Objavljen poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za prerađivačke i toplinarske tvrtke

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je novi poziv za dodjelu bespovratnih sredstva za ‘Proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu‘.

Svrha ovog poziva je doprinos postizanju nacionalnih klimatskih i energetskih ciljeva definiranih Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2030. To znači, povećanje udjela OIE u bruto finalnoj potrošnji energije Republike Hrvatske do 2030. i smanjenje emisije stakleničkih plinova do 2030.

Konačni cilj ovih sredstava je poticanje proizvodnje električne energije za vlastite potrebe iz obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, kao i drugim objektima prostorima povezanim s proizvodnim pogonima.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Modernizacijskog fonda u okviru ovog Poziva iznosi 60 milijuna eura. Najniži iznos koji bespovratnih sredstava iznosi 100 tisuća eura dok najviši iznosi čak 2 milijuna eura. Treba napomenuti da iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu iznosi 2 milijuna eura, a po Prijavitelju se može dodijeliti do 4 milijuna eura u sklopu ovog Poziva.

Što se tiče tvrtki koje se mogu prijaviti za ova bespovratna sredstva, Ministarstvo kaže kako se pozivaju mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji pripadaju području prerađivačke industrije i području ‘Opskrba parom i klimatizacija‘.

Od aktivnosti koje se mogu financirati u sklopu ovog poziva izdvajamo izgradnju integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu, izgradnju elektrane na biomasu ili bioplin te postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije).

Dostava i podnošenje prijedloga započelo je 18. travnja a traje do 19. lipnja 2023. godine.

Jedan Prijavitelj u sklopu ovog Poziva može podnijeti jedan ili više projektnih prijedloga pod uvjetom da je riječ o razdvojenim projektnim prijedlozima koji se temelje na međusobno razdvojenim prihvatljivim troškovima i dokumentaciji te se provode na razdvojenim lokacijama. Za svaku vrstu ulaganja podnosi se pojedinačni projektni prijedlog, nove iz Ministarstva.