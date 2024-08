U srpnju tri posto manje turista, u prvih pet dana kolovoza šest posto više

Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4,67 milijuna turista ili tri posto manje nego u lanjskom srpnju, ali je ostvareno jednako noćenja ili 29,45 milijuna, iznose na upit Hine iz Hrvatske turističke zajednice (HTZ), dodajući da je u prvih pet dana kolovoza došlo 842,3 tisuće turista ili šest posto više nego u istim danima lani.

Unatoč nešto slabijim dolascima turista u srpnju, ukupno ih je u prvih sedam mjeseci ove godine došlo tri posto više nego u istim mjesecima prošle godine ili gotovo 12 milijuna, a ostvarili su jedan posto više noćenja ili 54,7 milijuna.

Od toga je većina noćenja ili 54,7 milijuna ostvarena na Jadranu, što je jedan posto više nego u lanjskih prvih sedam mjeseci, dok je na kontinentu s 1,5 milijun noćenja ostvaren porast od šest posto, kao i u Gradu Zagrebu u kojemu je ostvareno 1,4 milijuna noćenja.

Glavina: Zadovoljni smo rezultatima turizma u prvih sedam mjeseci

Komentirajući za Hinu rezultate turizma za prvih sedam mjeseci, ministar turizma i sporta Tonči Glavina naglašava zadovoljstvo rezultatima u ovoj turističkoj godini, s tri posto boljim dolascima i jedan posto više noćenja nego lani u sedam mjeseci.

- Dobre rezultate pokazuje i promet, gdje u cestovnom prometu i zračnim lukama imamo rast od deset posto, a u pomorskom prometu četiri posto. Turistički promet u srpnju je također praktički na razini prošlogodišnjeg srpnja, ali kao što stalno ponavljam - nama ni nije cilj rast turističkog prometa u ljetnim mjesecima već u pred i posezoni, što se i ostvaruje. Izuzetno nam je važno i da odlične turističke rezultate prate i financijski pokazatelji jer je početka godine do sada izdano 5,9 posto računa više nego u istom razdoblju prošle godine, a samo u srpnju je izdano je 3,7 posto više računa nego u srpnju 2023. - kazao je ministar Glavina.

Staničić: Turizam stalno raste, nema govora o podbačaju sezone

Rezultate turističkog fizičkog prometa srpnja i sedam mjeseci ove godine Hini je komentirao i direktor HTZ-a Kristjan Staničić, naglašavajući da vezano za srpanj `nema govora o nikakvom podbačaju sezone´ te da su to `vrlo dobri rezultati, u skladu s našim očekivanjima´.

- Riječ je o uobičajenoj turističkoj godini, sa svojim uobičajenim oscilacijama i trendovima. Od 17. srpnja, baš kao i lani, u Hrvatskoj na dnevnoj bazi boravi preko milijun gostiju, tako je i danas kada u zemlji boravi 1.008.500 gostiju. Pred nama je još cijeli kolovoz u kojem očekujemo gotovo maksimalno popunjene kapacitete. Trenutno smo na plus šest posto u dolascima u odnosu na kolovoz lani. Dojma sam kako se `slabija sezona´ najčešće potencira kada dio smještajnih objekata ostvaruje slabiju popunjenost, ali takav pristup nije posve točan i javnost mora znati da nam turizam na godišnjoj razini raste po određenoj stopi, koja je pozitivna - kazao je Staničić.

Naglašava i i da turizam svake godine bilježi veću stopu rasta novih kapaciteta, posebice u obiteljskom smještaju, čemu dodaje da je samo u komercijalnom dijelu tog segmenta ove godine više od 22 tisuća novih kreveta, ali i još oko 27 tisuća novih kreveta u nekomercijalnom smještaju.

- To je ukupno 49.000 novih kreveta u obiteljskom smještaju i dugoročno je ovakav rast apsolutno neodrživ - smatra Staničić.

Podsjeća i na `izvrsnu ovogodišnju predsezonu´, kao i da je najveći dio promotivnih aktivnosti usmjeren na pred i posezonu, jer u tim mjesecima ima prostora za rast turističkog prometa.

- Posezona bi po najavama trebala biti jako dobra i to je ono što nas najviše zanima, rast prometa u pred i posezoni. U skladu s time, do kraja godine očekujemo rast turističkog prometa po stopi od dva do pet posto, a kada su u pitanju prihodi i po nešto većoj stopi. No, pričekajmo kraj godine, idemo dan po dan pa ćemo na kraju ocjenjivati uspješnost - ističe Staničić.