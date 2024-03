Ovi projekti natječu se za nagrade kreativnoga natjecanja BalCannes!

Na Facebooku su se tijekom mjesec dana abecednim redom objavljivali finalisti BalCannesa – a sada popis možete pogledati u cijelosti. Samo najboljima među njima bit će dodijeljene statue na Danima komunikacija!

Stručni žiriji BalCannesa među sjajnim projektima pet zemalja – Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije – odabrali su one koji su se posebno istaknuli svojim kreativnim postignućima i zaslužili status finalista, neki čak i u više od jedne kategorije! U nastavku pogledajte 40 projekata, poredanih abecednim redom, koji su ušli u konkurenciju za glavne nagrade. Najboljima među njima priznanja će biti dodijeljena na svečanoj dodjeli nagrada 11. 4. u 21 sat na novom izdanju Dana komunikacija.

[BALCANNES FINALIST #1] Be a SeaStar Hero!

ENTRANT: Studio Sonda | CLIENT: TZ Poreč | COUNTRY: Croatia | CATEGORY: Tourism, Culture and Leisure; Green Impact

[BALCANNES FINALIST #2] B side Billboards

ENTRANT: McCann Skopje | CLIENT: Halkbank AD Skopje | COUNTRY: North Macedonia | CATEGORY: Finance and Insurance

[BALCANNES FINALIST #3] BOOKtiga MatchBook

ENTRANT: Studio Sonda | CLIENT: Gradska Knjižnica Poreč | COUNTRY: Croatia | CATEGORY: Tourism, Culture and Leisure

[BALCANNES FINALIST #4] Burekuna

ENTRANT: Agencija 101 | CLIENT: Burek Olimpija | COUNTRY: Slovenia | CATEGORY: Food

[BALCANNES FINALIST #5] Converse Our Beat

ENTRANT: Ovation BBDO | CLIENT: Triple Jump/Converse Srbija | STRATEGIC PARTNER: Konstrakta | COUNTRY: Serbia | CATEGORY: Fashion and Beauty

[BALCANNES FINALIST #6] Croatia za Hrvatsku

ENTRANT: Bruketa&Žinic&Grey | CLIENT: Croatia osiguranje | STRATEGIC PARTNER: Bunker | COUNTRY: Croatia | CATEGORY: Corporate Communications

[BALCANNES FINALIST #7] Dresses with pockets

ENTRANT: McCann Skopje | CLIENT: Halkbank AD Skopje | COUNTRY: North Macedonia | CATEGORY: Finance and Insurance; Community Care

[BALCANNES FINALIST #8] Erasing indoctrination for the next generation

ENTRANT: Divea Studio | CLIENT: Cannabis Museum Zagreb | COUNTRY: Croatia | CATEGORY: Tourism, Culture and Leisure

[BALCANNES FINALIST #9] EVERYBODY GUC GUC

ENTRANT: Imago Ogilvy | CLIENT: Studena | STRATEGIC PARTNERS: Sestrice, DRAP, Boris Đurđević, Ascanius Media | COUNTRY: Croatia | CATEGORY: Non-alcoholic Beverages

[BALCANNES FINALIST #10] Financijska početnica: Oni od plaće do plaće (Kampanja financijskog opismenjavanja)

ENTRANT: Imago Ogilvy | CLIENT: Raiffeisen Bank Hrvatska | STRATEGIC PARTNER: Tisja Kljaković Braić, DRAP | COUNTRY: Croatia | CATEGORY: Finance and Insurance; Community Care

[BALCANNES FINALIST #11] Frikom Kapri Leto je

ENTRANT: Leo Burnett Belgrade | CLIENT: Frikom | COUNTRY: Serbia | CATEGORY: Food

[BALCANNES FINALIST #12] GastarbAIter

ENTRANT: Agencija 101 | CLIENT: Counseling office for Workers | COUNTRY: Slovenia | CATEGORY: Community Care

[BALCANNES FINALIST #13] Hoćeš da menjamo mesta?

ENTRANT: Red Communication | CLIENT: Lidl Srbija | COUNTRY: Serbia | CATEGORY: Community Care

[BALCANNES FINALIST #14] Iskreno

ENTRANT: DRV agency | CLIENT: ePlaneta | COUNTRY: Serbia | CATEGORY: Retail

[BALCANNES FINALIST #15] It‘s Time for Your Time

ENTRANT: Studio Tumpić/Prenc | CLIENT: Franc Arman Wines | STRATEGIC PARTNERS: Delta Reality, Botonega, Etikgraf, Abeceda komunikacije | COUNTRY: Croatia | CATEGORY: Alcoholic Beverages

[BALCANNES FINALIST #16] Kad sjedne prva plaća

ENTRANT: Bruketa&Žinic&Grey | CLIENT: Heineken Hrvatska | STRATEGIC PARTNER: Bunker | COUNTRY: Croatia | CATEGORY: Alcoholic Beverages

[BALCANNES FINALIST #17] Kafa sa našim karakterom

ENTRANT: Pom Pom Communications | CLIENT: Atlantic Grand | COUNTRY: Serbia | CATEGORY: Non-alcoholic Beverages

[BALCANNES FINALIST #18] Kako si, ali stvarno?

