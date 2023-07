Nove investicije: Petrinja Chicken Company mijenja poslovnu sliku Sisačko-moslavačke županije

U finalnoj je fazi početak gradnje jedne od najmodernijih farmi pilića u Europi. Riječ je o sveobuhvatnom projektu kružnoga gospodarstva koji uključuje procese proizvodnje hrane za perad, valionicu te uzgoj i preradu mesa

Tvrtka Petrinja Chicken Company počela je realizirati projekt još 2019. godine, no zbog pandemije koronavirusa bila je primorana zaustaviti projekt. Nastavila ga je razvijati od 2021. godine. U gradnju moderne farme u Lekeniku bit će uloženo više 500 milijuna eura i otvoreno više od 3500 novih radnih mjesta.

Godišnji kapacitet proizvodnje dostizat će 150 tisuća tona pilećeg mesa (94 milijuna komada pilića godišnje) na ukupnoj površini proizvodnih pogona od 350 hektara koja uključuje i tvornicu stočne hrane čiji je kapacitet 60 t/dan. Bez sumnje, radi se o najvažnijoj investiciji u novije vrijeme u Hrvatskoj, i to ne samo zbog njezine vrijednosti nego i zbog izvozne prirode.

Koja su ciljana tržišta

Vlasnik kompanije Andrii Matiukha objašnjava kojim su tržištima namijenjeni ti veliki proizvodni kapaciteti.

–​ Konkretno, planirani proizvodni kapaciteti višestruko premašuju potrebe hrvatskog tržišta, zato će se više od 50 posto godišnje proizvodnje plasirati na inozemna tržišta. Tako će se ostvarivati približno 200 milijuna eura godišnjeg prihoda sa stranih tržišta. Gledajući geografski, u EU planiramo plasirati 45 posto godišnje produkcije, na Arapski poluotok i u SAD daljnjih 40 posto te ostatak u Aziju. Uz to što će se jedna tvrtka iz Hrvatske pozicionirati kao globalni igrač, multiplikacijski učinci na lokalnu zajednicu u dijelu poreza, prireza i naknada te aktivnog odnosa s domaćim dobavljačima bit će i kudikamo veći – rekao je Matiukha i dodao da će realizacija projekta Petrinja Chicken Companyja ​dokazati da se Hrvatska polagano, ali sigurno podiže na ljestvici poželjnih odredišta za ulaganje.

Od ukupnog iznosa ulaganja, koji se procjenjuje na 572 milijuna eura, u građevinsku infrastrukturu investirat će se nešto više od 350 milijuna eura, u tehnološku opremu i zelenu tehnologiju 143 milijuna eura, a ostatak se odnosi na ulaganje u obrtni kapital, nužan za početak operativnih aktivnosti tako velikog projekta. Gledajući potencijal projekta za ostvarivanje dodatne vrijednosti, riječ je o investiciji sa znatnim povratom i relevantnom godišnjom profitabilnosti: neto profitna marža procjenjuje se na 20-ak posto, što će u projiciranom roku od petnaest godina generirati više od 1,2 milijarde eura dobiti.

Zašto ova županija

Zašto je za tako velik projekt odabrana baš Sisačko-moslavačka županija?

– Lekenik je odabran kao lokacija nove investicije upravo zbog susretljivosti i proaktivnosti lokalne uprave. Posebnu zahvalnost htjeli bismo izraziti županu Celjaku i dožupanu Juriću, kao i načelniku Općine Lekenik Peroviću, načelniku Općine Topusko Kuzmiću, gradonačelnici Petrinje Komes te gradonačelnici Siska Ikić Baniček – naglašava investitor projekta Andrii Matiukha.

Petrinja Chicken Company realizacijom projekta svrstat će se među jedne od najvećih poslodavaca s obzirom na to da trenutačno na projektu već radi pedeset stručnjaka, a u planu je i zapošljavanje 3500 radnika, primarno iz Hrvatske, odnosno iz Sisačko-moslavačke županije. Svjesna svih izazova, tvrtka je na vrijeme odlučila osigurati i smještaj svojim zaposlenicima i njihovim obiteljima. Tako projekt farme pilića prati i izgradnja višestambene zgrade kapaciteta za 800 ljudi čime će se osigurati privlačenje mladih hrvatskih stručnjaka i pružiti im priliku da ostanu u Hrvatskoj. Među ostalima, zapošljavat će se i inženjeri i tehnolozi koji će biti dio odjela za istraživanje i razvoj (R&D) i laboratorija. Planirana neto prosječna plaća na razini kompanije iznosit će oko 1.238,00 eura.. U planu je i program stipendiranja darovitih učenika u lokalnim školama te program stipendiranja studenata. Potaknut njihovom otvorenošću i dobrodošlicom, Petrinja Chicken Company uključit će se i u lokalnu zajednicu potporom lokalnim sportskim klubovima, turističkim manifestacijama i udrugama.

Najviši ESG standardi

Riječ je o farmi kružnoga gospodarstva s maksimalnom iskoristivošću otpada i minimalnim utjecajem na okoliš na kojoj će se primjenjivati suvremene prakse kao što su fermentacija, bioplin i solarni paneli.

Petrinja Chicken Company jedna je od onih kompanija koje u praksi provode zelenu tranziciju i održivost proizvodnje. Zato se znatan dio u projektu, 15 milijuna eura, odnosi na ulaganja u obnovljive izvore energije (OIE). Njezin integrirani sustav (SE) ima kapacitet od 10 MW, a sustav biomase (BP) od 1 MW. Kompanija također primjenjuje fermentaciju kako bi proizvela 63 tisuće tona organskoga gnojiva godišnje. Zanimljivo je da sustavi biomase i proizvodne nusprodukte upotrebljavaju kao gorivo, čime se minimizira nastanak otpada.

– Moderno peradarstvo danas uključuje istraživanja, a time i kontinuiran razvoj procesa zahvaljujući kojima konačni proizvod zadovoljava sve potrebe današnjih kupaca. Inovacije i tehnološki napredak u ovoj industriji trenutačno su u zamahu, što je bio i motiv ove velike investicije – ističu u Petrinja Chicken Companyju.

Sve važnija ESG dimenzija u poslovanju i izvještavanju, uz potporu relevantnih internacionalnih revizorskih tvrtki, uključena je u procese tvrtke, i to posebno u dijelu utjecaja na okoliš, što je i razumljivo s obzirom na to da se radi o velikom prehrambenom kompleksu. Konkretno, primjenjivat će se i IFS-ov standard kvalitete prehrambenih proizvoda, ESG te svi ostali standardi koji pozitivno utječu na cijeli dobavljački lanac i to u svim fazama prerade hrane, što će u konačnici osigurati kvalitetan proizvod. Projekt je trenutačno u aktivnoj fazi projektiranja i dobivanja dozvola. Početak gradnje planiran je za prvi kvartal 2024. godine, a farma se planira pustiti u pogon potkraj 2025. godine.

– Petrinja Chicken Company inovativna je kompanija koja se ističe primjenom najmodernijih tehnologija gradnje i ugradnjom visokoefikasne opreme renomiranih svjetskih proizvođača. Uz to aktivno pridonosi zaštiti okoliša osiguravajući niske razine emisija stakleničkih plinova (GHG) u skladu s regulativom EU​-a – zaključuje Andrii Matiukha.

Sadržaj nastao u suradnji s tvrtkom Petrinja Chicken Company.