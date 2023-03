Brendovi pozivaju na otpor toksičnom TikTok filtru ‘Bold Glamour‘ koji pojačava štetne stereotipe o ljepoti

Borkinja za stvarnu ljepotu, kompanija Dove, odlučila je odgovoriti na još jedan toksičan trend na TikToku lansiravši kampanju #TurnYourBack. Ovaj put na zub je (s pravom) uzela novi filtar Bold Glamour koji obožavaju korisnici TikToka jer gotovo neprimjetno transformira njihova lica čineći ih zapravo nestvarnima. U svojoj kampanji Dove poziva korisnike da okrenu leđa filtru jer je opasan, toksičan i pojačava štetne stereotipe o ljepoti. Srećom, nije jedini. Protiv Bold Glamoura ili ‘odvažnoga glamura‘ ustali su neki (osviješteni) korisnici, psiholozi, ali i mediji koji taj filtar smatraju najštetnijim do sada.

Naime, otkako je Snapchat napravio pravu revoluciju u svijetu digitalnih platformi omogućivši korisnicima da na glavu ‘nakelje‘ virtualne pseće uši 2011., poznati digitalni brendovi zajahali su val filtriranja. No TikTok otišao je korak dalje pa se taj najnoviji, sporni filtar koristi umjetnom inteligencijom koja je u stanju preoblikovati lica tako da izgledaju stvarno i malotko je sposoban prepoznati da je riječ o laži, digitalnoj maski. O tome što s tim filtrom može poći po zlu, a nije sa svim dosadašnjim intervencijama otkako je svijeta i fotošopa, pisao je i Forbes, odnosno njegov autor i zdravstveni stručnjak Bruce Y. Lee.

(Ne)stvarna ljepota

Kako navodi Lee, iako je dio publike izrazio zgražanje zbog filtra, on je i dalje prilično popularan među tiktokerima. Otkad je lansiran u veljači, premašio je 400 milijuna pregleda, zbog čega je vlasnica platforme, kineska kompanija ByteDance, vrlo zadovoljna i teško da će je ukloniti, osim ako je netko na to pravno ne prisili ili bunt korisnika bude toliko jak pa shvati da bi zbog Bold Glamoura mogli napustiti mrežu. To se, nažalost, neće dogoditi.

Ono što bi moglo, a nikako ne ide naruku borcima za stvarnu ljepotu, jest da bi i druge platforme mogle krenuti istim putom i lansirati vlastite AI verzije na koje će se ‘nakvačiti‘ korisnici. ByteDance nije s javnošću podijelio detalje o tome kako točno funkcionira njegov algoritam, što je i razumljivo, jer zašto bi itko konkurenciji otkrivao svoje adute?

Ipak, neki općeniti zaključak o logici koja stoji iza tehnologije lako je izvući, a konkurentskim je platformama popularnost novog filtra dovoljan razlog da se tom tehnologijom pozabave. Nakon što pokažete svoje lijepo lice TikToku, piše Forbes, algoritam ga detaljno izmjeri i usporedi s mnoštvom drugih lica u nekoj vrsti baze podataka. Naravno, nakon mjerenja i vaše lice dospije u istu tu bazu.

Nakon usporedbe vaše fotografije s ostalima algoritam prilagodi vaše lice nekom virtualnom idealu ljepote: preoblikuje čeljust, zagladi kožu ili joj promijeni ton, posvijetli oči, poveća usne. Te su prilagodbe vrlo precizne, a osim što su prikazi realistični, Bold Glamour nema boljke drugih filtara, pa se tako ‘ne miče‘ s lica ni kad ga dodirnete ili pomičete glavu. Ili, jednostavnije, filtar se ne raspada, ne izgleda kao da ste lik iz crtića ili da ste se podvrgnuli previše plastičnih operacija. Izgledate sasvim normalno, a niste. Odnosno, to nije vaše lice.

