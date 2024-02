Kako izgleda život poduzetnika u mirovini

U životu svake osobe odlazak u mirovinu označava veliku prekretnicu. Kraj razdoblja u kojem je osoba bila dio radne zajednice neki doživljavaju teže, a neki lakše. Razumljivo je pri tome da upravo mnogi poduzetnici posebno emotivno doživljavaju rastanak od tvrtke koju su osnovali i razvijali boreći se s brojnim poslovnim izazovima. Teško je napustiti nešto u što je uloženo mnogo truda i godina, ipak, nije sve tako crno. U mirovini ima više vremena za druženje s unučadi, hobije i putovanja, ali također za nove radne obaveze i pomoć drugim poduzetnicima.

Upravo Klub poduzetnika seniora SENTOR okuplja iskusne poduzetnike te one u mirovini koji volontiraju i daju poslovne savjete mlađim poduzetnicima. Radi se o udruzi čiji su suosnivači poduzetnici te Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva (CEPOR). Glavni partneri SENTOR-a su Hrvatska udruga poslodavaca, Veleposlanstvo Kraljevine Nizozemske u Hrvatskoj i nizozemsko udruženje Soundboard čiji je model preuzet i prilagođen našim uvjetima.

Liderova konferencija

SENTOR okuplja 30 mentora i 50 mentoriranih poduzetnika i član je Early Warning Europe, mreže organizacija koje mentoriraju poduzetnike s poslovnim poteškoćama. Mentori SENTOR-a o svojim iskustvima govorit će na panelu ‘Kako izgleda život poduzetnika kada ode u mirovinu‘ na 15. Liderovoj konferenciji ‘Budućnost obiteljskih tvrtki‘ koja će se održati 8. ožujka 2024. godine u hotelu Zonar u Zagrebu. Sudionici panela su Blaženka Urbanke, osnivačica HSM informatike (suosnivačica SENTOR-a), Vitomir Klasić, bivši direktor i osnivač Ivanićplasta te Ante Mandić, osnivač IN2 (suosnivač SENTOR-a), a moderatorica dr. sc. Mirela Alpeza, redovita profesorica na Ekonomskom fakultetu u Osijeku i direktorica CEPOR-a.

Uspješni sinovi

Svi sudionici panela su poduzetnici u mirovini koji svoje umirovljeničko vrijeme koriste i za nove poslovne pobjede te pomoć mlađim poduzetnicima. Sudionica Blaženka Urbanke više od 35 godina radila je u djelatnosti informatike od čega je skoro 30 godina vodila HSM koji je osnovala sa suprugom. U mirovini se bavi keramikom, pjeva u zboru, hoda, čita, uzgaja povrće, voće, masline te ukrasno i ljekovito bilje. Posebno je uveseljava druženje s unucima te aktivnosti u udruzi SENTOR.

- Odlazak u mirovinu iz HSM-a bio je logičan nastavak dužeg stresnog razdoblja, a osjećaj boli zbog napuštanja vlastitog projekta, smanjila je značajno činjenica da su tvrtku odlučili preuzeti sinovi koji su još uspješnije nastavili tamo gdje smo suprug i ja stali. Vrlo često mentorirani poduzetnik želi savjet oko organizacije marketinga, financija, upravljanja ljudima, networkingu, no ponekad im je dovoljan samo drugi pogled iskusnog starijeg kolege na njihov projekt. Svih desetak poduzetnika s kojima sam do sada radila dalo mi je pozitivan ‘feedback‘ – istaknula je Urbanke.

Nije mirovina, nego penzija

Panelist Vitomir Klasić, šali se da nije u mirovini, nego u penziji skoro četiri godine, nakon 42 godine radnog staža. S obzirom na to da je i dalje poslovno aktivan, ponajprije kao posebni savjetnik menadžmenta Bemis EMEA čiji je dio Ivanićplast, kaže da svako jutro dolazi na posao u ured u Ivanićplastu, kontaktira s kolegama iz sve tri tvrtke u Europskoj uniji, kao i s centralnim uredom u Amsterdamu. Pomaže im u rješavanju raznovrsnih problema i savjetuje ih, a kad nema poslovnih obaveza čuva unuke, vozi bicikl, igra tenis i putuje.

- Kako nisam prekidao poslovne aktivnosti, gotovo da i nisam imao osjećaj da se nešto u mom svakodnevnom ritmu promijenilo. Osim što više nemam obavezu ni odgovornost vođenja tvrtke, sve ostalo je isto kao i prije. Ukratko, osjećam se odlično! Inače, za poduzetnike nema općih savjeta: ako me netko nešto konkretno pita ja mu kažem svoje mišljenje ili razmijenimo mišljenja. U životu i poslu uvijek sam volio čuti drugo mišljenje, ali sam sam donosio odluke. To savjetujem i drugima – poručio je Klasić.

Prednosti umirovljeničkog života

Nakon 44 godine radnog staža Ante Mandić je četiri godine u mirovini, a toliki staž je nakupio budući da nakon petogodišnje vojne akademije nije bio ni jedan dan nezaposlen. Umirovljenički dani i kod njega su samo formalnost. Naglasio je da je od predsjednika Uprave postao predsjednik nekoliko Nadzornih odbora, većinski vlasnik nekoliko tvrtki, investitor u još više tvrtki, mentor, član nekoliko udruga i volonter. Smatra da se nije promijenila razina njegova angažiranja, već samo sadržaj i način.

- Morao sam se rastati od tvrtke koju sam stvorio u proteklih 27 godina što sam doživio vrlo emocionalno. Trebalo mi je neko vrijeme da to prihvatim i vidim neke prednosti novog, nazovimo ga umirovljeničkog, života. Lišen ogromnog dijela operativnih funkcija koje sam imao kao predsjednik Uprave jednog velikog sustava, sada se osjećam dobro i gledam kako živjeti u skladu s prvim dijelom riječi mirovina! Mentorstvo pak shvaćam više kao pomoć poduzetniku, ne njegovoj tvrtki. Naravno, to nije moguće odvojiti i treba biti svjestan da je tvrtka odraz znanja, volje i odvažnosti osnivača. Većina njegovih problema ili kvalitete života uvjetovani su stanjem tvrtke i obratno. Ali svaki poduzetnik, odnosno njegov pothvat, je različit. S obzirom na veliko poduzetničko iskustvo u raznolikim uvjetima od 1992. godine, kad sam postao poduzetnik, lako mi je s njima razgovarati i davati svoje mišljenje. No, ne znam kakvi su ishodi mojih savjeta. Znat ću da nisu dobri kad me više nitko ne bude tražio za mentora – rekao je Mandić.

Prijavite se na vrijeme na 15. konferenciju ‘Budućnost obiteljskih tvrtki‘ koja će se održati 8. ožujka 2024. godine u hotelu Zonar u Zagrebu.