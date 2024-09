Reality: Tvornice influencera i zlatni rudnik za modne brendove

U trenutku pisanja ovoga teksta osma sezona Netflixova reality-šoua ‘Selling Sunset‘ s 19,4 milijuna sati šesti je najgledaniji sadržaj platforme na engleskom jeziku i među prvih deset u 35 zemalja svijeta, uključujući Hrvatsku. Za one kojima format realityja nije slatki grijeh i ni ludi ne bi vrijeme trošili na tako frivolan sadržaj ‘Selling Sunset‘ najgledaniji je naslov Netflixove TV franšize ‘Selling‘. Prati tim agentica za nekretnine koje rade za blizance Jasona i Bretta, vlasnika Oppenheim grupe. Naravno, u cijeloj je priči najmanje konkretnog biznisa – prodaje luksuznih nekretnina u Los Angelesu – a više tračeva, intriga, podvala, drame, visoke mode i botoksa.

Osma je sezona, kažu, najvruća dosad (jer se na mrtvo ime posvađalo pola casta), a uspjeh šoua potaknuo je streaming-platformu da naruči još gomilu sličnih naslova koji spajaju svijet prodaje luksuznih nekretnina s osobnim dramama. Netflix je, naime, uložio u spinoffove i inačice ‘Selling Sunseta‘ kao što su ‘Selling the Orange County‘, ‘Owning Manhattan‘, ‘Buying London‘, ‘Buying Beverly Hills‘, pa čak i ‘The Parisian Agency‘ koji prati biznis pariške obitelji i u kojem ima (hvala Bogu!) više lijepih pariških nekretnina nego skriptiranih, neuvjerljivih zapleta. Nedavno je najavljeno da se počeo snimati i spinoff ‘Selling the City‘ čija se radnja događa u New Yorku i koji će osim milijunskih stanova i kuća gledateljima predstaviti nove ekscentrične likove – agente i brokere – te, naravno, gomilu drame.

Bijeg od stvarnosti

Ta je platforma, očito, pronašla zlatni rudnik, televizijski koncept oko kojega ne treba mnogo razbijati glavu, unositi neku osobitu svježinu, već samo mijenjati gradske kulise i kulise luksuznih nekretnina te priču začiniti sapuničarskim zapletima (spontanima ili skriptiranima, nevažno). Osim što te njihove realityje ili, kako oni to opisuju, docureality-šouove gledaju milijuni korisnika, komentiraju ih i na društvenim mrežama, pa praktički postaju tvornice influencera. Zvijezde ‘Sellinga‘ i sličnih naslova imaju milijune pratitelja, a njih pak vjerno prate oglašivači te se sklapaju i lukrativni ugovori. Luksuzni stil života i modni brendovi posebno su slabi na nove influencere iz nekretninskog/televizijskog biznisa jer imaju nevjerojatnu moć nametnuti nove trendove i prodavati proizvode.

Nedavno je magazin Prestige pisao o opsjednutosti gledatelja tim novim trendom u žanru realityja. Strast za dobrim tračem i dramom postojan je i vječan, ali taj spoj s nekretninama? Što je tu toliko intrigantno, zanimljivo, vrijedno ‘bindžanja‘, posebno uzme li se u obzir što je sâm biznis (kupnja i prodaja) prikazan vrlo površno, pa čak i netočno? Kako navodi Prestige, na popularnost su utjecala dva čimbenika. Prvo, takve emisije u kojima se kuće, viletine, hacijende i penthousei prodaju po cijenama koje si tek rijetki sretnici mogu priuštiti omogućavaju gledateljima bijeg od stvarnosti. Za smrtnike koji žive u svijetu punom neizvjesnosti, a posjedovanje (takve) nekretnine izgleda kao san, gledanje, odnosno uživljavanje u trgovanje hiperluksuznim četvornim metrima dođe im kao predah od stvarnosti, a voajeristički ih moment (vire u svijet bogatih, kuhinje, spavaće sobe, bazene) zabavlja jer… ljudi smo, krvavi ispod kože. Gledatelji, uronjeni u svijet mašte u kojem novac nije nikakav problem i sve je nadohvat ruke, daju si oduška, usude se tako i kritizirati vilu s osamnaest spavaćih soba ili beskonačni (infinity) bazen.

