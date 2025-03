Dani komunikacija u Rovinju: Growth hacking i AI marketing

Kako pomoću AI-ja i automatizacije povećati zaradu? Stručnjakinja koja je brend podigla za 467 posto u Rovinju otkriva formulu uspjeha!

U vremenu u kojem algoritmi diktiraju pravila igre, a brendovi se neprestano bore za pažnju potrošača, ključno je pronaći savršen balans između kreativnih kampanja, podatkovne analitike i AI-driven automatizacije kako bi oglašavanje bilo učinkovito, mjerljivo i skalabilno. Upravo će to biti jedna od važnih tema na Danima komunikacija, festivalu komunikacija i kreativnosti koji se održava od 15. do 18. svibnja u Rovinju, a na festival stiže i Marisha Lakhiani, koja će otkriti kako koristiti umjetnu inteligenciju i automatizaciju za rast brendova te maksimizaciju povrata na ulaganje u oglašavanje (ROAS).

Marisha Lakhiani nije samo marketinška stručnjakinja – ona je sinonim za inovaciju i rast. Kao Chief Growth Officer u Mindvalleyju, zaslužna je za izvanredno povećanje prihoda kompanije od 467 posto, pri čemu je generirala više od 70 milijuna dolara prihoda. Nakon što je osnovala i uspješno prodala aplikaciju Stempl, Lakhiani se posvetila izgradnji i skaliranju globalnih brendova, a danas je prepoznata kao vodeća stručnjakinja za growth hacking, AI-driven marketing i monetizaciju. Dva puta proglašena MVP-jem Mindvalleyja, donosi ne samo strategije koje povećavaju zaradu već i mindset koji transformira način na koji brendovi razmišljaju o rastu.

U svom predavanju 6 Hacks to 5x Your ROAS Using AI and Automation Lakhiani će otkriti kako koristiti Facebookov AI i ChatGPT za pretvaranje sirovih podataka u konkretne marketinške strategije koje donose rezultate. Pokazat će kako kreirati stotine visokoperformansnih oglasa u svega nekoliko minuta, podijeliti ultimativni CPM hack koji smanjuje troškove za 72 posto, te predstaviti ekskluzivan Mindvalleyjev case study, koji je rezultirao 5x povratom na oglašavanje u samo 30 dana.

Lakhiani će se na glavnoj festivalskoj pozornici pridružiti slavnoj humanoidnoj umjetnoj inteligenciji Sophiji; najinovativnijem CMO-u na svijetu prema Business Insideru i osvajaču više od 200 nagrada Cannesa Lionsa Fernandu Machadu; Karen Nelson-Field, vodećoj svjetskoj ekspertici za ekonomiju pažnje i najobjavljivanijoj autorici na WARC-u; Blairu Ennsu, najvećem svjetskom autoritetu za prodaju i pricing kreativnih usluga; kao i Michaelu Corcoranu, Internet‘s Savviest Trollu i bivšem voditelju društvenih mreža Ryanaira, a organizatori su najavili moćan line-up s liderima iz Hrvatske i svijeta koji će gostovati u programu jednog od najvažnijih događaja na ovim prostorima za sve koji se bave kreativnošću i komunikacijama.