Privlačno i vrlo opasno

Obožavatelji filtra reći će da Bold Glamour radi isto ono što rade slavni vizažisti, plastični kirurzi i specijalni efekti slavnim osobama – pretvaraju ih u osobe koje nisu. Zašto bi si smrtnici uskratili taj osjećaj? Zašto ne bi vidjeli uljepšane verzije sebe, gledali u lice koje bi imali da, poput slavnih i bogatih, u džepu imaju milijune? Filtar ionako ne traje vječno, odnosno traje toliko dugo dok ga se ne ugasi.

Uostalom, to je njihovo lice, smiju s njim raditi što god hoće, pa i dati ga u ruke umjetnoj inteligenciji. Istina, pravo na korištenje filtra imaju svi, ali ono nije toliko benigno. Prihvaćanje te vrste transformacije u digitalnom svijetu kao nečega normalnoga iznimno je toksično.

Forbesov suradnik ističe studiju iz 2015. objavljenu u Body Imageu koja je dokazala da mlade žene koje provode više vremena na društvenim mrežama imaju iskrivljenu sliku o sebi, svoje lice i tijelo uspoređuju s drugima (osobito vršnjacima). Istraživanje koje je objavila Američka psihološka udruga pokazalo je da tinejdžeri i mlađi odrasli koji su prepolovili vrijeme koje provode na društvenim mrežama imaju znatno bolju sliku o vlastitom izgledu, bolje se osjećaju u svojoj koži u usporedbi s onima koji uporno ‘vise‘ na Instagramu, Facebooku ili TikToku.

Dakle, poguban utjecaj na samopouzdanje imaju i ‘obični‘ filtri, bilo da je riječ o onima koji su standard na platformama bilo onima na pametnim telefonima. Bold Glamour je filtar na steroidima, a budući da ga je gotovo nemoguće zapaziti, odnosno drugi korisnici teško mogu prepoznati da to nije stvarno lice jer izgleda izuzetno realistično, njegov je utjecaj na sliku o sebi toksičniji. Zahvaljujući njemu svi izgledaju kao da su upravo došli s holivudskog seta pa se, logično, vaše (stvarno) lice s njima ne može ni mjeriti, a vaše nesavršenosti (barem u vašoj glavi) snažnije dolaze do izražaja.

Što je lijepo UI-ju?

S druge strane, filtar je jednako poguban za one koji gledaju u ta savršena lica kao i za one koji se njime koriste. Potonji, baš poput holivudskih zvijezda, osjećaju pritisak da održe tu (nestvarnu) sliku o sebi premda iza zatvorenih vrata izgledaju posve drukčije. I to pogubno djeluje na samopouzdanje, svijet pretvara u mjesto u kojem se mora natjecati protiv nečega što zapravo ne postoji. Produkt je tehnologije, umjetne inteligencije.

Također, ljepota je krajnje subjektivna. Ona se temelji na standardima koje šire drugi, a bez poznavanja pojedinosti algoritma teško je znati koji će standard ljepote biti serviran korisnicima. Što će umjetni mozak proglasiti lijepim? Bold Glamour dodatno briše granice stvarnosti. Ili, kako ističe Lee, hoćete li moći reći tko ste pravi vi, a tko je onaj drugi? ‘Sjećate se filmova ‘Matrix‘ ili ‘Trumanov show‘?‘ Igranje sa stvarnošću može doista biti opasno‘, nastavlja autor. U skoroj budućnosti kompanije će nuditi sve više filtara i algoritama poput Bold Glamoura jer je to prilika da zarade gomile novca. Zašto bi je propustili?

E sad, postavlja se pitanje što možemo učiniti mi, publika, da se ublaže posljedice tog opasnog trenda i uhvati se ukoštac s mentalnim i emocionalnim posljedicama. Što se može učiniti da bi se shvatilo da izgled nije sve, da je ljepota subjektivna, da ono što vidimo na društvenim mrežama nije stvarno? Za početak, dobro bi bilo poslušati Dove s početka priče i okrenuti leđa filtru, prigrliti stvarnu ljepotu.