Aspiracijsko gledanje

Kako nastavlja Prestige, sintagma ‘aspiracijsko gledanje‘ također ima veliku ulogu u toj vrsti TV sadržaja. Nekoliko je studija, naime, pokazalo da, pružajući uvid u svijet bogatih, emisije mogu motivirati gledatelje, učiniti ih ambicioznijima. Taj je učinak posebno primjenjiv na šouove s krajnjim luksuzom – nekretninama. Njihovi zadivljujući kadrovi, vrhunska uređenja i pregovori o milijunskim cijenama (visoki ulozi) posebno golicaju maštu. Ili, kako poentira Prestige, vjerojatno nikad nećete čuti za seriju koja se bavi stanovima niže ili srednje klase jer to jednostavno nije toliko glamurozno, takvom životu gledatelji ne teže. I upravo je ta težnja, ta aspiracija ključna jedinstvena prodajna točka (engl. unique selling proposition – USP) s pomoću koje produkcijske kuće traže novac za snimanje takvih docurealityja. Naravno, tu je još jedan, treći čimbenik koji ne valja zaboraviti: ljudima je inherentna potreba za intrigom i dramama, sapunicom.

Netflixovi naslovi s predznakom selling ili buying nude i to: besprijekorno posloženu kombinaciju osobnih priča, suparništva i dealova s visokim ulozima, stvarnosti i fantazije koja gledatelje drži prikovane uz ekran. U cijeloj priči ne treba smetnuti s uma ni ulogu društvenih platformi poput Instagrama i TikToka koje gledateljima omogućavaju da prate zvijezde i dobiju uvid u njihov luksuzni život iza kulisa ili između sezona. Kako piše Prestige, taj nepresušni tok glamuroznog sadržaja pojačava aspirativni aspekt šouova. Gledatelji ne gledaju samo epizode, bave se i sadržajem na društvenim mrežama, dobivaju osjećaj pripadnosti zajednici, što ih, dakako, više povezuje s TV naslovima i njihovim zvijezdama; fantazija im postaje stvarnija i dohvatljivija. I dok gledatelji hrane svoj svijet mašte, brendovi, posebno oni iz arene luksuzne mode, podebljavaju svoje prihode.

Moda kao alat

Sestre Kardashian (i njihov produkcijski tim) prve su reality-šou pretvorile u neku vrstu modne piste, a visoku modu način da izraze svoj status, donekle i karakter. Uskoro su se realityji koji drže do sebe, uključujući te ‘nekretninske‘, modom počeli služiti kao alatom karakterizacije likova. Jer, ako vam dosad nije bilo jasno je li ta zvijezda konfliktna ili pak submisivna i nježna, shvatit ćete to po Balenciaginu kaputu ili Chanelovu kostimiću. Moda u reality-šouovima pripovijeda priču, kreira narativ (primjera radi, u epizodi ‘Selling Sunseta‘ cijeli se konflikt temeljio na dužini suknje jedne brokerice) i pomaže likovima da utjelove određenu personu, za što u stvarnom životu ne bi imali priliku. Osim što su luksuzni komadi s modnih pista zapravo kostimi, intrigiraju gledatelje i mnogi nerijetko postaju viralni; ono što zvijezde nose, redovito se rasproda. U svakom slučaju, ako je suditi po njihovoj količini, reality-šouovi u kojima uloge imaju luksuzne nekretnine i osobne drame još će se dugo gledati na malim ekranima. Mali su izgledi da će biti inovirani – jer zašto popravljati ako nije pokvareno?