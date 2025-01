Po prvi put u zadnjih 15 godina broj blokiranih građana ispod 200.000

Krajem prošle godine ukupno je u Hrvatskoj bilo blokirano 199.165 tisuća građana, a ove se godine očekuje pad njihova broja za pet posto

Krajem prošle godine ukupno je u Hrvatskoj bilo blokirano 199.165 tisuća građana, čime je po prvi put u zadnjih 15 godina broj blokiranih pao ispod 200.000, a ove se godine očekuje pad njihova broja za pet posto, istaknula je danas u intervjuu za Studio 4 HRT-a članica Uprave Fine Vinka Ilak.

- Prema pokazateljima od 31. prosinca 2024., prvi put u 15 godina broj blokiranih potrošača pao je ispod 200.000, odnosno bilo ih je 199.165. Prije nego je donesen paket reformskih mjera za olakšanje i pomoć blokiranima 2017. godine bilo je 320.000 blokiranih. Vjerujemo da će se trend pada nastaviti na godišnjoj razini od 5 posto, osim ako se ne dogode neočekivani događaji na gospodarskoj razini - navela je Ilak. No, dodala je i da je iznos duga nešto porastao, iako kontinuirano pada broj ovršenih.

Po njezinim riječima, najveći dug potrošača je prema financijskim institucijama, no to nisu veliki iznosi poput stambenih kredita, već je riječ o nizu manjih dugova.

- To su manji potrošački krediti, dugovi po minusima ili karticama. Statistički gledano, najveći broj dugova ide prema središnjoj državi, ali pri tom ne mislimo na poreze jer su potrošači rijetko dužni za poreze. U to su uključene razne prekršajne kazne, poput onih prometnih, kazne iz raznih sudskih pristojbi, iz kaznenih postupaka te tražbina koje se odnose prema državi. Tražbine teleoperatera prema dužnicima su najčešće, ali nisu značajne jer su to uglavnom manji dugovi - govori Ilak.

Među ostalim, kazala je i da kad se gleda ukupan broj blokiranih građana, njih 64 posto posto su muškarci, a 36 posto žene. Po pitanju ukupnog iznosa duga, muškarci su više dužni, s udjelom od 71 posto u ukupnome dugu, a žene 29 posto. Navela je i da postoji jedna županija u Hrvatskoj u kojoj su žene više dužne, i to Primorsko-goranska, gdje su žene dužne 59 posto, a muškarci 41 posto od ukupnog broja.

Na upit kome se građani mogu obratiti ako zapadnu u financijske probleme i ne mogu više otplaćivati svoje obaveze, Ilak je kazala da trenutno postoje udruge koje se bave pružanjem pomoći potrošačima.

- Fina je početkom ovog mjeseca dobila obavijest da smo dobili europski projekt o uspostavi savjetovališta za dugovanja i ove godine ćemo raditi na tome. Problem prezaduženosti nije problem samo u Hrvatskoj već i u drugim zemljama Europske unije. Ministarstvo financija predvidjelo je za drugi kvartal ove godine donošenje novog zakona o potrošačkom kreditiranju u koji bi se implementirala nova direktiva o savjetovalištima o dugovanjima. Cijela regulativa ide u smjeru individualiziranog pristupa pomoći kako bi ta pomoć bila efektna i doista pomogla građanima - istaknula je.