Prevruće stvari s prašnjavih modnih pista: Što je dobro na festivalu, zlo je u autobusu

Na ljetne festivale ne može se doći samo tako. Na njih se dolazi vidjeti i biti viđen. Pa i provocirati – odjevnim izričajem. Druga je stvar što se tako riskira da se kući nećete moći vratiti javnim prijevozom

Osim po nesnosnim vrućinama i bućkanju u moru, znamo da je ljeto došlo i po festivalima, kojih se posvuda toliko namnožilo da ih je teško i pobrojiti. Ljeto je obilato malim i velikim glazbenim događajima u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama, a najviše posjetitelja, naravno, broje festivali poznatih brendova diljem svijeta. Ni Hrvatska odavno nije nepoznanica na karti festivalskih događaja. Posjećuju je brojne međunarodne zvijezde, a kao turističkoj zemlji festivali joj iznimno pogoduju kao dodatna ponuda zabave stranim i domaćim posjetiteljima.

Bez kaubojki na plaži

No, na ljetne festivale ne može se doći samo tako. Na njih se dolazi vidjeti i biti viđen. Postali su obvezna postaja za provod u toplijim danima, pa brojna mala i velika mjesta imaju svoje glazbene veselice na otvorenom. Oči naravno nisu uprte samo prema pozornici već i prema brojnim popratnim zanimljivostima, poput recimo modnih uspjeha i neuspjeha s festivalske prašnjave modne piste. Moraju se po svaku cijenu privlačiti pogledi i svojim odjevnim izričajem, pa je često zbog toga poželjno koketirati s pomaknutim rješenjima. Općenito je bolje ipak odjenuti se prikladno okružju, pa flanelne košulje i kaubojke sigurno neće biti česte na festivalima elektroničke glazbe na plaži.

Kršenje dress codea

Ogrlice, korzeti, kratke hlače i haljine primjereni su boemskim pustinjskim djevojkama na ‘Coachelli‘, a za festivale na plaži često se odabire što oskudnija odjeća. Doduše, tko se oskudno odjeven ili u nekoj vrsti grudnjaka ili trakica pokuša provozati javnim prijevozom, riskira da se u takav autobus neće moći ukrcati. Čak su se i klasični mediji nedavno raspisali o slučaju dvije slovenske partijanerice s ‘Ultre‘ kojima vozač splitskog Prometa nije dopustio ulazak u autobus zbog kršenja dress codea. Objasnio im je da će moći u autobus kad nabave prikladniju odjeću. Pa su se Slovenke odjenule – prikladnije.

Ogrlice, korzeti, kratke hlače i haljine primjereni su boemskim pustinjskim djevojkama na ‘Coachelli‘, a za festivale na plaži često se odlučuje za što oskudniju odjeću

Vruće i vrȕće

Pri odabiru odgovarajuće odjeće potrebno je razmisliti o ljetnim vrućinama, udobnosti i izdržljivosti krpica koje će se nabaciti. Najbolje je nositi što jednostavnije odjevne komade budući da je riječ o koncertima na otvorenom na kojima se dugo mora stajati u prašini ili kisnuti, pa nije potrebno pretjerivati s otmjenom odjećom. Najvažnije je odjenuti laganu odjeću od pamuka ili lana kako bi se lakše podnijele sparine te ponijeti i kabanicu u slučaju kiše.

Pokazivanja neobičnih modnih rješenja i umijeća spajanja nespojivog ne nedostaje ni ove godine. Nose se kratke hlačice, sportska odjeća, metalik boja, svijetleći dodaci, haljine i tenisice, prozirno, futurističko, ali i balerinke, western te neuništivi traper. Ali traperice i majica s natpisom nekada jednostavno nisu pravi odgovor, pa je potrebno ozbiljnije pozabaviti se ‘oblekom‘. Dobro su rješenje jednobojni top i široke hlače, koji se mogu lako s nekoliko dodataka poput visokih peta i torbice prilagoditi ozbiljnijem događaju, a za pop-koncerte dovoljne su bijele tenisice.

