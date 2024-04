Energetske zajednice su prilika da građani sami proizvode i dijele energiju

Građani se mogu udružiti i zajedno investirati u proizvodnju vlastite energije putem energetskih zajednica, rečeno je u četvrtak na konferenciji ‘Dobra energija‘, koju je organizirala Zelena energetska zadruga u partnerstvu s Predstavništvom Europske komisije u Hrvatskoj.

Predsjednik Skupštine Zelene energetske zadruge Goran Čačić rekao je kako su energetske zajednice prilika za sve građane Europske unije da samostalno proizvode, dijele i prodaju obnovljivu energiju. Primjerice, skupina vlasnika obiteljskih kuća, malih poduzeća i javnih ustanova u nekom kvartu kroz energetsku zajednicu može ugraditi zajedničku solarnu elektranu i samostalno proizvoditi energiju koja joj je potrebna.

- To je način koji omogućava običnim građanima da se udruže i zajedno investiraju u proizvodnju vlastite energije. Građanska energija je ona gdje su građani sami vlasnici proizvodnog postrojenja i oni donose odluke što će napraviti s tom energijom. Naša je ideja da građani tu energiju dijele između sebe, to jest da proizvedenu energiju u proizvodnom postrojenju potroše kod kuće - rekao je Čačić.

Istaknuo je primjer ljudi koji stanuju u višestambenim zgradama, a nemaju svoj krov na koji mogu staviti elektranu, a koji bi se mogli udružiti i investirati u zajedničku elektranu na krovu nekog objekta u blizini njihove zgrade.

Ključna prednost takvog sudjelovanja građana na tržištu energije je u tome da ekonomske, ali i društvene dobrobiti obnovljive energije kao lokalnog resursa ostaju u lokalnoj zajednici, naveo je.

Energetske zajednice ozakonjene 2021., ali osnovana samo jedna

Istaknuo je da su energetske zajednice uvedene u hrvatski zakonski okvir 2021., no i da je do proljeća 2024. formalno osnovana samo jedna. Po njemu, zakonodavni okvir još uvijek nije u potpunosti provediv budući da ima dosta nedorečenosti. S druge strane, u državi postoji jedna energetska zajednica koja je dobila dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti, no u praksi se još uvijek ne može podijeliti energija koju ta energetska zajednica proizvodi.

- Od zakonodavca tražimo da pojednostavi proces registracije energetskih zajednica, omogući tehničku i financijsku potporu za takve zajednice kao i dijeljenje energije koju energetske zajednice proizvode - rekao je Čačić.

Kaže da iskustva u drugim europskim zemljama pokazuju da takav oblik ulaganja u obnovljivu energiju donosi dva do osam puta više koristi za lokalnu zajednicu od projekata obnovljive energije vanjskih ulagača. Naglasio je, međutim i da se razvijenije europske zemlje još uvijek prilagođavaju takvom sustavu ulaganja.

Ipak, HEP - Operator distribucijskog sustava, prema njegovim informacijama, radi na izmjenama svojeg sustava da se omogući dijeljenje, pa bi, pretpostavlja, već tijekom ove godine moglo biti omogućeno dijeljenje energije iz takvih elektrana.

Predsjednik Zelene energetske zadruge Zoran Kordić istaknuo je energetske zajednice trebaju svoj put da bi mogle prosperirati, a ne da se natječu s krupnim igračima na energetskom tržištu.

Njegova zadruga, kazao je, već deset godina radi na promociji energetskih zadruga odnosno zajednica, te je provela niz aktivnosti i nabava solarnih elektrana. U proteklih godinu dana osnovala je novu energetsku zadrugu, odnosno zajednicu ZEZ Sunce, koja već ima više od 120 članova.

Savjetnica za provedbu europskog semestra u predstavništvu Europske komisije u Hrvatskoj Judita Cuculić Župa ukazala je na važnost dekarbonizacije zgrada koje su odgovorne za 30 posto emisija plinova, te 40 posto potrošnje energije. To je prema njezinim riječima važno za dostizanje ciljeva dekarbonizacije.