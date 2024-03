Najveći prankster današnjice u još jednoj proslavljenoj ulozi dolazi na Dane komunikacija

Dani komunikacija, tipično-netipični festival komunikacijske industrije koji se u Rovinju održava od 11. do 14. travnja, svoje sudionike već niz godina ustrajno priprema da uvijek očekuju neočekivano, stoga tu tradiciju nastavlja i ovoga puta. Svi kreativci, marketingaši, digitalci, mediji i drugi komunikatori koji postanu dio DK zajednice uživat će u predavanju kreativca kojeg nitko nije uspio zatvoriti u okvire konvencionalnosti – na DK2024 vraća se neuobičajeni reporter koji na najzabavniji mogući način pomiče granice tradicionalnoga novinarstva – Oobah Butler.

Najbolje ocijenjen TripAdviserov lažni londonski ugostitelj, najbolji lažni dizajner pariškoga Tjedna mode, voditelj MTV-jeve emisije Catfish UK i autor bestsellera LA Timesa na glavnoj će pozornici Dana komunikacija istaknuti važan aspekt ovogodišnje festivalske teme – koja isprepliće ponašanja potrošača, bihevioralnu pozadinu donošenja odluka i ulogu fake newsa u sveopćoj (i)racionalnosti društva.

Publika Dana komunikacija ovoga je poznatog prankstera dobro upoznala još 2019., kada je govorio o svom nekonvencionalnom pristupu edukaciji majstorskim fake news projektima, a on je u međuvremenu popisu svojih titula dodao i onu proslavljenog filmaša. Oobah Butler još je jednom šokirao internet krajem 2023., kada je, kako navodi Fox News, `razotkrio ozbiljne optužbe o korporativnoj kulturi tehnološkog diva`dokumentarnom filmu o Amazonu te svojim otkrićima ujedinio publiku diljem političkoga spektra. Upravo će njegovo predavanje The Great Amazon Heist sudionicima otvoriti oči, raskrinkavajući eksploatacijske poslovne strategije globalne tvrtke, i predstaviti Butlerov nevjerojatni projekt razotkrivanja pravog lica Amazona te izbjegavanja svih pravnih zavrzlama kojima se velika korporacija naizgled zaštitila.

Ovaj je kreativac u svom najnovijem, a možda i najzahtjevnijem pothvatu iskoristio sva svoja znanja, pokazavši da su njegove vještine kvalitetno sazrele kako bi u ultimativnom reporterskom projektu – kao David protiv Golijata – uz neizostavni začin fake newsa i ovoga puta svoju psinu završio pobjednički. Britanski prank izumiruća je umjetnička forma, poručuje Guardian, no Oobah Butler jedan je od rijetkih prankstera u čijem radu kao društvo još uvijek istinski uživamo. Kreativnost i kritičko promišljanje savršen su recept za pobjedu, pokazuju višestruki Butlerovi primjeri koji nas – kombinirajući neuvijene reporterske vještine i urnebesnu hrabrost za neočekivane pothvate – uče da krenuti neutabanim putem nikada nije lako, ali na kraju svakako jest isplativo.

Podsjetimo, već je objavljen festivalski raspored te najavljen niz predavača izuzetnog postava tipično-netipičnih Dana komunikacija – sudionicima će se u Rovinju pridružiti i svjetski poznati bihevioralni ekonomist, psiholog i znanstvenik koji se bavi ljudskim ponašanjem Dan Ariely; kreativni buntovnik iz Azije s više od tisuću priznanja za svoj rad Eugene Cheong powered by ENNA; futuristica i stručnjakinja svjetskoga glasa koja znanošću dekonstruira stres i motivaciju Shivvy Jervis; vodeći komunikator Googleova AI Laba Deepmind, SpaceX-a i Facebooka Dex Hunter-Torricke powered by Google; prva odvjetnica specijalizirana za regulacije i autorska prava videoigara koja će nas povesti na putovanje kroz kontroverzni metaverse Micaela Mantegna; neuroznanstvenik svjetskoga glasa i predvodnik nove generacije marketinških lidera Moran Cerf powered by Hrvatski Telekom; osnivač viralnih Facebook stranica UNILAD i LADbible i jedan od prvih koji su shvatili koliko društvene mreže mogu biti istinski utjecajne Alex Partridge powered by Konzum; brend-strateg svjetske reputacije koji stvara jedinstvena iskustva brendova, predvodeći ih do njihovih poslovnih ciljeva Brian Collins; globalno nagrađivani govornik, autor i komunikacijski trener koji tvrtke, menadžere i lidere pretvara u majstore komunikacije Marnick Vandebroek; marketinška stručnjakinja specijalizirana za rast brendova te autorica bestsellera The Laws of Brand Storytelling Jessica Gioglio – te niz drugih velikih svjetskih imena industrije koja će ponuditi neprocjenjiva iskustva, zavidna znanja i vrhunske uvide.

Svi kreativci, marketingaši, digitalci, mediji i drugi komunikatori koji se i ove godine žele naći u društvu domaćih i svjetskih tržišnih lidera informacije o sudjelovanju mogu pronaći na www.danikomunikacija.com.