Irena Jolić Šimović (Studio 5 consulting): Fleksibilnost je ključna za učinkovitu tvrtku

Tvrtke koje jasno postave, predstave i prate svoje ciljeve postižu i do 30 posto bolje rezultate

Bez obzira na to je li riječ o proizvodnji, financijskim uslugama, tehnologiji, maloprodaji, zdravstvu, informacijskim tehnologijama ili facility-menadžmentu, Ireni Jolić Šimović, direktorici i osnivačici Studio 5 consultinga, cilj je uvijek isti: pomoći tvrtkama da bolje upravljaju svojim resursima i osiguraju konkurentsku prednost. Iako klijenti Studio 5 consultinga dolaze iz različitih djelatnosti, Jolić Šimović navodi da se na kraju napredak kod svih očituje u poboljšanju financijskih rezultata. Za takav ishod mora izići izvan okvira tradicionalnoga poslovnog savjetovanja.

Po čemu se vaš pristup poslovnom savjetovanju razlikuje od tradicionalnoga?

– Naš pristup u Studiju 5 temelji se na pružanju operativnih rješenja klijentima koja su praktična i lako provediva u stvarnim poslovnim uvjetima. Za razliku od tradicionalnog savjetovanja, koje se često oslanja na teorijske modele i dugoročne strategije, naša filozofija temelji se na vjerovanju da promjene moraju donositi stvarnu vrijednost i biti provedive bez velikih poremećaja u svakodnevnom poslovanju. Gap-analizom procjenjujemo koliko je angažmana i resursa potrebno da bi tvrtka prešla iz trenutačnog u najbolje željeno stanje. Usmjeravamo se na praktične aspekte: koliko se brzo i učinkovito promjene mogu provesti uz minimalne poremećaje. Istraživanja pokazuju da 70 posto promjena u organizacijama ne uspijeva, često zbog nedostatka jasnog fokusa i nemogućnosti provedbe. Trudimo se odrediti promjene koje imaju najveći pozitivan učinak i koje su usklađene s resursima i kapacitetima naših klijenata.

Kako se onda povećava tvrtkina učinkovitost?

– Proces započinje jasnim razumijevanjem misije, vizije i ciljeva. Ključan je korak u tom procesu dubinsko razumijevanje kako tvrtka funkcionira, prepoznavanje njezinih snaga i slabosti te pozicioniranje u odnosu na konkurenciju. Nakon formulacije strateškog okvira slijede određivanje prostora za tržišni rast i optimizacija poslovnih procesa. Jasno postavljanje ciljeva i njihova učinkovita komunikacija presudni su za efikasnost. Tvrtke koje precizno definiraju svoje ciljeve i prate redovito njihovo ostvarivanje imaju veće izglede za uspjeh. Istraživanja pokazuju da timovi koji razumiju i prihvaćaju ciljeve svoje organizacije imaju do 30 posto bolju izvedbu. Osim definiranja ciljeva, ključno je osigurati da oni budu transparentni i jasno predstavljeni u organizaciji. Fleksibilnost je također ključna za učinkovitu tvrtku. Organizacije koje se mogu brzo prilagoditi promjenama na tržištu ili neočekivanim izazovima imaju veliku prednost.

U čemu tvrtke najčešće griješe?

– Jedna od najčešćih pogrešaka koje tvrtke čine prevelika je usmjerenost na kratkoročne ciljeve, i to na štetu dugoročne strategije i održivosti. Studije pokazuju da samo 35 posto promjena koje tvrtke provode postižu svoje ciljeve, često zbog nedostatka dugoročne perspektive. Druga je uobičajena pogreška podcjenjivanje važnosti ljudskih potencijala. Zaposlenici su ključni za uspjeh svake promjene, ali tvrtke često ne uspijevaju dovoljno uključiti i angažirati svoje ljude u proces promjene. Gallupovo istraživanje pokazuje da timovi s visokom angažiranošću zaposlenika mogu do 25 posto povećati profitabilnost. Treća je pogreška nedostatak dosljednosti u provedbi promjena. Novi projekti zahtijevaju predanost i dugoročnu pozornost, što je izazov za tvrtke koje se bore s održavanjem fokusa na tekućim operacijama. Ključno je osigurati dovoljno resursa i potpore za dugoročno provođenje promjena kako bi one bile uspješne.

Zašto su zaposlenici iznimno važni za sve promjene u tvrtkama?

– Zaposlenici su ključni za uspjeh svake tvrtke jer njihov angažman i potpora imaju presudnu ulogu u provedbi promjena. Bez adekvatne komunikacije i uključivanja zaposlenika čak i najbolje planirane promjene mogu naići na otpor i ne uspjeti. Istraživanja pokazuju da će zaposlenici koji osjećaju pripadnost i razumiju svrhu promjena vjerojatnije poduprijeti te promjene. Kada vide kako promjene mogu poboljšati njihove radne uvjete ili tvrtkine rezultate, vjerojatnije je da će ih aktivno poduprijeti.

Zašto ste pokrenuli leadership-program ‘Sirius‘?

– Vjerujemo da je kvalitetan menadžment ključan za uspjeh svake organizacije, a posebno naglašavamo važnost srednjeg menadžmenta, koji ima ključnu ulogu u svakodnevnom operativnom vođenju i provedbi strategija. U sklopu leadership-programa ‘Sirius‘ usmjeravamo se na razvoj ključnih vještina potrebnih menadžerima, od strateškog razmišljanja i odlučivanja do upravljanja timovima i učinkovite komunikacije. Naši predavači dolaze iz realnog sektora i primjenjuju stvarne primjere iz prakse prenoseći autentično znanje stečeno vlastitim iskustvom.

Sadržaj nastao u suradnji s tvrtkom Studio 5 Consulting.