Sve se vraća

Ovoga ljeta festivalska moda donosi također podsjetnik na 90-e godine s majicama bez rukava, prslucima, vestama te kratkim i dugim suknjama koje prate oblik tijela, a 2000-te u sjećanje vraćaju topići koji izgledaju kao da su komad tkanine svezan oko grudi te vojničke hlače. Iznošenje stajališta moguće je i modnim dodacima, a budući da su za to vrlo pogodne sunčane naočale, nose se vrlo odvažni primjerci upečatljivih veličina i boja.

Rok, pop, elektronička glazba, hip-hop, pank, world music ili metal ne prestaju privlačiti ljubitelje ljetnih festivalskih okupljanja, pa i one kojima je glazba ipak važnija od mode. Iako su posljednjih godina neki festivali izostali zbog posljedica koronakrize, inflacije i opće nesigurnosti, polako se vraćaju s novim zaletom i izvođačima. Tako se trodnevni zagrebački ‘INmusic‘ vratio nakon što se nekoliko godina nije održao te je potkraj lipnja nastavio utabanim stazama. Predstavio je brojne svjetske i domaće izvođače, ponovno je padala kiša, a popratni kamp bio je otvoren tjedan dana.

Prošlo svršeno vrijeme

Procjenjuje se pak da je splitska ‘Ultra Europe‘ u desetoj godini postojanja ubilježila potrošnju od 80 milijuna eura prema riječima direktora Joa Bašića, koji je svrstava među 20 najvećih svjetskih festivala, te namjerava ući među prvih deset. U sklopu ‘Ultra Music Festivala‘, koji se održavaju diljem svijeta, rekao je da se prema broju posjetilaca splitska ‘Ultra‘ nalazi na drugom mjestu, odmah nakon one u Miamiju. Festivalska perjanica elektroničke glazbe u Europi i svijetu proširila se na Brač, Hvar i Vis, a hrvatska vlada proglasila ju je strateškim projektom. U sedam dana su glavni festival ‘Ultra‘ i ‘Destination Ultra‘ ove godine privukli ukupno oko 145.000 posjetitelja iz više od 140 zemalja, odnosno u deset godina ih je bilo više od 1,4 milijuna. Trodnevna ulaznica stajala je 209 eura, a 3750 eura bila je primjerice VIP Platinum trodnevna ulaznica za četiri osobe. Nažalost, izgubljen je jedan ljudski život zbog korištenja nedopuštenih sredstava, policija i liječnici imali su mnogo posla (kao i splitska Čistoća) te svakako treba upozoriti ponovno koliko su opijati i alkohol opasni te da ih se treba kloniti.

Iza nas je i četverodnevni šibenski ‘Sea Sound Festival‘, nasljednik lani ugašenog festivala ‘Seasplash‘, te ‘EXIT Festival‘. ‘EXIT-ov‘ izdanak ‘Sea Star Festival‘ u Umagu, koji se održao potkraj svibnja, otvorio je glazbene događaje na Jadranu.

Festivalska moda ljeti 2024. donosi podsjetnik na devedesete godine prošlog stoljeća s majicama bez rukava, prslucima, vestama te kratkim i dugim suknjama koje prate oblik tijela. Vratili su se topići koji izgledaju kao da su komad tkanine svezan oko grudi te vojničke hlače s početka ovog tisućljeća

Kamo dalje

A pred nama je ‘Sziget Festival‘ od 7. do 12 kolovoza u Budimpešti, koji kao jedan od najvećih europskih festivala ove godine broji 31 godinu postojanja. Između nastupa Kylie Minogue, Toma Odella, Liama Gallaghera, Skrillexa, DJ Fishera ili repera Kojaquea može se zabaviti kazališnim predstavama, kabareom, plesom, cirkuskim točkama, stand upom ili razgledajući Budimpeštu krstarenjem po Dunavu. Za šest dana toga glazbenog doživljaja potrebno je izdvojiti 369 eura, ali cijena se penje ako se uključuju druge razne festivalske ponude poput izleta, prijevoza i smještaja.

