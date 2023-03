Tomislav Gojević, voditelj Fury Studiosa: Igre su dio života

Danas je gotovo nemoguće ostaviti gejming samo za posao. Gotovo sve videoigre imaju i multiplayer komponentu pa služe i kao medij za druženje i upoznavanje novih ljudi, što je jako pozitivno iskustvo za bilo koga

Odmalena je Tomislav Gojević, voditelj zagrebačkog Fury Studiosa, bio zaražen videoigricama. No, iako mu isprva gejming nije odmah postao poslovni izbor, s vremenom se vratio omiljenoj zanimaciji iz djetinjstva pokrenuvši ured za razvoj videoigara. Nada se sada da će ta industrija biti sve atraktivnija i jača u Hrvatskoj te pratiti trendove u svijetu, gdje je prema prihodima već davno nadjačala glazbenu i filmsku industriju.

Kako ste se odlučili za ulazak u djelatnost gejminga?

– Gejmingom se bavim odmalena, od kada sam prvi put igrao videoigre kod prijatelja na njegovom ZX Spectrumu. Prvi put sam poželio raditi u gejmingu kada sam dobio PC 286 i pomislio kako bi super bilo izrađivati videoigre. Život me u međuvremenu odveo na razne strane, tako da sam nakon završetka Fakulteta elektrotehnike i računarstva počeo raditi u industriji telekomunikacija i tek sam se nakon deset godina vratio u gejming-industriju, počevši raditi u najvećem hrvatskom studiju Nanobitu.

Nakon četiri i pol godine dragocjenog iskustva u Nanobitu, pružila mi se prilika da pokrenem i vodim razvojni studio Fury Studios, koji je osnovao švedski indie izdavač videoigara Raw Fury. Počeli smo 2019. godine s pet ljudi, a danas ih brojimo 30 i vjerujem da nećemo stati na tom broju. Naš najvažniji proizvod je igra ‘Kingdom‘, naše intelektualno vlasništvo na kojem radimo apsolutno sve, od developmenta do arta i testiranja same igre.

Što vam je važno kod izrade proizvoda?

– Kod rada na videoigrama važno nam je da vizija igre bude u potpunosti zadovoljena, da igra ima umjetnički faktor i da je kvaliteta na visokoj razini. Svi u Fury Studiosu igramo videoigre i znamo točno što želimo vidjeti u igrama koje će igrati igrači diljem svijeta, a posebice kada je naš potpis na tim igrama.

Kako izgleda radna svakodnevica u uredu koji se bavi gejmingom?

– Možda će zvučat će kao klišej, ali nama je jako važno da su privatni život i rad u balansu, trudimo se da nema cruncha, da ljudi ne dočekuju ponedjeljak s grčem u želucu i da ne izgore, sve stvari koje su, nažalost, jako dobro poznate u gejming-industriji. Podržavamo hibridni način rada, neki rade isključivo od doma, neki isključivo iz ureda, a neki povremeno dolaze do ureda kada požele ili dogovore neki sastanak uživo.

Važno nam je da se posao obavi na vrijeme, a od kuda se posao radi i nije toliko važno. Dan započinjemo kratkim sastankom na kojem svatko od nas kaže na čemu radi i nakon toga počinjemo raditi, svatko na svom projektu, u ritmu koji tim sam dogovara.

Jeste li gejming vezali uz posao ili je prisutan i u osobnom životu?

– Danas je gotovo nemoguće ostaviti gejming samo za posao. Igram naše igre, ne samo zbog posla, već zato što su mi zanimljive, igram videoigre drugih izdavača na konzolama, igram sa svojom djecom, igre su dio mog života. Mislim da je gejming nešto prekrasno i danas, kada skoro sve igre imaju i multiplayer komponentu, videoigre služe i kao medij za druženje i upoznavanje novih ljudi, što vidim kao jako pozitivno iskustvo za bilo koga.

Kakvi su zaposlenici poželjni u svijetu videoigara?

– Tražimo poduzetne i odgovorne ljude, koji ne žele biti vođeni za ruku, nego sami biti ti koji se brinu da se nešto obavi na vrijeme i na visokom stupnju kvalitete. Želimo da im je stalo do igara na kojima rade i da ih veseli vidjeti konačni proizvod. Naš veliki plus je da, kao izdavač, imamo visoku razinu brige i energije koja se ulaže u projekt, što govori da nam je igra na kojoj radimo nešto više od projekta. Formalno obrazovanje kandidata je poželjno, ali ne i presudno, a za svaku poziciju, od developera, artista, inženjera quality assurancea (QA), pa do producenta, imamo test na kojem osoba može pokazati svoje znanje i dati nam razlog da je izaberemo u moru kandidata koji nam se prijave za rad u studiju.

Još uvijek uspijevamo naći ljude u Hrvatskoj koji žele raditi u gejming-industriji i koji odgovaraju našim zahtjevima, iako, moram priznati, da je svaki sljedeći put sve teže. Iskreno se nadam da ćemo imati sve više ljudi na tržištu, što u sve više studija koji rade u gaming-industriji, što u raznim obrazovnim ustanovama koje pokreću obrazovne programe posljednjih godina.

Sadržaj nastao u suradnji s tvrtkom Fury studios.