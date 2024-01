Kauflandu uručeni certifikati Poslodavac Partner i Above and Beyond

Poslodavac Partner najpoznatiji je certifikat za HR izvrsnost kojeg SELECTIO uručuje već 18 godina tvrtkama koje se ističu na tržištu po visokoj kvaliteti upravljanja ljudskim potencijalima.

Above and Beyond najprestižniji je certifikat u HR svijetu kojeg SELECTIO dodjeljuje tvrtkama koje se nalaze u najboljih 10 posto po kvaliteti cijelog HR sustava.

Zahvaljujući odličnim rezultatima ostvarenima u ovogodišnjoj analizi upravljanja ljudskim potencijalima koju provodi SELECTIO, najpoznatija HR konzalting grupacija u Hrvatskoj, Kaufland ponosno nosi certifikate Poslodavac Partner i Above and Beyond. Za Above and Beyond certifikat se mogu prijaviti samo tvrtke koje se nalaze u najboljih 10% prema procjeni kvalitete cjelokupnog HR sustava. Zato ovaj certifikat predstavlja najprestižniju potvrdu kvalitete u HR svijetu, a Kaufland je takvu potvrdu dobio u čak dvije kategorije: ‘Innovation‘ i ‘Future‘.

– Analizom HR sustava primijetili smo da Kaufland iznadprosječno ulaže u edukacije za zaposlenike na svim razinama. Zaposlenicima su na raspolaganju brojne inicijative za razvoj kompetencija budućnosti, a moguće su i prekvalifikacije i usavršavanje znanja i vještina. U protekloj godini svi su zaposlenici imali priliku na dodatna usavršavanja iz različitih područja. Posebno bismo pohvalili i interne baze znanja, poput ‘Connect‘, ‘Storeportal‘ i ‘YOUnited‘ – rekla je Lara Šubić Šuša, voditeljica projekta Poslodavac Partner iz tvrtke SELECTIO.

Inače, u Kauflandu je proces selekcije kandidata maksimalno pojednostavljen uvođenjem ‘Chatbota Kala‘, čime je poboljšano i samo iskustvo kandidata. Također, digitalizacija procesa selekcije posebno je pojednostavila proces zapošljavanja za kandidate koji dolaze iz inozemstva. Uz sam proces zapošljavanja, digitaliziran je i proces uvođenja u posao (eng. onboarding) koji je posebno prilagođen dinamičnoj svakodnevici u maloprodaji.

Za razliku od nagrada za pojedinačne HR ili employer branding prakse, Poslodavac Partner i Above and Beyond certifikati uručuju se za izvrsnost cjelokupnog HR sustava što znači da je Kaufland morao dokazati povezanost, svrhovitost i kvalitetu HR praksi koje se primjenjuju u cijeloj organizaciji, na svim razinama.