ENTRANT: Ovation BBDO| CLIENT: UNICEF Srbija | COUNTRY: Serbia | CATEGORY: Community Care

[BALCANNES FINALIST #19] Krv nije moda

ENTRANT: Kontra agency | CLIENT: Prijatelji Životinja | COUNTRY: Croatia | CATEGORY: Green Impact

[BALCANNES FINALIST #20] LAQO Insurance Museum

ENTRANT: Bruketa&Žinic&Grey | CLIENT: Croatia osiguranje | STRATEGIC PARTNER: Rezolut, Weblogic, Lorenzo Cetina, 404 | COUNTRY: Croatia | CATEGORY: Finance and Insurance

[BALCANNES FINALIST #21] Lepo je biti kmet

ENTRANT: Agencija 101 | CLIENT: Ministry of Agriculture, Forestry and Food, Slovenia | COUNTRY: Slovenia | CATEGORY: Miscellaneous

[BALCANNES FINALIST #22] Mali veliki talenti

ENTRANT: ZOO agencija | CLIENT: Konzum | STRATEGIC PARTNER: Val produkcija | COUNTRY: Croatia | CATEGORY: Retail, Community Care

[BALCANNES FINALIST #23] Manifesto in the sky

ENTRANT: Creative Disorder Studio | CLIENT: One Albania | STRATEGIC PARTNER: Gogel Publicis/Tirana | COUNTRY: Serbia | CATEGORY: Telecommunications

[BALCANNES FINALIST #24] Među svojima nikad nisi tuđi čovik

ENTRANT: Bruketa&Žinic&Grey | CLIENT: Heineken Hrvatska | COUNTRY: Croatia | CATEGORY: Alcoholic Beverages

[BALCANNES FINALIST #25] Munchmallow - Sav od igre

ENTRANT: Žiška | CLIENT: Jaffa Crvenka | STRATEGIC PARTNERS: Level4, Media House, Dreamdust, Smurfit Kappa | COUNTRY: Serbia | CATEGORY: Food

[BALCANNES FINALIST #26] Na dobrom putu

ENTRANT: McCann Beograd | CLIENT: Beogradska filharmonija/Belgrade Philharmonic Orchestra | COUNTRY: Serbia | CATEGORY: Tourism, Culture and Leisure

[BALCANNES FINALIST #27] Najvažniji poziv u životu

ENTRANT: Jazavac i Utorak doo Beograd | CLIENT: Hemofarm Fondacija | COUNTRY: Serbia | CATEGORY: Health and Pharmacy, Community Care

[BALCANNES FINALIST #28] Ne gledaj u šolju, pregledaj se (Hajde da imamo vremena za pregled)

ENTRANT: LUNA TBWA Belgrade | CLIENT: Grand Kafa | STRATEGIC PARTNERS: Pro Media Group, Žiška, Executive Group | COUNTRY: Serbia | CATEGORY: Community Care

[BALCANNES FINALIST #29] Nektar beer - Nektar mum

ENTRANT: Pioniri Communications | CLIENT: Banjalučka pivara | COUNTRY: Serbia | CATEGORY: Alcoholic Beverages

[BALCANNES FINALIST #30] NEO23 VAU platform

ENTRANT: Leo Burnett Belgrade | CLIENT: A1 Srbija | COUNTRY: Serbia | CATEGORY: Telecommunications

[BALCANNES FINALIST #31] No place like home

ENTRANT: BBDO Zagreb | CLIENT: IKEA | COUNTRY: Croatia | CATEGORY: Household, Community Care

[BALCANNES FINALIST #32] Odvoji, lako je

ENTRANT: CTA komunikacije | CLIENT: Čistoća Split | STRATEGIC PARTNER: Grad Split, Vojko V, DD Video Lab, Sara Bernat, 2Dizajnera | COUNTRY: Croatia | CATEGORY: Miscellaneous, Green Impact

[BALCANNES FINALIST #33] PIPI - A TOAST FOR EVERY ROAST

ENTRANT: Imago Ogilvy | CLIENT: Pipi | COUNTRY: Croatia | CATEGORY: Non-alcoholic Beverages

[BALCANNES FINALIST #34] #Playforskateistan

ENTRANT: Futura DDB | CLIENT: Skateistan | COUNTRY: Slovenia | CATEGORY: Miscellaneous, Community Care

[BALCANNES FINALIST #35] Štark - I osmeh je tu

ENTRANT: Ovation BBDO | CLIENT: Atlantic Grupa | STRATEGIC PARTNER: Rooster Production | COUNTRY: Serbia | CATEGORY: Food

[BALCANNES FINALIST #36] Stina plavac mali Stipančić – a wine meant to inspire

ENTRANT: Bruketa&Žinic&Grey | CLIENT: Jako vino | STRATEGIC PARTNER: Klasja Habjan, Ženska klapa Kastav, Aquarius records, Josip Hatze | COUNTRY: Croatia | CATEGORY: Alcoholic Beverages

[BALCANNES FINALIST #37] terrapija - Liječimo Zemlju edukacijom

ENTRANT: 404 | CLIENT: Terra Hub | STRATEGIC PARTNER: Sveučilište Sjever | COUNTRY: Croatia | CATEGORY: Green Impact

[BALCANNES FINALIST #38] THE WHITE BOXES

ENTRANT: Mercator | CLIENT: Mercator | STRATEGIC PARTNER: Herman & partnerji | COUNTRY: Slovenia | CATEGORY: Retail, Green Impact

[BALCANNES FINALIST #39] U Bingu sam

ENTRANT: Via Media | CLIENT: Bingo | COUNTRY: Bosnia and Herzegovina | CATEGORY: Retail

[BALCANNES FINALIST #40] Za sve ono što nas spaja

ENTRANT: Leo Burnett Belgrade | CLIENT: Heineken | COUNTRY: Serbia | CATEGORY: Alcoholic Beverages