Lokalpatriotski ‘must have‘: 10 stvari bez kojih ljeto nije ljeto

Ima nekih sitnica uz koje je lakše suočiti se s toplinskim valovima, Sunčevim zrakama, usput odslušati svakojake prodike i jednostavno uživati. Nastaju i u Lijepoj Našoj

U Hrvatskoj ljeto nije samo sezona: to je stanje uma, vrijeme kada se cijela zemlja pretvara u jedno veliko, veselo i razigrano odmaralište. Od sunčanih plaža Jadrana, raznih otoka i dugih pješčanih plaža, šoderica i rijeka do zelenih brežuljaka i debelog hlada u Gorskom kotaru ili Lici, svaki kutak Lijepe Naše postaje poprište uživanja, opuštanja i nezaboravnih trenutaka. Ali, dok sunce grije i valovi mame na kupanje, tu su i mnogi proizvodi koji su postali neizostavni dio ljetne svakodnevice i bez kojih ne možemo zamisliti ovaj dio godine. Naravno, posebno je zadovoljstvo kada znamo da su mnogi od tih proizvoda rezultat domaće kreativnosti, truda i rada – jer ih stvaraju hrvatski mozgovi, ruke i strojevi.

Za vrijeme ljetnih mjeseci proračuni se mijenjaju i rastu potrebe za specifičnim proizvodima. Baš kao što je kuhano vino idealan napitak za hladne zimske noći, neki drugi proizvodi jednako su tako traženi za vrijeme turističke sezone.

Od zaštite od sunca, preko odjeće i obuće pa sve do sitnica koje čine naše slobodno vrijeme zabavnijim i udobnijim dok vani prži, sve te proizvode nutkaju i domaće kompanije. Ne treba naglašavati koliko su važni. Uostalom, tko od svojih bližnjih nije čuo neku od sljedećih deset parola, nije doživio pravo ljeto u Hrvatskoj.

Namaži se, izgorjet ćeš!

Nije tajna da ljeto zahtijeva posebnu pozornost kada je riječ o zaštiti kože od sunca. Hrvatske tvrtke kao što je Olival već godinama vode brigu o našoj koži nudeći visokokvalitetne kreme za sunčanje koje su prilagođene svim tipovima kože. Sad već davne 1994. osnivačica Olivala Vlasta Pojatina pokrenula je malu galensku proizvodnju u prizemlju obiteljske kuće. Vođena tradicionalnim farmaceutskim formulacijama i inspirirana bogatstvom prirodnih sastojaka, počela je izrađivati originalne kozmetičke proizvode. Proizvodi Olival osmišljavaju se, formuliraju i proizvode u Hrvatskoj, u tvrtkinu modernom proizvodnom pogonu u zapadnom dijelu Zagreba. Ako zavirite u svoju ljetnu torbu, možda vas već i čeka neka Olivalova krema!

Stavi nešto na glavu, dobit ćeš sunčanicu!

Sezona toplinskih udara i crvenih upozorenja je počela, a najbolji vjesnici toga su zabrinute majke i bake, koje nas još od malih nogu svako ljeto upozoravaju na to koliko je važno nositi šešir ili šiltericu. A zašto da te stvari naručujemo internetom ili kupujemo tuđe kad imamo kultne obrtnike poput Nade Kobali? Gotovo da ne postoji zagrebačka dama koja ne posjeduje barem jedan šešir Kobali. Nada Kobali ističe da se proces izrade šešira nije mnogo promijenio jer se i dalje sve izrađuje ručno, baš kao i prije sto godina. S obzirom na to da je svaki šešir unikat i pravo umjetničko djelo, cjenovno odskače od industrijskih kolekcija, što klijente ne sprječava da im se stalno vraćaju po šešire. Od planova za budućnost Nada Kobali ima samo jednu želju: da i dalje uživa u izradi bezvremenskih šešira.

Gdje su ti naočale?

Kažu da je škiljenje jako dobro. Za razvoj bora na našim mladim licima. A to ne želimo! Zbog toga, ali i zbog našega istančana modnog ukusa, svi volimo za vrijeme najtoplijih mjeseci u godini nositi naočale koje govore mnogo o nama uz to što nas štite od sunca. Sljedeći put kada ih kupite, možda ih je proizvela hrvatska tvrtka, a da to niste ni znali! Jedan od takvih proizvođača je i Tvornica naočala, koja njeguje sedamdesetogodišnju tradiciju pri izradi sunčanih naočala i dioptrijskih okvira. Povijest i tradicija Tvornice seže u daleku 1948. godinu s osnutkom Ghetaldusa, a danas je Tvornica naočala jedini tvornički pogon za izradu metalnih i acetatnih sunčanih i dioptrijskih okvira u Hrvatskoj. Izrađuje naočale za mnoge poznate brendove i renomirane tvrtke, a pod njezinim brendom TN prodaju se u mnogim ekskluzivnim trgovinama, galerijama i hotelima u Hrvatskoj.

Za plažu si uzmi nešto na pruge!

