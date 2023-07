​TikTok pruža niz prilika za tvrtke - evo razloga zašto tvrtke ne bi trebale ignorirati njegovu popularnost

S više ili manje neobičnim video zapisima kratkog formata, TikTok je već neko vrijeme neosporno najpopularnija društvena mreža. Pa baš kao i privatne osobe koje se žele prilagoditi vremenu, jasno je i da je poslovni svijet trebao zaviriti na ovu mrežu. Brojne su tvrtke i brendovi uskočili na vlak popularnosti ove platforme pa čak i neke od naizgled tradicionalnih tvrtki djeluju na ovoj mreži. A ono što je pitanje koliko je i zašto TikTok koristan za tvrtke?

Neovisno o tome sviđala se platforma nekome ili ne, TikTok je dio sadašnjosti, a činjenica da ima više od milijardu aktivnih korisnika i fantastičnu stopu angažmana pokazuje da ga se ne smije ignorirati. Preciznije, TikTok je dosegao 1,6 milijardu korisnika diljem svijeta do kraja 2022. godine, a očekuje se da će porasti na 1,8 milijardi do kraja 2023. godine. A za razliku od drugih društvenih platformi, čak i računi s nekolicinom sljedbenika mogu sakupiti milijune pregleda na videu.

Pa upravo iz tih razloga, iako TikTok može djelovati kao mreža na kojoj se vrte čudne objave, njegova popularnost i video sadržaj pružaju niz jedinstvenih marketinških prilika za tvrtke.

TikTok kao dio marketinške strategije

Iako brojne tvrtke već jesu na TikToku, zašto bi i one koje nisu trebale preispitati svoju odluku? Razloga za to ima mnogo. TikTok je vrlo učinkovita platforma za oglašavanje proizvoda jednostavnim videima. Također, treba imati na umu da je to jedna od najbrže rastućih platformi društvenih medija, a ogroman broj ljudi na platformi znači da tvrtke imaju mnogo potencijalnih kupaca nadohvat ruke. Brendovi kao što su McDonald‘s, Starbucks i Pizza Hut već su odavno iskoristili ovo postavljanjem računa za svoje tvrtke.

I Pevex je, kao primjer jedne od domaćih tvrtki, prepoznao važnost prisutnosti na ovoj platformi. Tvrtka je na TikToku postala aktivna u travnju 2020. godine, a sve je krenulo s tada popularnim trendom #ohnana plesom. Trenutno broje više od 36 tisuća pratitelja, više od 560 tisuća lajkova i više od 10 milijuna pregleda. A razlog za prisutnost na mreži s kojom ih na prvu možda i ne bi spojili? Sama činjenica da korisnici na aplikaciji provode 95 minuta dnevno je dovoljna da svaki brend shvati da je bitno stvarati sadržaj na toj mreži, navode iz Pevexa.

TikTok je također vrlo učinkovit kao marketinška platforma zbog svog širokog dosega. Aplikacija je preuzeta više od 2,6 milijardi puta i dostupna je u gotovo svim zemljama svijeta, navodi Forbes. To znači da možete jednostavno pronaći svoju ciljanu publiku traženjem korisnika sličnih interesa kao što su vaši ili oglašavanjem ljudima koji su već zainteresirani za ono što radite.

– Također, pomlađivanje publike (kupaca) je još jedan bitan faktor zbog kojeg je TikTok odlična aplikacija za komunikaciju i marketing. Poruka može vrlo brzo doći do široke publike (ukoliko postane viralna) što čini TikTok unikatnim u usporedbi s platformama Facebook, Instagram i YouTube koje znatno ovise o plaćenom oglašavanju kako bi dosegnuli željenu publiku – ističu iz Pevexa.

No, navode da je potrebno je prilagoditi poruku mlađoj toj publici, što znači kreiranje ponajviše zabavnog, ali i edukativnog sadržaja koji će na dinamičan i vizualno atraktivan način privući ‘gledatelja‘ jer TikTok publika (u usporedbi s drugim mrežama) puno češće komentira, dijeli i lajka sadržaj što u konačnici doprinosi uspješnosti samog objavljenog videa.

Tvrtke drže korak s vremenom

Osim toga, iz Pevexa navode da, iako ljudi ‘znaju za vas‘, bitno je izdvojiti se od konkurencije, a to se može jedino kreativnim načinom komuniciranja putem čim više marketinških kanala – za što su stvorene nove platforme i trendovi. Također, kao najvažnije prednosti izdvajaju: video ‘only‘ je sadržaj kojeg najefektivnije percipira gledatelj, doseg koji platforma/trendovi mogu ostvariti te mogućnost stvaranja unikatne i kreativne poruke koja će brend odmaknuti od svega tradicionalnog.

TikTokerica Nina Skočak istaknula je da općenito primjećuje da su domaće kompanije općenito dosta angažirane na društvenim mrežama i da prate gotovo sve trendove od samih početaka.

- Na primjer, Mlinar se angažirao na TikToku počevši od prve karantene koliko pamtim. Ledo je gotovo od početaka popularnosti Instagrama i TikTok-a angažirao influencere. Kompanijama je stvarno jasno da su društvene mreže nužne za održavanje odnosa s javnosti. Biznis se uvijek brzo prilagodi zakonima tržišta jer im je to nužno za opstanak – smatra Skočak.

Da je angažman kompanija na mrežama, posebno na TikToku danas važan slaže se i Skočak koja smatra da ‘ako nisi na društvenim mrežama, za najveći dio populacije ne postojiš‘. I dodaje, nema teme ili posla koji se ne može iskomunicirati na zanimljiv način – samo se treba znati kako!

- Društvene mreže ne prate trendove, trendovi se na društvenim mrežama stvaraju i šire na druge medije i sfere društva. Ako želite biti na izboru stvaranja trendova i, što je najvažnije, razumjeti svoju publiku, što oni vole i otkuda to uopće dolazi, društvene mreže su korak broj jedan. Uz to, još uvijek predstavljaju najjeftiniji oblik oglašavanja gdje u većini slučajeva treba minimalno novaca za najveći mogući doseg do sada viđen u medijskom svijetu – istaknula je Skočak.

Pa ne čudi da, uz toliko prednosti povezanih s TikTokom, tvrtke počinju ulagati u ovu mrežu više nego prije, što je dovelo do velikog uspjeha za neke tvrtke koje učinkovito koristile platformu.