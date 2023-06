Lufthansa dokazala da su kupci spremni platiti veću cijenu za ‘održive‘ letove

Dijeljenje odgovornosti između kompanije i kupca (u ovom slučaju putnika i Lufthanse) sve je prisutniji trend i potrošači su spremni platiti više ako ih kompanija uvjeri da doista održivo posluje

U veljači ove godine, avio-kompanija Lufthansa lansirala je ‘Green Fares‘ ili Zelene naknade, prve takve vrste na svijetu, jer putnici sami biraju hoće li je platiti. Novac od naknada, objasnili su iz Lufthanse, ulaže se u odabrane klimatske projekte i fond Sustainable Aviation Fules (SAF). Iako su aktivisti tu akciju prozvali čistim „greenwashingom“, jer klimi se najbolje pomaže tako da se uopće ne leti avionom, Lufthansa ju je odlučila ponuditi na 730 tisuća letova godišnje i to na svim aerodromima u sklopu grupe. Iako je taj potez, na prvu, potpuno nelogičan, jer zašto bi putnici financijski sudjelovali u šteti koju na okolišu naprave avio-kompanije, njemačka je kompanija prijavila da je do danas čak 200 tisuća putnika odlučilo platiti zelenu naknadu, a među njima je najviše onih koji su letjeli od Zuricha do Londona.

Svjesna kupovina

Naknada se plaća tijekom rezervacije letova u economy i business kategorijama, a zelene su karte u prosjeku 50 do 60 dolara skuplje od „običnih“. Lufthansa ih zauzvrat nagrađuje ponovnim rezervacijama bez naknada te 20 posto više nagradnih milja. Prebacivanje dijela financijskog tereta na kupce, kompanija podiže svjesnost o utjecaju avio-industrije na okoliš i, kako vjeruju, potiče ih na odgovorniju kupovinu. Doduše, aktivisti bi i dalje to proglasili čistim licemjerjem i igranjem na kartu posramljivanja kupaca što i nije posve netočno, a ni beskorisno. Drugim riječima, tih 200 tisuća kupaca krivnju zbog korištenja avio-prijevoza odlučilo je kompenzirati kroz naknadu, u nadi da će njihov let, odnosno kupovina avionske karte donijeti i nešto dobroga. Portal Trendwatching navodi da je takvo dijeljenje odgovornosti između kompanije i kupca (u ovom slučaju putnika i Lufthanse) sve prisutniji trend i kupci su spremni platiti više ako ih kompanija uvjeri da doista održivo posluje. Više cijene kojima se kompenzira utjecaj na okoliš, tvrde „trendwatcheri“, prilika su za transformaciju različitih industrija, ne samo avio-prijevoza, i kultiviranje svjesnije, odgovornije kupovine i trošenje proizvoda ili usluga. Naravno, u tome će pomoći i benefiti poput ekstra milja ili akcija koje uživaju svjesni kupci koji plaćaju više.