HoReCa Zadar – sajam hrane, pića i opreme za hotele, restorane, kampove i apartmane

Zadar je od 20. do 22. listopada domaćin velikog specijaliziranog događaja HoReCa Zadar – sajma hrane, pića i opreme za restorane, kampove i apartmane. U dvoranama ŠRC Višnjik, okupit će više od 60 izlagača koji će u bogatoj ponudi proizvoda i usluga zadovoljiti sve potrebe hotelijera, ugostitelja, malih iznajmljivača i vlasnika kampova i vila.

Organizator je udruženje domaćih proizvođača, Hrvatski interijeri koje već godinama uspješno radi na spajanju dobavljača sa turističkim sektorom, posebice, proizvođača s područja Hrvatske kako se stvorila jedinstvena i čvrsta suradnja.

HoReCa Zadar je međunarodna izložba posvećena sektoru ugostiteljstva i hotelijerstva, sektoru koji se mijenja i prilagođava tržištu, i što je najvažnije stalno traži nove dobavljače. Stoga Zadar, kao važan dio Dalmacije ima čast biti domaćin velikom broju hrvatskih i stranih brendova koji nude hranu i piće, opremu za turističke i ugostiteljske objekte, higijenu, sitni inventar, posuđe, namještaj i usluge uređenja interijera i eksterijera.

U okviru sajma održava je prva konferencija Zajednice dizajnera interijera koja obrađuje teme vezane uz uređenje prostora, održivost i nove mogućnosti koje pružaju ekološki materijali. Općenito, na sajmu je velik naglasak na cijeli proces uređenja interijera i eksterijera, jer današnji gost, osim sunca, mora i hrane želi biti siguran da je njegova soba, hotel, vila ili kamp personaliziran, održiv i daje mu poseban doživljaj što se može postići profesionalno uređenim prostorom koliko unutrašnjim toliko i vanjskim.

Zasigurno će posjetitelji HoReCa Zadar sajma imati dovoljno prilika da nađu gotovo sve što im je potrebno jer će na sajmu izlagači pokazati širok raspon proizvoda od peciva, kave, raznih bezalkoholnih i alkoholnih pića, preko strojeva za ugostiteljstvo, namještaja za hotelske sobe i apartmane, madraca, stolica, vanjskog namještaja, zidnih i podnih obloga, pročišćivača, pa sve do softvera namijenjenog turističkom sektoru.

Vrlo ponosni organizatori ističu da svakako treba odvojiti vremena i posjetiti EKO TRŽNICU prirodnih delicija koja okuplja domaće proizvođače izvrsnih, premium proizvoda. Ti će se proizvodi na sajmu moći kupiti po povoljnim cijenama, a njihov izbor zadovoljiti će i najzahtjevnije. To je još jedan od poticaja domaćim proizvođačima i pomoć da se ekološki orijentirana hrvatska proizvodnja poveže sa domaćim turističkim sektorom.

Na službenoj stranici sajma mogu se pronaći informacije o partnerskim hotelima koji izlagačima i posjetiteljima daju povoljnije cijene smještaja, o popratnim događanjima i što je najvažnije, o velikom broju izlagača čija je ponuda iznimna i vrijedna posjete.

HoReCa Zadar traje od petka 20. listopada do nedjelje 22. listopada i ima slijedeće radno vrijeme: u petak, 20. listopada i subota, 21. listopada od 10:00 do 18:00 sati, a u nedjelju, 22. listopada od 10:00 do 17:00 sati.

- Ne propustite priliku osigurati proizvode i usluge za novu turističku sezonu na vrijeme i u miru odlučiti o tome kojeg dobavljača izabrati. Upravo su zato oba sajma koje organiziraju Hrvatski interijeri, kako HoReCa Zadar u Zadru, tako i Design District u Rovinju, terminski smješteni u doba godine u kojem ozbiljni predstavnici turističkog sektora, investitori i arhitekti potpisuju ugovore za nastupajuću sezonu. Vidimo se u Zadru! - poručuju organizatori.