Industrija videoigara transformira Novsku

Gejming i PISMO u najzapadniji slavonski grad od samo dvanaest tisuća ljudi privukli su nove stanovnike. Uz nove infrastrukturne promjene u Novskoj u planu je i gradnja gejming-kampusa koji je trenutačno u visokoj fazi projektiranja

Sedamdesetak je startup-tvrtki koje zapošljavaju više od 110 ljudi u Poduzetničkom inkubatoru Sisačko-moslavačke županije PISMO, specijaliziranom za proizvodnju videoigara, čime novljanska industrija iz dana iz dana u dan raste. Dvije su sa svojim prihodima ušle među top 35 gejming-tvrtki u Hrvatskoj 2021., a 2022. bilježe rast od čak 300 posto.

Tamošnji startupovi godišnje privuku najmanje 130 tisuća eura investicija. Sve oči trenutačno su uprte u videoigru ‘Go Home Annie‘ novljanskog studija Misfit Village, s milijunskim pregledima objava na YouTubeu, koja se prometnula u jednu od najiščekivanijih videoigara ove godine. Iza tog studija velik je posao, no zamjenica ravnateljice Regionalnoga koordinatora SMŽ-a Ivana Matanović vjeruje da najbolje vrijeme tek dolazi.

Novi život

Industrija videoigara, prema svim tim podacima, transformira taj najzapadniji slavonski grad. Svakim je danom to sve vidljivije, i to doslovno. Gejming je u taj mali grad sa samo dvanaest tisuća ljudi privukao nove stanovnike, a time i potrebu za velikim brojem stanova. Matanović svjedoči da stanogradnja u Novskoj cvjeta.

– Čak četiri stambene zgrade trenutačno se grade i uređuju, a u planu je još nekoliko njih. Sve su to privatne inicijative i to nas posebno raduje. Unatoč tomu što su čak dva vrtića otvorena od starta priče s videoigrama, potrebno je osigurati još mjesta, zato se počinje graditi još jedan vrtić. Otvorenjem srednjoškolskog smjera Tehničar za razvoj videoigara otvorilo se i pitanje učeničkog doma.

Nasreću, to je pitanje ​ riješeno i Novska je dobila županijski učenički dom koji trenutačno prihvaća pedesetak učenika, no i taj će broj rasti. Tu su i nove trgovine i usluge, ali sve to bilježi i statistika: nikad manja nezaposlenost, nikad veća zaposlenost, porast broja obrta i tvrtki te izjednačenje radnika i umirovljenika. Nakon mnogo vremena i odnosa 2: 1 u korist umirovljenika omjer je sada 1: 1 – ponosno nabraja Matanović i ističe da je Novska zahvaljujući videoigrama postala prepoznatljivija.

Uz nove infrastrukturne promjene u Novskoj u planu je i gradnja gaming-kampusa koji je trenutačno u visokoj fazi projektiranja.

– Veliki tim projektanata i naših zaposlenika svakodnevno radi na tome da kampus počnemo graditi što prije. E-sportska arena s akceleratorom gejming-industrije, zgrada fakulteta i studentski dom, mnogi tehnološki studiji, sportski i rekreativni sadržaji u novljanskoj poduzetničkoj zoni donijet će sasvim nov život.

Potkraj prošle godine dobili smo lokacijsku dozvolu i svakog trena očekujemo da će se predati i zahtjev za izdavanje prve u nizu građevinske dozvole – kaže Matanović, uvjerena da će kampus promijeniti Novsku, Sisačko-moslavačku županiju, ali i Hrvatsku.

Pokretanje ovako ambicioznog projekta potaknula je velika potreba za edukacijom novih kadrova, a uz postojeći uredski prostor i vrhunsku tehnologiju inkubator stanarima nudi i mentorsku potporu.

Nebo je granica

Njegove programe učenja o izradi videoigara Unity i Blender do sada je pohađalo 240 osoba, a svoju edukaciju u programu Unreal Engine upravo završava prvih dvadesetak polaznika. Šest mjeseci, koliko traje edukacija, polaznici primaju minimalnu hrvatsku plaću i putne troškove.

– Upravo su otvorene prijave za osmu generaciju polaznika naših edukacija, zato neka nam se jave svi koji žele raditi svoj posao iz snova vezan uz videoigre. Tu su i e-sportska liga koju pokrećemo te organizacija različitih konferencija – najavljuje Matanović.

Također, svaka novootvorena tvrtka u PISMO-u dobije 15 tisuća eura za pokretanje poslovanja od Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i 2600 eura od Grada Novske, a ako se preselila iz drugih dijelova Hrvatske i promijenila prebivalište, može dobiti dodatnih sedam tisuća eura.

– Posebno sam sretna kad u našoj zajedničkoj skupini vidim upit o preporuci za zapošljavanje ili preporuku za neke poslove. To znači da smo napravili upravo ono što je bio cilj EU projekta: stvoriti poticajno poduzetničko okružje – ističe Matanović i zaključuje da je ‘nebo granica mladim umovima gejming-inkubatora PISMO‘.

*Tekst nastao u suradnji s Poduzetničkim inkubatorom PISMO.