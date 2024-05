Održan poslovni skup Hormoni & posao s fokusom na izazove menopauze na radnom mjestu

Prvo poslovni skup na temu menopauze na radnom mjestu ‘Hormoni & posao’ održan je u Zagrebu te je okupio domaće i inozemne stručnjake koji su dali odgovor na pitanja kako ženama koje se bore s hormonalnim izazovima poslodavci mogu osigurati odgovarajuću podršku.

Alenka Ostrihon, autorica programa ‘Hormoni & posao’ osmislila je ovaj projekt na temelju više od 20 godina dugog novinarskog i uredničkog iskustva.

– Tijekom karijere pokrenula sam mnoge projekte koji slave ženski uspjeh i postignuća, ali sam i otvarala teme koje nas muče. Tako sam za vrijeme mandata glavne urednice tjednika Gloria osmislila projekt ‘Pokrenimo promjenu - Menstruacija nije luksuz’ koji je doveo do smanjenja PDP-a na higijenske uloške sa 25 na 13 posto. Za menopauzu sam se zainteresirala prije tri godine kada sam odlučila da će jedno od naših događanja, upravo na tu temu, završiti na naslovnoj stranici magazina. Bila je to hrabra odluka, no pokazalo se ispravna. Nakon karijernog zaokreta nastavila sam raditi na osnaživanju žena pa je projekt ‘Hormoni & posao’ nastao kako bi se potaknula promjena u društvu s ciljem da se ženama osigura adekvatna podrška na radnim mjestima. Za taj sam projekt dobila stipendiju EU The Break, te mi je drago što je izazvao veliko zanimanje – rekla je Ostrihon.

Iskustva iz Velike Britanije podijelila je Deborah Garlick, direktorica organizacije Henpicked, koja je specijalizirana za edukaciju poslodavaca oko menopauze na radnom mjestu. Lani su sudjelovali u donošenju BSI Standarda, službenog dokumenta koji propisuje kako se menopauza tretira na radnom mjestu. Prema njenim riječima, u Velikoj Britaniji poslodavci dopuštaju uzimanje neplaćenih slobodnih dana za odlazak liječniku ili su vrlo fleksibilni oko radnih sati, a neki imaju i liječnike u uredima, navodi se u priopćenju.

Žene često stigmatizirane

– Menopauza je nekada bila tabu tema, a danas je polovina poslodavaca aktivno uključena u ovu važnu promjenu. I oni su tu promjenu inicirali. Ovaj pristup pokazuje da napredni poslodavci uspijevaju zadržati zaposlenike, radnici su učinkovitiji, manje izostaju s posla, a oni imaju bolju reputaciju. Hrvatska ima sličnu priliku. S obzirom na starenje populacije i značajan broj žena u radnoj snazi, hrvatski poslodavci mogu imati koristi od usvajanja politika i praksi prilagođenih menopauzi. Bit ćemo sretni ako možemo pomoći da se promijeni narativ oko menopauze u javnosti, a pogotovo na radnom mjestu – kazala je Garlick.

O toj promjeni je govorila i Višnja Ljubičić, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova RH koja se osvrnula na činjenicu da žene mogu dobiti do tri dana bolovanja, ali i duže zbog problema reproduktivnog zdravlja. No često su žene stigmatizirane, diskriminirane ili viktimizirane na tržištu rada zbog simptoma koji se mogu povezati s menopauzom.

Poslovni pogled na menopauzu na panelu pod nazivom Hormoni i korporativni termometar dala je Maja Pokrovac, direktorica udruženja Obnovljivi izvori energije, Hrvatska (OIEH) - jedna od rijetkih visokopozicioniranih žena u domaćoj poslovnoj zajednici koja otvoreno govori s kakvim se izazovima (valunzi, nesanica, migrena, mentalna magla) nose žene, često na vrhuncu svoje karijere.

– Mi djelujemo u energetici koja, kao većinom muški sektor, zahtijeva borbu za opstankom. No mislimo kako sve može biti jednostavnije ako se ohrabrimo i bez srama ili straha govorimo o svojim hormonalnim promjenama. Stoga okolinu treba educirati da može razumjeti, prihvatiti i prepoznati simptome te u skladu s tim prilagoditi svoje reakcije. Iz Velike Britanije smo čuli inspirativan primjer kako se od školskih klupa nacija informira o svakom životnom stadiju i promjenama koje nosi. Odličan je osjećaj biti dio ovog projekta i mijenjati stvari nabolje – poručila je Pokrovac.

O medicinskom aspektu govorila je Marina Šprem Goldštajn, ginekologinja i predsjednica Hrvatskog društva za menopauzu:

– Menopauza nije bolest već jedno od životnih razdoblja i zabluda je da se događa samo ženama iznad 40 godina. Postoji više od 30 simptoma, od fizičkih do psihičkih, koji se mogu javiti u menopauzi. Poznato je da gotovo 80 posto žena na radnom mjestu ima vazomotorne smetnje, njih 60 posto navodi da te smetnje utječu na radni proces, a 10 posto žena mora napustiti svoje radno mjesto zbog tegoba povezanih s menopauzom – izjavila je Šprem Goldštajn.

Edukacija i podrška su ključni

Dermatovenerologinja Marija Kaštelan otkrila je kako menopauza donosi suhoću kože, svrbež, bore…, a stres na poslu dodatno pogoršava te simptome.

– Kortizol, hormon stresa, može potaknuti i ubrzati starenje kože, smanjujući dodatno proizvodnju kolagena, hijalurona i prirodnih ulja. Edukacija i podrška ključni su u pomaganju ženama da se nose s menopauzom, a kozmetika s aktivnim sastojcima poput proxylana, retinola, hijaluronske kiseline, glikolne kiseline te antioksidansa vitamina C, E i B3 može smanjiti znakove starenja – objasnila je Kaštelan.

HR i Employer Branding stručnjakinja te vlasnica INSPO Consultinga Jelena Jelušić potvrdila je koliko je važno uključiti menopauzu u programe zdravlja i dobrobiti zaposlenika, slično kao što tvrtke vode brigu o ženama tijekom trudnoće i porodiljnog dopusta.

– Većina tvrtki ima izazov privući i zadržati ljude te se doslovno bore za svakog kvalitetnog zaposlenika. Umjesto da su iskusne žene, mnoge na vodećim pozicijama, primorane napustiti radna mjesta zbog nedostatka razumijevanja i podrške vezano za simptome menopauze, poslodavci trebaju biti nositelji promjena. Prvi korak je da omoguće adekvatne informacije i podršku ženama. Dodatno, mnoge intervencije su vrlo jednostavne, poput ventilatora na stolu, mogućnosti rada od kuće ili više slobodnih dana za medicinske preglede. No, ključna je edukacija linijskih menadžera kao i stvaranje otvorene i inkluzivne kulture, kako bi osigurali da se ova tabu tema normalizira na radnom mjestu – rekla je Jelušić.

Podršku projektu dali su Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova RH, organizacija Henpicked iz Velike Britanije, udruženje OIE Hrvatska, te tvrtke L’Oreal Adria (Vichy), Philip Morris International Zagreb, Hilton Hoteli Zagreb, Hrvatska pošta i Miva galerija vina.