nam mogućnost i za razvoj naših luka, poput luka Rijeka, Ploče i Zadar, a paralelno s tim jačanje i gradnja željezničke infrastrukture - rekao je Butković.

Potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore (HGK) za graditeljstvo i promet Mirjana Čagalj rekla je da se otvaranjem ta dva koridora i ulaskom u Schengen omogućuje otvaranje velikih logističkih centara.

- Uz postojećih 1,3 milijuna m2 skladišnih prostora oko Zagreba, gradi se 290 tisuća m2 novih skladišnih prostora, a novim kontejnerskim terminalom u luci Rijeka i novim investicijama udvostručit će se trenutni kapacitet - rekla je Čagalj

Slaže se da je potrebna revitalizacija željezničkih pruga te da to nosi priliku uspostave modernog, brzog i sigurnog željezničkog prometa.

Što se tiče Hrvatskog potencijala za transport i logistiku, Čagalj kaže da će Hrvatska doći do maksimuma u idućih deset godina i da se može očekivati veliki razvoj logistike.

Predsjednik Udruženja otpremništva i logistike HGK i predsjednik Uprave tvrtke Primacošpeda Petar Šimić, smatra da je pozicija Hrvatske optimalna kako bi postala logistički i transportni hub, no da se treba poraditi na dovođenje tereta od same luke do tržišta, te da je za to ključna željeznica.

Objasnio je da se željeznička infrastruktura gradi u dionicama i da najkompliciraniji i najskuplji dio tek slijedi, a to je dionica Zagreb-Rijeka.

- U sektoru prometa HGK predlažemo da se prioritizira cargo promet u razdoblju potrebnom za izgradnju te dionice, jer znamo da putnički promet na toj trasi nije najviše korišten te da bi se trebale uvesti neke kompenzacijske mjere - objasnio je.

Konferencija je održana u organizaciji HGK-a, a cilj je promocija transportne i logističke djelatnosti, prezentacija aktualnih tema i trendova iz te djelatnosti kao i prijedlozi rješenja.