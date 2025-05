Tko su stvarni vlasnici sto najvećih hrvatskih kompanija?

Nakon Republike Hrvatske vlasnik najviše kompanija s popisa sto najvećih​ je Vujnovac. Pod njegovom vlasničkom kontrolom čak je sedam tvrtki

Znate li tko je Benjamin Lakatos? Iako je njegovo ime u Hrvatskoj gotovo nepoznato izvan kruga energetičara, Lakatos je na početku vlasničkog lanca na čijem je hrvatskom kraju tvrtka MET Croatia Energy Trade, šesta najveća prema ostvarenom prihodu u Hrvatskoj 2023. godine. U Sudskom registru zabilježeno je da je jedini vlasnik MET-a Croatia tvrtka MET Sales and Trading Holding iz Švicarske, a prilično je lako rekonstruirati da taj vlasnički lanac vodi do Lakatosa, mađarskog državljanina koji je 2007. u Švicarskoj osnovao MET Grupu, trgovca plinom i električnom energijom, čiji je danas generalni direktor i većinski vlasnik.

U pokušaju da dokučimo tko su ono baš stvarni vlasnici sto najvećih hrvatskih kompanija, međutim, nismo u svim slučajevima bili takve sreće kao s Lakatosem pa unaprijed moramo naglasiti da ni sami ne možemo jamčiti da je naša tablica s popisom vlasnika apsolutno točna. No jamčimo da je u raspetljavanju vlasničkih lanaca najtočnija koliko je to moguće na temelju javno dostupnih podataka.

Vujnovac kao pola države

Sto najvećih hrvatskih kompanija preklani je ukupno ostvarilo malo više od 50 milijardi eura prihoda, u čemu je s oko 14,4 milijarde eura participiralo čak 14 tvrtki koje su u stopostonom ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske. U većini tih tvrtki država je stopostotna vlasnica. Nakon Republike Hrvatske vlasnik je najviše kompanija s popisa sto najvećih​ Pavao Vujnovac. Pod njegovom neposrednom vlasničkom kontrolom čak je sedam tvrtki. Najveća je među njima Prvo plinarsko društvo (PPD), treća po veličini prihoda preklani, a čiji je nominalni vlasnik tvrtka Blue Horizon iz Vukovara, čiji je Vujnovac jedini vlasnik.

U Vujnovčevu je većinskom vlasništvu, odnosno njegove tvrtke Sustainble Solutions Holding sa sjedištem u Švicarskoj, i tvrtka ENNA Next, a još četiri tvrtke s popisa stotinu najvećih (Konzum plus, PIK Vrbovec plus, Tisak plus i Jamnica plus) Vujnovac vlasnički kontrolira na temelju toga što je većinski vlasnik (70 posto) ​tvrtke Open Pass Limited s Malte s pomoću koje je stekao 93,78 posto vlasničkog udjela u Fortenova grupi, stopostotnoj vlasnici spomenutih kompanija.

Osim Vujnovčeva PPD-a, još je samo devet stopostotnih vlasnika tvrtki koje su sami osnovali. Mile Ćurković jedini je vlasnik Plodina, Branko Roglić jedini je vlasnik Orbica, Tommy je u stopostotnom vlasništvu Tomislava Mamića, Kamgrad Dragutina Kamenskog, M SAN Stipe Matića, a vlasnik tvrtke AGS Hrvatska je Miroslav Antunović. Petar Pripuz stopostotni je vlasnik tvrtke CE-ZA-R, odnosno C.I.O.S. grupe čija je CE-ZA-R tvrtka kći. Popis tvrtki koje su u stopostotnom izravnom vlasništvu jedne osobe zaključujemo s Jasenkom Joukhadar, vlasnicom tvrtke Medical Intertrade, te Georgom Gavrilovićem, vlasnikom tvrtke Globalna hrana, nositeljem franšize za McDonald‘s u Hrvatskoj.

Skrivene vlasničke strukture

Jedna od najvećih zagonetki u vlasničkim lancima jest tko je imenom i prezimenom osoba koja pojedinačno ima najveći vlasnički utjecaj u Tankerskoj plovidbi. Ta je informacija pomno skrivena u složenoj vlasničkoj strukturi izgrađenoj kako bi se izbjegla situacija u kojoj bi se pojavio neželjeni preuzimač kompanije. Nominalno, većinski vlasnik (95,73 posto) Tankerske plovidbe tvrtka je koja se zove Tankerska Holding, a čije je sjedište u Austriji. Jedina je vlasnica te tvrtke pak zaklada pod nazivom Betriebsstiftung Tankerska Plovidba d.d. Privatstiftung, također registrirana u Austriji. Krajnji korisnici te zaklade zaposlenici su Tankerske plovidbe i pomorci s više od godinu i pol plovidbe na brodovima kompanije. Prema pravilima zaklade, vlasnički udjeli nisu raspoređeni na pojedince, nego su korisnici zaklade kolektivni vlasnik.

Nigdje nije javno objavljeno ime osnivača zaklade Vallum Foundation iz Lihtenštajna koja se nalazi na kraju (ili početku, kako god hoćete) vlasničkog lanca kojem je na početku (ili na kraju) Plava laguna, no prema svemu sudeći, riječ je o Davoru Lukšiću Ledereru, predsjedniku NO-a porečke kompanije. Uostalom, općepoznato je da je upravo Lukšić Lederer vlasnik Plave lagune. No ta općepoznata informacija u sudskim je spisima skrivena. Kao većinski vlasnik (84,24 posto) Plave lagune navodi se Adriatic Investment Group, tvrtka u vlasništvu istoimene tvrtke iz Luksemburga. Vlasnik je luksemburške tvrtke Sutivan Investments Anstalt iz Lihtenštajna, a vlasnica lihtenštajnske tvrtke zaklada Vallum Foundation.

Od stranaca najbrojniji Austrijanci

I formalno i neformalno Austrijanci su najbrojniji strani vlasnici najvećih tvrtki u Hrvatskoj. Na popisu stotinu najvećih njih je čak četrnaest. Najveća među njima kompanija je Spar Hrvatska čiji je vlasnik Spar Österreichische Warenhandels, holdinška tvrtka u vlasništvu Spar Austria Groupa koji je pak dio šire međunarodne franšizne Sparove mreže, osnovane u Nizozemskoj 1932. godine.

Među ostalima, Austrija, odnosno Beč, sjedište je i kompanije Lukoil International, vlasnice tvrtke Lukoil Croatia. Iako je vlasnica kompanije Lukoil International iz Austrije ruska privatna naftna kompanija Lukoil sa sjedištem u Moskvi, Lukoil International ima status subjekta od interesa te je na popisima tvrtki pod međunarodnim sankcijama. Prije početka rata u Ukrajini Lukoilove dionice kotirale su na dvjema burzama, moskovskoj i londonskoj, ali trgovanje njegovim dionicama obustavljeno je s početkom rata.

Iz Austrije dolaze investitor i poduzetnik Gustav Wurmböck, poznat kao suosnivač i glavni partner investicijske tvrtke EPIC, te obitelj Goldscheider koji su, svaki s malo manje od dvadeset posto, najveći pojedinačni udjelničari u Valamaru Rivijeri. Također Austrijanac, Georg Eltz vlasnik je pak je tvrtke Satis koja u Valamaru Rivijeri ima 5,24 posto vlasničkog udjela.

Cijeli članak, kao i tablicu s popisom vlasnika sto najvećih kompanija, možete pročitati u novom tiskanom i digitalnom izdanju Lidera.