Dobre ESG prakse: Suncem obasjane strategije

Put do klimatske neutralnosti hrvatskih tvrtki popločen je velikim ulaganjima u inovativne proizvode, obnovljive izvore energije, sadnju drveća te edukaciju zaposlenika na koje se velikim dijelom odnosi provedba strategija održivosti, ali i doprinos zajednici u kojoj djeluju. Sve je više primjera dobre okolišne, društvene i upravljačke, tj. ESG prakse, a neke su tvrtke već dobile željene certifikate, nagrade i priznanja za održivost.

Svima važno

Valamar je, navode, prva turistička kompanija u Hrvatskoj koja je integrirala ciljeve održivog razvoja u poslovni model i korporativno upravljanje te objavila jasne ciljeve održivosti u skladu s okvirom ESG-a. U njegovoj strategiji održivosti do 2025. godine dva su glavna cilja​: postati ugljično neutralna kompanija i investirati više od 50 milijuna eura u ESG projekte i inicijative. Ostalo uključuje proizvodnju 15 posto solarne električne energije i 100 posto električne energije iz obnovljivih izvora, zaštitu i upravljanje kvalitetom mora u svim tvrtkinim odredištima, ulaganja u bioraznolikost priobalja te zaštitu osamdeset tisuća stabala i stotina hektara zelenila oko Valamarovih objekata. U tvrtki ističu zapošljavanje i zadržavanje domaćih zaposlenika te 80 posto udjela domaće proizvodnje i lokalnih proizvoda u hrani i piću, 80 posto nabave od odgovornih dobavljača i 100 posto objekata s certifikatima održivosti. Valamar je od 2015. smanjio ugljikov otisak za 70 posto i u programe održivosti uložio 65 milijuna eura. U prosincu 2021. u suradnji s tvrtkom E.ON Hrvatska realizirao je tada najambiciozniji projekt solarnih elektrana na hrvatskom tržištu u sklopu kojega su solarni paneli postavljeni na 26 Valamarovih hotela i kampova duž jadranske obale. Početkom ove godine uspješno je odrađen projekt ‘Easy as One, Two, Tree‘ kao dio inicijative ‘CO2MPENSATING by PLANTING‘, čime je završen prvi ciklus sadnje drveća u kojemu su sudjelovali i Valamarovi zaposlenici i gosti​. Financial Times ih je, navode u Valamaru, uvrstio na popis klimatskih lidera u Europi, i to kao jednu od samo šest kompanija iz turističkog sektora na tom popisu, a na nedavno održanoj završnoj konferenciji projekta EU-a ‘European Tourism Going Green (ETGG) 2030‘ njihova je ESG strategija predstavljena kao primjer najbolje prakse u turističkom sektoru.

Održivo poslovanje posebno je važno industrijama koje su najveći onečišćivači, poput proizvodnje cementa, i koje ulažu znatan novac u smanjenje ugljikova otiska. Zato se u tom sektoru događaju velike ekološke promjene.

Postavljeni mjerljivi ciljevi

Prema riječima ​direktorice održivosti Holcima Hrvatska Julije Škoro, ta kompanija strategiju održivosti, postavljenu na razini Holcim Grupe​, provodi već trideset godina.

– Uspjeli smo postaviti sustav čija je kvaliteta prepoznata priznanjem Ministarstva rada za unaprjeđenje sustava zdravlja i sigurnosti te HRIO-om, Hrvatskim indeksom održivosti za ljudska prava. Najviše nas veseli što rezultate dugogodišnjeg zalaganja vidimo u ponosu svojih zaposlenika, u otvorenosti i povjerenju lokalnih zajednica u kojima radimo i dugoročnom odnosu kupaca prema Holcimu. Najveći izazovi trenutačno su obveze Europskoga zelenog plana i daljnjih ulaganja. Pritom želimo naglasiti da smo predvodnici zelene tranzicije jer smo prve projekte dekarbonizacije pokrenuli još 1997. – kaže Škoro.

Inače, Holcim je prvi proizvođač građevnog materijala u svijetu kojemu je organizacija Science Based Target Initiative verificirala akcijski plan do 2030. i ciljeve do 2050. te je dobio potvrdu da su njegovi ciljevi do 2030. usklađeni sa scenarijem za 1,5 °C. Još jedan hrvatski proizvođač cementa, Cemex Hrvatska, ima razvijene planove upravljanja utjecajima za svaki segment poslovanja. Primjerice, razvijen je detaljan plan emisije CO 2 za svaki proizvodni pogon usmjeren na uvođenje novih tehnologija koje mogu pomoći smanjiti ugljikove emisije, a daljnja ulaganja bit će u skladu s planovima o klimatskom djelovanju.

