Manufacturing Innovation as a Driver of the Future – konferencija koja oblikuje budućnost domaće proizvodne industrije

U prostorima WESPA Spaces Business & Lounge (Radnička cesta 52, Zagreb) 23. listopada 2024. održat će se treće izdanje konferencije Manufacturing Innovation as a Driver of the Future. Cilj je ovog događaja okupiti sve ključne sudionike u domaćoj proizvodnoj industriji, kao i sve osobe zainteresirane za tijek proizvodne industrije u budućnosti.

Sudionici događaja imat će priliku doznati više o mogućnostima koje im nudi EIT Manufacturing zajednica znanja i inovacija te čuti iskustva i mišljenja domaćih i inozemnih stručnjaka u zanimljivim predavanjima panel raspravama te steći nove vještine kroz interaktivne radionice.

Raspored panela i radionica:

8:30-9:00 Registracija sudionika

9:00-9:15 Otvaranje događaja

9:15-09:45 Predavanje: EIT Manufacturing – prilike za rast i digitalizaciju hrvatskih proizvodnih kompanija

09:45-10:30 Panel: Digitalizacije i inovacije u proizvodnji podržane Strategijom pametne specijalizacije (S3)

10:30-11:00 Predavanje: Digitalni blizanac i Industrija 5.0

11:00-12:00 Pauza za kavu i networking

12:00-12:30 Predavanje: Digitalni lean – nova era efikasnosti u proizvodnji

12:30-13:00 Predavanje: Pametna proizvodnja – put ka cirkularnoj ekonomiji i održivom rastu

13:00-13:45 Panel: Cirkularnom ekonomijom do održivog i otpornog proizvodnog sustava

13:45-14:15 Predstavljanje startupova iz programa Partnerstvom do rasta

14:15-15:00 Pauza za ručak

15:00-17:00 Radionice: Dinamičko planiranje proizvodnje

15:00-17:00 Radionica: 3D skeniranje, modeliranje i printanje (polimera i metala)

19:00 Cocktail&networking party by EIT Manufacturing East.

Ulaznice su na prodaji preko Entrio.hr i mogu se kupiti OVDJE.

Sve informacije vezane uz događaj možete pratiti na službenoj web stranici EIT Manufacturing HUB-a Hrvatska - https://eitmanufacturinghub.hr/

Objave vezane uz Manufacturing Hub Hrvatska možete pratiti i na službenim profilima Hub-a:

https://www.facebook.com/EITManufacturingHubCroatia

https://www.linkedin.com/company/eit-manufacturing-hub-croatia/

te u našem newsletteru na koji se možete pretplatiti OVDJE.