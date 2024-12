Jelena Marojević Skorupan (Sector): Outsourcing podataka – najbolja odluka za konkurentnost tvrtke

Povrat na investiciju brzo se vidi u smanjenim operativnim troškovima, bržem prilagođavanju tržišnim promjenama i oslobađanju resursa za razvoj novih projekata. Takva fleksibilnost ključna je za tvrtke koje žele ostati konkurentne

Ušteda od 30 posto na IT troškovima, bolja usklađenost s regulativom i implementacija rada na daljinu, samo su neke od prednosti koje je migracijom aplikacija i podataka na cloud ostvarila jedna tvrtka iz financijskog sektora. Ta tvrtka klijent je kompanije Setcor, čije joj je rješenje pomoglo da se fokusira na osnovne poslovne ciljeve i kojoj je prepustila brigu o sigurnosti i dostupnosti podataka. No, unatoč očiglednim prednostima, kompanije znaju oklijevati s outsourcingom podatkovnih centara, brine ih mogu li povrati opravdati investiciju, ali i je li njihova tvrtka uopće kandidat za takvo rješenje. U razgovoru s key account menadžericom u Setcoru Jelenom Marojević Skorupan rješavamo upravo te nedoumice.

Koje su najveće prednosti migracije podataka u cloud koje ste zapazili kod svojih klijenata?

– Iz mog iskustva, najveće prednosti uključuju znatno smanjenje kapitalnih izdataka za vlastitu IT infrastrukturu, bolju fleksibilnost u skaliranju resursa te brže prilagođavanje promjenama na tržištu. Osim toga, klijenti često ističu sigurnost i dostupnost podataka, posebno u hibridnim ili udaljenim modelima rada.

Koji bi poslovni subjekti uopće trebali razmatrati tu opciju?

– Iako velike tvrtke prednjače u korištenju clouda, sve češće i manja te srednja poduzeća, primjerice iz financijskog, zdravstvenog i proizvodnog sektora, prepoznaju prednosti. Ta rješenja idealna su za sve koji žele optimizirati troškove i osigurati dugoročnu održivost poslovanja.

Kad je riječ o migraciji, što klijente najviše zanima, a što brine?

– Često me pitaju o sigurnosti podataka – gdje će se podaci nalaziti, kako su zaštićeni i kako je osigurana usklađenost s regulativama poput GDPR-a i Zakona o kibernetičkoj sigurnosti. Brine ih i koliko će trajati migracija, hoće li prekidati poslovanje te ima li skrivenih troškova. Ne mogu tvrditi da to nije opravdano, ali otvorenom komunikacijom i jasnom strategijom rješavamo svaku sumnju. Cloud je posebno koristan za organizacije koje žele osloboditi interne resurse kako bi se fokusirale na svoj posao i rast, a IT infrastrukturu i sigurnost prepuštaju stručnjacima.

Prema Gartnerovu istraživanju, gotovo 70 posto IT proračuna troši se na održavanje, a ne na razvoj i inovacije. Koji su to troškovi održavanja in-house infrastrukture i kako se smanjuje financijsko opterećenje?

– Često nailazim na situacije gdje tvrtke podcjenjuju stvarne troškove održavanja vlastite infrastrukture poput redovite nadogradnje hardvera, troškova energije, sigurnosnih ulaganja i plaća IT osoblja. Održavanje zastarjele opreme također može znatno usporiti poslovne procese. Outsourcing eliminira te troškove, jer klijent plaća samo korištene resurse, a mi kao pružatelji usluge preuzimamo odgovornost za sigurnost, održavanje i nadogradnje. To klijentima omogućava bolje planiranje proračuna i veći fokus na strateške ciljeve. Također, putem outsourcinga tvrtke dobivaju pristup vrhunskoj tehnologiji i stručnjacima, što im omogućava veću otpornost na kibernetičke prijetnje nego da se oslanjaju samo na vlastite resurse. U današnjem okružju, gdje sigurnosni rizici rastu iz dana u dan, to je rješenje koje pruža mir i sigurnost.

Je li cijena najčešći razlog zbog kojeg tvrtke odustaju, stopiraju outsourcing podatkovnih centara?

– Cijena je često razlog zašto se tvrtke kolebaju u vezi s outsourcingom, ali dugoročno se pokazuje da cloud nije trošak, već ulaganje. Klijentima uvijek ističem da outsourcing omogućava bolju skalabilnost i fleksibilnost – plaćaju samo ono čime se koriste, a istodobno imaju pristup najmodernijim tehnologijama bez dodatnih ulaganja. Povrat na investiciju brzo se vidi u smanjenim operativnim troškovima, bržem prilagođavanju tržišnim promjenama i oslobađanju resursa za razvoj novih projekata. Takva fleksibilnost ključna je za tvrtke koje žele ostati konkurentne.

