Na prvoj globalnoj konferenciji o održivoj logistici DHL predstavio nova zelena rješenja

Grupacija Deutsche Post DHL u prošloj je godini postigla zavidne rezultate uvođenjem više od 30 tisuća električnih vozila i uporabom više od 830 milijuna litara održivog zrakoplovnog goriva. Više od polovice objekata DHL-ova lanca opskrbe ugljično su neutralni. Komapnija pokreće sučelje GoGreen Dashboard za svoje klijente kako bi pojednostavio proces izvještavanja korisnika. Rečeno je to na svojoj prvoj globalnoj konferenciji Era održive logistike, koja se održala od 25. do 27. travnja 2023. u zelenoj prijestolnici Europe 2024. Valenciji, u Španjolskoj, na kojoj je sudjelovalo više od tisuću sudionika, a DHL je bio domaćin konferencije. Radi se zapravo o platformi za suradnju stručnjaka za logistiku i održivost iz različitih industrija, razvijanje inovativnih rješenja i poduzimanje još jednog koraka ka zelenijoj, čišćoj logistici. Globalna konferencija također omogućuje Grupaciji Deutsche Post DHL da svojim forumom obavještava dionike o napretku svog plana održivosti koji se bavi ključnim temama kao što su elektrifikacija, održivo zrakoplovno gorivo (SAF), ugljično neutralne zgrade i alternativne zelene usluge.

-Dok se suočavamo s izazovima postojeće klimatske situacije, jasno je da održivost mora biti u središtu svih naših napora. Davanjem prioriteta čišćoj, zelenijoj logistici i zajedničkim radom, doista vjerujem da možemo postići značajan napredak prema ostvarenju održivih opskrbnih lanaca - istaknula je Katja Busch, glavna komercijalna direktorica DHL-a i voditeljica odjela za korisnička rješenja i inovacije (CSI). Dodala je kako je DHL-ova globalna konferencija Era održive logistike 2023. prilika za izgradnju zajednice jer upravo je suradnja ono što je neophodno za postizanje napretka. Budućim generacijama dugujemo hrabro djelovanje i trenutačnu obvezu zaštite našeg planeta.”

Grupacija Deutsche Post DHL u ožujku 2017. pokrenula je tzv. Misiju 2050, koja je usredotočena na obvezu postizanja nulte neto emisije do 2050. Grupacija je već postigla značajne prekretnice u svojoj potrazi za tim ciljem: provodi elektrifikaciju i već je uvela preko 30.000 e-vozila u svoju flotu dostave diljem svijeta i naručila je do 12 potpuno električnih teretnih zrakoplova. Prošle je godine Grupacija također uspješno osigurala preko 830 milijuna litara SAF-a do 2026. godine

Budući da je poslovna jedinica DHL Supply Chain predvodnik Grupacije u ovom području, više od polovice njezinih objekata (52,1 posto) ugljično su neutralni, uključujući 76 novih zgrada projektiranih i izgrađenih u skladu sa smjernicama za ugljičnu neutralnost. Isto tako, Grupacija svojim klijentima nudi održive alternative, usluge GoGreen Plus, za sve osnovne proizvode koje već ih koriste veliki klijenti kako bi već danas omogućili održive opskrbne lance, dok je s drugim klijentima Grupacija u pregovorima.

-Od objave našeg plana održivosti u ožujku 2021. već smo značajno napredovali na našem putu prema održivijoj budućnosti, s uvođenjem električnih vozila, kupnjom SAF-a, transformacijom i izgradnjom ugljično neutralnih zgrada i širenjem novih zelenih usluga. Iako smo ponosni na brzi napredak koji smo postigli, ostajemo posvećeni istraživanju novih tehnologija i partnerstava kako bismo dodatno stvorili uvjete za daljnji razvoj zelene agende." - istaknuo je Yin Zou, izvršni potpredsjednik korporativnog razvoja Grupacije Deutsche Post DHL.

Grupacija potiče i svoje klijente da smanje svoj ugljični otisak uvođenjem novog DHL-ova sučelja GoGreen Dashboard, novog rješenja za izvješćivanje o emisijama za velike međudivizijske klijente, transparentno prema priznatim industrijskim normama poput GLEC okvira ili nedavno objavljenog ISO 14083. Rješenje omogućuje korisnicima brz i jednostavan pregled emisija ugljika za sve poslovne jedinice Grupacije putem jedinstvene prilagodljive platforme potpuno besplatno. Ovo sučelje eliminira potrebu za pristupom višestrukim sustavima i izvješćima, čineći proces izvješćivanja učinkovitijim i jednostavnijim, što zauzvrat vodi do donošenja odluka na temelju boljih informacija. Alat će prvo biti uveden za prvih 100 najboljih klijenata među odjelima s namjerom da se proširi njegov opseg kasnije ove godine.