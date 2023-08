Inovacija u građevini: Znanstvenici sa Stanforda izumili boju koja hladi

Testirana u umjetno toplim uvjetima, boja je smanjila potrebu za hlađenjem prostora za 21 posto

Bijele građevine po kojima su poznate popularne destinacije poput Grčke i Maroka već stoljećima svjedoče prednostima ‘reflektirajuće‘ arhitekture – sunčeve zrake odbijaju se od bijelih površina čineći interijere hladnijima. S obzirom na to da je svijet počeo svjedočiti klimatskim promjenama s temperaturama koje su ovog ljeta srušile rekorde, bijela je boja postala sve privlačnija arhitektima diljem svijeta od Indije pa do New Yorka.

No, kako piše portal Trendwatcher, s obzirom na to da nije uvijek prikladna, privlačna ili se ne uklapa u lokalno okruženje, znanstvenici sa Sveučilišta Stanford ponudili su rješenje i osmislili novu boju koja, ako se pravilno nanese, može smanjiti trošak električne energije, odnosno smanjiti zagrijavanje objekta.

Za zgrade i objekte

Predstavljena prošlog tjedna, njihova se boja nanosi u dva koraka: prvo se nanese reflektirajući donji sloj koji sadrži srebrne aluminijske ljuskice, a potom ultratanki, infracrveni proziran sloj koji sadrži nanočestice različitih nijansi. Testirana u umjetno toplim uvjetima, boja je smanjila potrebu za hlađenjem prostora za 21 posto, dok je u umjetno hladnim uvjetima, smanjila je potrebu za grijanjem prostora za 36 posto.

Iako izum sa Stanforda po stopama refleksije zaostaje za ultrabijelom razvijenom na Sveučilištu Purdue, mogla bi biti u prednost jer dolazi u različitim nijansama zbog čega je praktičnija i bolje se uklapa u lokalno okruženje. Osim na zgradama i kućama, boja bi se mogla koristiti i za snižavanje temperatura u drugim objektima poput, primjerice, hladnjača. Još uvijek nije poznato kad će boja sa Stanforda biti komercijalno dostupna, ali znanstvenici su podnijeli patentnu prijavu Američkom uredu za patente i žigove (USPTO).