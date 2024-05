Počeo četvrti po redu Greencajt, najvažniji festival održivosti u regiji

Pod motom ‘Don‘t feed your monster‘, započeo je Greencajt festival, koji se održava po četvrti put. U Paviljonu 13 Zagrebačkog velesajma okupili su se međunarodni i domaći govornici i panelisti, a posjetitelji su napunili dvoranu do zadnjeg mjesta. Tijekom tri dana Greencajt festivala raspravljat će se o čak tridesetak raznih održivih tema. Festival je službeno otvorila Marija Vučković, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije.

- Dekarbonizacija i zelena tranzicija prioriteti su ove Vlade. Imajući u vidu sve stupove održivosti, možemo očuvati najvrjednije resurse za budućnost. Pred nama je mnogo izazova i nadam se da ćemo takvim izazovima odgovoriti. Čast mi je otvoriti ovaj vrijedni festival - rekla je ministrica Vučković i tako iskazala jasnu podršku festivalu.

- Pretjerana konzumacija prijeti održivosti. Sve to dovelo nas je do neodrživog modela kojem moramo stati na kraj. Drago mi je što na festivalu okupljamo više od 70 govornika i imamo program koji obuhvaća brojne teme - rekao je Vinko Filipić, direktor Greencajt festivala.

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević također podržao je Greencajt kao projekt koji promiče održivost, zelenu tranziciju, pozitivne klimatske ciljeve i ekološka rješenja.

- Drago mi je da Zagreb ima festival na kojem se raspravlja o ključnim izazovima, a četvrto izdanje pokazuje da je svake godine program sve bolji i bolji. Važno je da svi zajedno radimo na zelenoj tranziciji jer vrijeme za promjenu nije danas ili sutra, ono je već bilo jučer - istaknuo je Tomašević.

Marc Buckley, savjetnik UN-a i autor manifesta o ciljevima održivog razvoja održao je predavanje pod nazivom ‘Revitalizacija umjesto održivosti: vizija i plan za budućnost svijeta‘. Naglasio je i kako održivost predstavlja tek početni korak te kako je revitalizacija planeta ključna za stvaranje zdravijeg i održivog svijeta.

- Revitalizacija znači da moramo osigurati uvjete kako bi se život mogao sam obnavljati. Nije dovoljno grliti drveće, održivost je život, ona se mora živjeti - rekao je Buckley i dodao kako nije stvar da najjači preživljavaju, već oni koji se najbolje prilagođavaju promjenama.

Osvrnuo se i na umjetnu inteligenciju koja nam može pomoći u revitalizaciji planeta.

- Mnogi se boje da će AI preuzeti svijet, ali nikad se nismo zapitali kako to mogu napraviti gljivice i bakterije koje nam prijete već milijardama godina - rekao je Buckley i s punom dvoranom podijelio svoje zlatno pravilo - ponašaj se prema drugima i planetu onako kako bi želi da se prema tebi ponašaju.

Buckley je sudjelovao i na panelu ‘Nemamo kuglu, ali imamo viziju…‘ sa stručnjacima Andreasom Rörigom iz E.ON Hrvatska, Zoranom Stankovićem iz Atlantic Grupe, Stankom Kršlovićem iz Philip Morris Zagreb i Dine Baenninger iz Charisma Nova koji su raspravljali o inovativnim rješenjima i strategijama koje će oblikovati budućnost održivog razvoja. Složili su se kako potrošači postaju osvješteniji kada su u pitanju proizvodi koje konzumiraju i kupuju, a na kompanijama je da iskoriste znanje i tehnologiju koju imaju i osiguraju što bolja rješenja za potrošače, ali i održivu budućnost.

Ostatak programa najavljuje niz zanimljivih predavanja i panela vodećih stručnjaka iz ESG područja. Dr. Wasim Sarwar Dilov iz Rimac Energy govorit će o budućnosti s obnovljivim izvorima energije, dok će dr. Lučka Kajfež Bogataj, dobitnica Nobelove nagrade za mir i vodeća stručnjakinja za klimatske promjene na predavanju ‘Kako (pre)živjeti na planetu koji ne raste?‘ pričati o izazovima života na planetu s ograničenim resursima. Helen Carlström iz EON-a će predstaviti švedske inicijative za postizanje nulte razine emisija, a Violeta Bulc,, globalna predsjednica G100 WWEF-a i bivše dopredsjednica Slovenije, podijelit će svoju viziju EKO-civilizacije.

Greencajt će prvog dana ugostiti mladog IT stručnjaka Gorjana Jovanovskog, kreatora najveće platforme klimatskih podataka Earthcare.ai, koji će nam reći sve o umjetnoj inteligenciji u ekološkim izazovima. Panel “The Eleph(AI)nt is in the room! Who has the key?” okupit će vodeće stručnjake iz područja tehnologije i inovacija - Nikolu Dujmovića, predsjednika Uprave SPAN-a, Adriana Ježinu, predsjednika Uprave Telemacha, Matiju Žulja, CEO i vlasnik Agrivi i Jana Štedula iz Mindsmihsa koji će predstaviti inovativna rješenja koja transformiraju našu svakodnevicu. Na pozornicu Greencajt festivala popet će se Samah El Hage i Paolo Nardi Fernandez koji će publici objasniti budućnost tehnologije i mogućnosti AI-a da doprinese zelenoj budućnosti. Greencajt festival održava se od 22. do 24. svibnja, a sve informacije možete pronaći na www.greencajt.hr, a novosti pratite na FB, IG profilima.