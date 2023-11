Coca-Cola objavila koja pića povlači, Fortenova povlači sva pića Coca-Cole

Coca-Cola je objavila koja pića povlači iz trgovina u Hrvatskoj nakon što su potvrđena dva slučaja trovanjem u Hrvatskoj, a sumnja se na još nekoliko.

- Slijedom nedavnih događanja poduzimamo korake kako bismo zaštitili javno zdravlje. Privremeno povlačimo jednu seriju Coca-Cola Original Taste 500ml u plastičnoj ambalaži (PET) s tržišta prema Usmenom rješenju Državnog inspektorata Republike Hrvatske, serija proizvoda Coca-Coca Original Taste, gaziranog bezalkoholnog pića, 500 ml PET proizvedenog 11. listopada 2023. s rokom trajanja do 11. travnja 2024.

Iako naša interna analiza nije pokazala nepravilnosti u proizvodnji ili u proizvodima, također smo donijeli odluku o privremenom povlačenju dvije ograničene serije Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330ml u staklenoj ambalaži do završetka službene istrage. Riječ je o serijama proizvedenim 27. svibnja 2023. (s rokom trajanja do veljače 2024.) i 22. lipnja 2023. (s rokom trajanja do ožujka 2024.). Nastavljamo surađivati s nadležnim tijelima i poduzimamo konkretne aktivnosti kako bismo zaštitili naše potrošače - objavili su.

Fortenova povlači s polica sva pića Coca-Cole

Članice Fortenova grupe – Konzum, Velpro, Tisak i Roto Dinamic odlučile su samostalno i preventivno iz svojih dućana povući sva bezalkoholna pića Coca-Cole, objavili su iz Fortenove, prenosi Jutarnji.

- S osnovnim ciljem zaštite zdravlja naših kupaca i svih ostalih dionika te odgovornog pristupa ukupnom poslovanju, članice Fortenova grupe – Konzum, Velpro, Tisak i Roto Dinamic, samoinicijativno i preventivno iz svoje maloprodajne i veleprodajne mreže povlače sav asortiman bezalkoholnih pića proizvođača Coca-Cola. Ta privremena odluka Fortenova grupe vrijedit će sve dok od relevantnih institucija i proizvođača ne dobijemo službene informacije o sigurnosti proizvoda i upute o postupanju - navode u priopćenju.