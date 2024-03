Deceuninck predstavio inovacije za održivu gradnju na sajmu Fensterbau Frontale u Njemačkoj

Deceuninck, jedan od vodećih svjetskih proizvođača PVC profila, svoju dugogodišnju predanost održivosti i kružnom gospodarstvu predstavio je na velikom međunarodnom sajmu Fensterbau Frontale 2024 koji se od 19. do 22. ožujka održao Nürnbergu. Na čak 550 m2 inovativnog izložbenog prostora i dvije etaže, Deceuninck je predstavio rješenja za održivu gradnju i pokazao koliko je upotreba recikliranih materijala važna za tvrtku kao ključni kriterij dizajna u procesima istraživanja i razvoja.

- Svojim inovacijama za održivu gradnju privukli smo pažnju brojnih posjetitelja našeg atraktivnog izložbenog štanda. Od posljednjeg nastupa na ovom velikom sajmu 2018. godine do danas, Deceuninck je značajno unaprijedio svoj asortiman i tehnologije u proizvodnji PVC profila. Upravo su inovacije u tehnologije i naša predanost održivosti koja se provlačila kroz cijeli koncept štanda oduševile posjetitelje sajma - istaknuo je Josip Klasić, direktor Deceunincka za Hrvatsku i Adriatik regiju.

Posjetitelji sajma imali su prilike upoznati cijeli portfelj višestruko nagrađivanog Elegant profila koji je dodatno unaprjeđen iCOR sustavom zahvaljujući kojem se mogu kombinirati različite serije okvira i različite izvedbe krila. Time se osigurava potpuna izmjenjivost okvira i krila, što dovodi do neviđenog smanjenja kompleksnosti u proizvodnji i logistici.

Uz prozorske profile, Deceuninck je predstavio i svoju bogatu ponudu podiznih i kliznih vrata s kompletom za brzu ugradnju te sustave roleta, a u završnoj fazi razvoja je i Deceuninck Project Planner 2.0, alat koji će uvelike olakšati planiranje arhitektima i proizvođačima prozora.

Deceuninck je predstavio i svoj ThermoFibra profil bez čelika. Tehnologija staklenih vlakana ThermoFibra umjesto čeličnih ojačanja omogućuje još bolju toplinsku izolaciju i veću stabilnost. Kao rezultat toga, moguće su znatno veće dimenzije, uz manju težinu profila. Upotreba recikliranog materijala u jezgri profila čini sustav vrlo održivim, a profili se mogu u potpunosti reciklirati u Deceuninckovom pogonu za recikliranje.

Krajem prošle godine, Deceuninck je dovršio petogodišnji investicijski ciklus u vlastitu tvornicu za recikliranje u Diksmuideu u Belgiji, vrijedan 25 milijuna eura, kojim je dosegnuo kapacitet recikliranja od čak 40.000 tona godišnje. Deceuninck PVC profil Elegant sadrži do 48 % recikliranog materijala, dok prednjače profili Phoenix sa 100 % recikliranim materijalom. Prerada recikliranog materijala troši 90% manje energije i time uzrokuje manje emisije ugljika od proizvodnje novog materijala, a Deceuninckov je cilj smanjenje stakleničkih plinova za 60 posto do 2030. u odnosu na referentnu 2021. godinu te nulta emisija do 2050. godine. Science Based Targets initiative (SBTi), nedavno je potvrdila da su Deceuninckovi napori za smanjenje emisija stakleničkih plinova (GHG) u skladu s najnovijim spoznajama o klimi.