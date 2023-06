Zapalite iskru kreativnosti idejama s 11. HR Days konferencije!

Svakodnevno tragate za novim idejama, inspirativnim pričama, iskustvima, a svoje znanje želite graditi uz pomoć najboljih svjetskih stručnjaka? Svom timu i menadžmentu svakodnevno prenosite svoja iskustva i znanja kako bi vaša kompanija ostala konkurenta na tržištu?

Onda je došlo vrijeme da na svoju mapu ucrtate 11. HR Days konferenciju jer je ona pravo mjesto za vas i vaš menadžment!

Ovogodišnje izdanje konferencije na jednom će mjestu okupiti neke od najboljih predavača iz svijeta ljudskih potencijala i leadershipa, koji će nam približiti aktualne svjetske teme i trendove kao što su: HR Strategy, HR Business partner, Learning&Development, Total Rewards, Employee Experience., Generacijski jaz, Najbolje regionalne HR prakse, Data Driven Employer Branding, Leadership&Motivation, Stand Up To Stand Out, Resilience and Dealing With Change, Umjetna inteligencija u HR-u, a tu je i Masterclass te razne networking radionice.

Ljudski potencijali danas su više od sekundarne teme, skrivene u malim uredima, upravljanje ljudima, briga o timu i pravilno vođenje, znanja su bez kojih niti jedna poslovna zajednica ne može ići naprijed. Upravo iz tog razloga, ovaj poziv upućen je svima vama - vrijednim HR stručnjacima, menadžmentu, voditeljima, ali i timu jer jedino zajedničkim snagama vaša (i naša) priča može ići dalje.

Već tradicionalno, proglasit ćemo i Najbolju regionalnu HR praksu. Možda je baš praksa vaše tvrtke pobjednička? Pokažite nam kako vi to radite i zablistajte na pozornici HR Days konferencije.

Vidimo se 20 i 21. rujna u hotelu Lone u Rovinju!