Za omišku dicu, ali i sve one koji su ljeta provodili na Jadranu, omiška tvrtka Galeb od davne 1951. proizvodi kvalitetno rublje. Majice, potkošulje, gaće, čarape, ručnici i mnogo drugih proizvoda – sve to izrađuju i domaće kompanije, a upravo je Galeb danas najveći proizvođač rublja i trikotaže u Hrvatskoj. Od 2010. Galebovo muško donje rublje nosi certifikat Best Buy Award. U slučaju da niste znali, tu prepoznatljivu plavu medalju mogu nositi samo oni proizvodi i usluge koje su hrvatski građani u posebnim istraživanjima definirali kao one koji im nude najbolji omjer cijene i kvalitete u testiranoj kategoriji. Zanimljivo je da je baš Galeb jedina tvrtka iz Dalmacije koja je od svih tristo testiranih kategorija osvojila prvo mjesto u istraživanjima Best Buy Award!

Vidiš li gdje slobodan vez?

Svi se možemo složiti da je ljeto na plaži prekrasno ljeto, ali ljeto na brodu? E, to je luksuz koji si ne može svatko priuštiti. Ipak, oni koji mogu dobro znaju da Hrvatska nudi niz domaćih proizvođača brodova koji svake godine glisiraju Jadranom, naravno, minimalno tristo metara od obale. Jedna od takvih tvrtki je i slavna Arba Nautika, na tržištu od devedesetih, a u ponudi ima nekoliko modela. Arba 500 – pasara s kabinom, možda je i najprodavanija mala barka u Hrvatskoj. Na godinu proda 30-ak svojih modela brodica, 80 posto u Hrvatskoj. Ima se, može se!

Hajmo u planine!

Ljeto je vrijeme za zabavu i aktivnosti na otvorenom, a kad se zasitimo krcatih plaža i nesnosnih vrućima, svi redom bježimo u Gorski kotar ili Liku. Naravno, ondje se treba i bolje odjenuti jer su temperature preko dana ugodnije, a noći prohladne. Sportsku odjeću hrvatski brend Alpas proizvodi od 2009. godine. Tijekom vremena stekao je visoke referencije i svojim poslovanjem visoko podigao letvicu svim proizvođačima i korisnicima sportske opreme i rekvizita. Sljedeći put kada odete na planinarenje, razmislite dvaput čije proizvode želite kupiti.

Za mene jedna od naranče

Nijedno ljeto ne može proći bez osvježavajućih pića – s barem tri kocke leda. Hrvatski brend Cedevita, čiji je vlasnik Atlantic Grupa, poznat je po svojim instant-napicima koji dolaze u raznim okusima, pružajući osvježenje puno vitamina u svakom trenutku. Djeca, a bome i roditelji dobro znaju koliko se brzo Cedevita priprema, što je posebno korisno kad pomladak na plaži poželi piti nešto što nije voda. Jer nitko ne voli piti vodu na plaži, pogotovo uz ovakve kultne domaće brendove.

Stavi barem japanke, peći će te tabani!

Kada govorimo o ljetnoj obući (a, bome, i zimskoj), sinonim za to je Borovo, tvrtka koja je ujedno i najpoznatiji proizvođač obuće u Hrvatskoj i s najduljom tradicijom. Osnovano 1931. sa sjedištem u Vukovaru, Borovo je tijekom proteklih godina izgradilo svoj identitet, ne samo u Hrvatskoj nego i u cijeloj regiji stvaranjem moderne, urbane, sportske i certificirane sigurnosne i radne obuće. Od startasica do ljetnih natikača, Borovo je postalo dio života mnogih naraštaja i sinonim za kvalitetu. U svojoj proizvodnji upotrebljava samo materijale prirodnog podrijetla kao što su koža, platno od stopostotnog pamuka i prirodna guma od kaučuka, koja se također proizvodi u tvornici u Borovu.

Kornet ili čašica?

Da, da... svake godine kuglica sladoleda od čokolade sve je skuplja, sve mi to znamo. Ali bez sladoleda ne može proći ni jedno ljeto, pogotovo kada najbolje okuse rade domaći proizvođači. Pelješki Croccantino specijaliziran je za tradicijske slatkiše, dakle amarete, krokantine, orasnice, ušećerene oraščiće i slično. U slastičarnici na Pelješcu već odavno prodaje sladoled, a već neko vrijeme može ga se naći i u dućanima diljem Hrvatske. Pa sada više ne morate na Pelješac na kuglicu domaćeg sladoleda koji će vas oduševiti!

Traži gdje imaju suncobran!

Varaždinska tvrtka Vis Promotex, stoljetni proizvođač kišobrana, postala je regionalni lider u proizvodnji ugostiteljskih tendi i suncobrana. Tvrtke poput Coca-Cole, Heinekena, Carlsberga i McDonald‘sa uvidjele su važnost takva tipa oglašavanja i komunikacije s potrošačima, prepoznale kvalitetu i stoga su kontinuirano najbolji klijenti varaždinske tvrtke, koja svoje proizvode izvozi diljem svijeta. Sve to s jednim ciljem – da baš svi mogu uživati u hladu. Ili se zaštititi od kiše!