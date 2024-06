Potpisan ugovor za prvu fazu gradnje Gaming centra Novska

Ugovor o financiranju prve faze gradnje Gaming centra Novska potpisan je u utorak u Novskoj.

Bit će to prvi centar te vrste u Europi. Ujedno, to je prvi je to projekt koji se financira iz novog europskog Fonda pravedne tranzicije. Nositelj je projekta Javna ustanova Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije, a partneri Sisačko-moslavačka županija, Razvojna agencija SIMORA i Grad Novska.

Prva faza financirat će se bespovratno s 26,3 milijuna eura, a financiranje cijelog projekta dosegnuto će iznos od 100 milijuna eura. Centar za gaming industriju gradit će se u Poduzetničkoj zoni Grada Novske na površini od osam hektara.

Campus je kompleks više zgrada: fakulteta sa sportskom dvoranom i bazenom, studentskog doma za smještaj 250 studenata, akceleratora s VR studiom, inkubatora s dvoranom za testiranje videoigara i drugih pratećih sadržaja.

Prostorom će dominirati arena za e-sport koja podsjeća na prizemljeni NLO i u njoj će biti 2500 mjesta za promatrače i prostor za gaming natjecanja.

U budućem gaming campusu provodit će se petogodišnji visokoobrazovni studij s 50 studenata godišnje te srednjoškolski program za 24 učenika. U prvoj fazi projekta gradit će se prometnice, sportski tereni, zgrade fakulteta i studentski dom i energana. Građevinski radovi počinju ove, a njihov završetak i otvorenje gaming centra očekuje se 2027. godine

Ugovor o financiranju prve faze gradnje potpisali su ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Dragan Jelić i u ime korisnika ravnateljica Regionalnog koordinatora Sisačko-moslavačke županije Andreja Šeperac.

Svečanosti su prisustvovali premijer Andrej Plenković i ministar rada i socijalne politike Marin Piletić, za čijeg je gradonačelničkog mandata 2018. godine započet projekt Gaming centra Novska.

Sisačko-moslavačka županija nakon Domovinskog rata, deindustrijalizacije, poplava i potresa pokazala je otpornost i u svim nedaćama koje su je zadesile vidjela je svoju priliku, rekao je premijer Plenković.

Zadovoljan je što će se izgradnja centra financirati iz EU-ova fonda pravedne tranzicije.

- Smisao fonda je područja tradicionalnih industrija transformirati u područja industrija budućnosti. Sisačko-moslavačka županija i Grad Novska pokazali su snagu prilagodbe novim trendovima i smjerovima razvoja. Krenuli su ka industriji budućnosti i u digitalnu transformaciju i ucrtali se u gaming kartu Europe - rekao je Plenković.

U Novskoj počinje gradnja gaming centra, ali i nova razvojna era, rekao je ministar Erlić

- Strateški je ovo hrvatski projekt, jer smo napravili iskorak ka važnoj industriji budućnosti, digitalizaciji i stvorili novo okruženje. Ovdje će se školovati kadrovi za zanimanja budućnosti. Ovaj projekt, kao prvi koji se financira iz Fonda pravedne tranzicije, primjer je njegova smisla. Područje tradicionalne, tehnološki zastarjele i ekološki neprihvatljive industrije transformirat će se u centar industrije budućnosti kakvi je zasad malo i u Europi - rekao je Erlić.

- Još 2018. godine Novska je bila jedva zamjetna na karti Hrvatske, a danas je centar gaminga u Europi. Mladi ljudi dolaze u Novsku na školovanje, ali i ostaju živjeti ovdje - rekla je gradonačelnica Novske Marija Kušmiš.

Od 2018. godine na području Grada Novske nezaposlenost je smanjena za 50 posto, a zaposlenost je povećana za 17 posto, istaknula je.