Dvoboj dvaju vrhunskih poslovnih laptopa – koji odabrati?

Do cilja se može stići različitim putevima, a to najbolje dokazuju dva ASUS ExpertBook laptopa, namijenjena poslovnim korisnicima

Kada su laptopi namijenjeni istoj ili sličnoj ciljanoj skupini, ponekad može biti teško odabrati onaj pravi. Na primjeru ASUS ExpertBooka B9 (9403) i ASUS ExpertBooka P5 (P5405), objasnit ćemo na što treba obratiti pažnju.

Kome su namijenjeni?

ASUS ExpertBook B9 (9403) je, prije svega, namijenjen onima koji rade u većim tvrtkama, s posebnim IT odjelom, koji je zadužen za sigurnost i održavanje uređaja. Napredna softverska i hardverska rješenja omogućuju otklanjanje problema s udaljene lokacije, što je bitno ljudima koji putuju ili rade van mjesta u kojem je sjedište firme. S druge strane, ASUS ExpertBook P5 (P5405) uglavnom je namijenjen korisnicima koji rade u manjim poduzećima ili imaju svoju tvrtku. Treba istaknuti kako razlike nisu velike, pa oba modela zadovoljavaju potrebe ogromne većine poslovnih korisnika. B9 i P5 nude sve što se očekuje od poslovnih laptopa, počevši od hardverske, pa sve do softverske zaštite uređaja i podataka. ExpertBook B9 svoju poziciju gradi, prije svega, izuzetnom kvalitetom izrade i nestvarno malom masom, dok je ExpertBook P5 nazivno pozicioniran stepenicu niže u odnosu na B9, ali se ističe naprednim AI mogućnostima.

Dizajn i kvaliteta izrade

Odmah treba istaknuti kako svi ASUS ExpertBook laptopi kod nas, od najpristupačnijih do najskupljih, imaju trogodišnje jamstvo na cijeli uređaj, uključujući bateriju, što je rijetkost na tržištu. Usto, ASUS za te modele nudi uslugu Next Business Day On-site Service (NBD OSS), koja podrazumijeva da će tvrtkin stručnjak doći do korisnika i popraviti uređaj na licu mjesta, u najkraćem mogućem roku. Time se drastično skraćuje vrijeme koje korisnik provodi bez svojeg računala. Usto, svi laptopi ExpertBook imaju MIL-STD 810H certifikat o izdržljivosti po standardima američke vojske, što dovoljno govori o kvaliteti njihove izrade. ExpertBook B9 najluksuzniji je ASUS poslovni laptop i izrađen je od legure magnezija i litija. Zahvaljujući tome, nevjerojatno je lagan (samo 990 grama) te ga to čini jednim od najlakših 14-inčnih poslovnih laptopa na svijetu. ExpertBook P5 također je izrađen od metala, ali je u njegovom slučaju riječ o aluminiju, a masa uređaja iznosi i dalje veoma prihvatljivih 1,3 kg. Oba modela imaju tipkovnicu koja je otporna na prolijevanje tekućine, pri čemu B9 može bez problema podnijeti veću količinu tekućine.

Performanse i ekran

U najsnažnijoj konfiguraciji, B9403 ima procesor Intel Core 7, dok P5405 nudi Intel Core Ultra 7 (Series 2). Općenite performanse su im slične, a ovisno o konkretnom testu ili aplikaciji, malu prednost ima jedan ili drugi. Kad je u pitanju umjetna inteligencija (AI), ExpertBook P5 je u velikoj prednosti, jer njegov procesor posjeduje NPU (Neural Proccesing Unit) sa 40 TOPS-a, pa taj model spada u skupinu Copilot+ PC uređaja. Treba istaknuti i da u P5 možete ugraditi dva SSD-a.

Oba modela imaju ekran dijagonale 14", pri čemu ExpertBook P5 posjeduje odlični IPS ekran 2,5K razlučivosti i frekvencije osvježavanja čak 144 Hz, dok B9 ima fantastični OLED, koji pruža nenadmašnu kvalitetu prikaza.

Poslovnim korisnicima mobilnost je vrlo bitna, pa je mogućnost što dugotrajnijeg rada bez punjača visoko na listi prioriteta. ExpertBook B9 će bez problema omogućiti gotovo cjelodnevni rad na bateriji, ali P5 ipak pruža više. Zahvaljujući modernijoj arhitekturi procesora i dodatnoj optimizaciji, P5405 je u testovima, koji oponašaju stvarni rad poslovnih korisnika, izdržao čak 20 sati. To će zadovoljiti potrebe najzahtjevnijih korisnika.

B9 ili P5?

Nijedan od ta dva modela nije bolji u svakoj kategoriji, pa je jasno kako će izbor ovisiti o tome što je vama samima važnije. Jedno je sigurno, koji god model odaberete, nećete pogriješiti. Klikom na ime laptopa, ASUS ExpertBook B9 (9403) ili ASUS ExpertBook P5 (P5405), možete dobiti više informacija o tim modelima, a čitavu ASUS ponudu poslovnih uređaja možete pronaći ako kliknete OVDJE.