– Kad govorimo o društvu, planovi uključenja zajednica omogućuju nam suradnju i umnožavanje pozitivna utjecaja na zajednice u kojima poslujemo. Ako je pak riječ o našim ljudima, primjenjujemo opsežan proces upravljanja ljudskim potencijalima koji omogućuje da pratimo potrebe svojih zaposlenika te kreiramo dobro i sigurno radno iskustvo. U svim područjima imamo postavljene mjerljive ciljeve koje redovito pratimo i prilagođavamo aktivnosti prema realizaciji pokazatelja uspješnosti – kaže voditeljica održivog poslovanja Cemexa Hrvatska Merica Pletikosić i pritom ističe da su za svaku proizvodnu industriju najveći izazovi u aktivnostima za zaštitu klime jer su potrebna znatna ulaganja, istraživanja i razvoj kako bi se osiguralo niskougljično poslovanje i na kraju ugljična neutralnost. Stoga je Cemex Hrvatska prije nekoliko godina pokrenuo opsežan investicijski ciklus usmjeren upravo na podizanje energetske i okolišne učinkovitosti pogona na višu razinu.

DOP posvuda

– Veseli nas što je naše napore na putu prema klimatskoj neutralnosti prepoznala i Europska unija jer je znatan dio ulaganja financiran sredstvima iz europskih fondova – naglašava Pletikosić.

U vodećoj farmaceutskoj kompaniji u Hrvatskoj i regiji Plivi navode da zahvaljujući sustavnoj modernizaciji i unapređenju vlastitih procesa kontinuirano podižu standarde zaštite okoliša i odgovornosti prema okružju u kojem posluju. Uskoro će na Plivinoj lokaciji u Savskome Marofu proraditi solarna elektrana (radi se o trenutačno najvećoj sagrađenoj solarnoj elektrani u Hrvatskoj), a zadovoljit će gotovo 30 posto potreba za električnom energijom tvrtkinih proizvodnih pogona na toj lokaciji. Uz certifikat ISO 50001 za upravljanje energijom nositeljica Pliva ima i certifikat ZelEn, ​koji se dodjeljuje kompanijama koje u poslovnim procesima godinama upotrebljavaju isključivo obnovljivu energiju. Primjenjuje koncept zero landfill u upravljanju otpadom, što podrazumijeva odvajanje i obradu otpada u više faza: neopasni otpad odvaja se na mjestu nastanka i sortira u Plivinu reciklažnom dvorištu, a otpad koji nije moguće odvojiti odvozi se na daljnju obradu k ovlaštenom partneru. Zahvaljujući uspješnoj primjeni tog koncepta Pliva već trinaest godina nije na odlagališta odložila ni jedan kilogram otpada. Članica je Teve, prve farmaceutske kompanije koja se bavi proizvodnjom generika u svijetu i koja je izdala zelenu obveznicu od pet milijardi dolara na temelju koje se obvezala smanjiti emisije stakleničkih plinova opsega 1 i 2 za 25 posto do kraja 2025., a i emisije stakleničkih plinova opsega 3 za 25 posto do kraja 2030. godine.

Iako je King ICT tvrtka s iznimno niskim karbonskim otiskom, provodi aktivnosti za njegovo daljnje smanjivanje. Također je aktivan u društveno odgovornom poslovanju, posebice u STEM-u, čemu u prilog ide činjenica da je ICT tvrtka. Njegovo vodstvo veseli što može reći da je King ICT već sada vrlo blizu potpune klimatske neutralnosti. Tvrtka Syntio, koja se bavi pružanjem profesionalnih usluga podatkovnog inženjeringa i povezanim proizvodima korištenjem tehnologije u oblaku, posluje društveno odgovorno od osnutka.

– U Syntiju integriramo društvene vrijednosti u svaki aspekt poslovanja da bismo kreirali dodanu vrijednost u budućnosti i postali bolji. Za promjenu je potrebno vrijeme i sudjelovanje svih organizacijskih skupina, a to često zna biti izazovno. Također su važni otvorena komunikacija i poticanje na dijalog o aktivnostima povezanima s ESG-om​ – kaže koordinatorica za ESG u toj tvrtki Ivana Azinović i ističe da su najponosniji na zaposlenike koji su prepoznali da je ulaganje u ESG bitno i da svatko od njih može pridonijeti uravnoteženu i održivu poslovanju.