Metalce će u Osijek privući drugo izdanje ‘Pannonian Rock Festivala‘ od 15. do 17. kolovoza, koji se lani održao u Rajevu Selu. Domaće izvođače na jedinom teškometalnom festivalu u Hrvatskoj predvode Manntra, Đubrivo i Cold Snap, strane Vader, Nervosa i Stranger Vision, a trodnevna ulaznica stoji od 76 do 78 eura. Zrće se počelo zagrijavati već potkraj lipnja festivalom elektroničke glazbe ‘Hideout‘ te nastavlja sa ‘Sonus Festivalom‘ od 18. do 22. kolovoza. Za petodnevnu kartu od 249 eura ili VIP od 349 eura zabava je zajamčena uz 999999999, Adama Beyera, Saru Landry ili Vintage Culture. Partyji se naravno održavaju i na brodovima, ne samo u klubovima.

Varaždinski ‘Špancirfest‘ od 23. kolovoza do 1. rujna uz glazbu okuplja ulične zabavljače, predstave na otvorenom, Umjetničku ulicu, dizajnere, izlagače rukotvorine i gejming-zonu. Među ostalima, koncerte će održati 4 tenora, Prljavo kazalište, Tony Cetinski, Josipa Lisac, Soul Fingersi, Goran Bare i Majke, Baby Lasagna i Psihomodo pop.

I ‘Glastonbury‘ ide na godišnji

Nešto dalje od Hrvatske ‘Primavera Sound‘ u Barceloni okupio je potkraj svibnja i početkom lipnja PJ Harvey, Justice, Lanu Del Rey, National, Disclosure i Deftones. Izdanak ‘Primavera Sounda‘ u Portu okupio je nekoliko dana poslije uglavnom iste velike izvođače, a kraj lipnja tradicionalno je obilježio ‘Glastonbury‘. Dua Lipa, Coldplay, LCD Soundsystem, Shania Twain, Keane, The Streets, Disclosure i The National predvodili su hrpu izvođača koji su nastupali na nekoliko pozornica toga povijesnog europskog festivala pokrenutog 1970. godine, dan nakon što je preminuo Jimi Hendrix. Tada je privukao 1500 gledatelja, a ulaznica je stajala jednu funtu i uključivala je besplatno mlijeko s imanja. Osim teškoća sa zvukom na nekim nastupima, i ove godine je bilo izazovno zbog gužvi koje je stvaralo oko 200.000 posjetitelja (najviše ih je bilo 1994. – 300.000). Da bi se zemlja oporavila od tolika broja posjetitelja, svakih pet godina se zato ne održava festival. Iduća godina bit će u izdanju ‘dva u jedan‘ jer će odjednom pokriti festivale za 2025. i 2026., što znači da ‘Glastonburyja‘ za dvije godine neće biti. Karta za petodnevni boravak stajala je 355 funti, a šuška se da bi iduće godine mogli nastupiti Taylor Swift, The Rolling Stones, Eminem i Rihanna.

U Chichagu usidrena ‘Lollapalooza‘ privlači obično 400.000 posjetitelja, koje ove godine od 1. do 4. kolovoza zabavljaju primjerice The Killers, Blink-182, Skrillex, Hozier ili Deftones. Ulaznice od 409 i 775 dolara za sva četiri dana su rasprodane, otvorene su liste čekanja, a platinaste stoje od 4500 dolara naviše. Ne zaboravimo ni ‘Coachellu‘ u Kaliforniji, koja se održala u travnju, po običaju otvarajući sezonu ljetnih koncerata u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove su godine nastupili Lana Del Rey, Justice, Blur, Deftones i No Doubt, a ulaznice za iduću godinu su u prodaji.