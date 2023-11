Miodrag Šajatović: Kako pratiti izborni reality-šou (praktični vodič za poduzetnike)

Zabava se svodi na prepoznavanje disciplina u kojima se natječu zbog izbora unezvjereni politički prvaci. Discipline su: a) uvrijedi protivnika, b) ja bih to isto, ali bolje, c) evo slučajne vijesti – evo što ja mislim, d) držim se općih mjesta kao pijan plota i e) prizemno podilazim biračima. Postoji i natjecanje u originalnim idejama, ali za tu disciplinu obično se nitko ne prijavi

Predizborna politička predstava je počela. Za poduzetnike i menadžere i cijelu poslovnu zajednicu to je, kratkoročno, dobra vijest. U superizbornoj godini vladajući HDZ učinit će sve da rast bude što viši. Dugoročnije, biznis-zajednica iskusila je da kupovanje glasova u izbornoj godini stiže tvrtkama na naplatu u godini iza.

Na osobnoj razini, poduzetnici, menadžeri i ekipa iz realnog sektora s podsmijehom prati unezvjerene, egzaltirane političare, koji se na tržištu nađu tek jednom u četiri godine. Za razliku od biznismena i njihovih ljudi, koji su na tržištu svaki dan. Tri i pol godine uljuljkani u sigurne fotelje i saborske klupe, politički prvaci postaju nervozni i spremni na sve ne bi li u tom jednom danu, kad kupci (birači) dođu u politički supermarket zvan izbori, ostvarili nekakav rezultat.

Političari petobojci

Premda predizborni folklor neće djelovati na to za koga će najveći dio poduzetnika i menadžera glasati na parlamentarnim izborima, jer su već ranije odlučili koji će broj zaokružiti, nužnost ih tjera da gube vrijeme prateći politički reality-šou. Hoće li u važnom ministarstvu ostati ista ekipa? Ako za koaliciju postane odlučujuća neka mala stranka, imamo li u njoj koga poznatog? Ako zakucaju po donacije, komu koliko dati s obzirom na rejting i koalicijski potencijal? – samo su neka od pitanja o kojima oprezni biznismeni vode računa.

Sve je to zamorno i blago besmisleno. Mnogi bi najradije prespavali do poslije izbora. Ali budući da to nije moguće, evo prijedloga kako da sjedenje u gledalištu bude koliko je to moguće zabavno. Riječ je o igri, kako bi se to u kolektivnim sportovima reklo, prepoznavanja predizbornih disciplina. Kako se igra ta igra? Čitaš, slušaš ili gledaš neko predizborno obraćanje političara i pokušaš ga smjestiti u jednu od šest disciplina. I usput pratiš je li slučajno osim na pitanje ŠTO dao bar naznaku KAKO.

Disciplina u kojoj je najveća konkurencija je ‘uvrijedi protivnika‘. Protivnička je stranka nešto loše napravila, dopustila ili propustila. Političar izazivač pokušava poentirati još jednim u nizu dokaza o korumpiranosti ili nesposobnosti trenutačno vodeće političke ekipe. Ne dira ga što se godinama pokazuje da samo ocrnjivanje protivnika ne daje rezultat. Glasači ostaju vjerni svom klubu.

Druga disciplina je uvjeravanje ‘da sam ja na vlasti, radio bih isto, ali bolje‘. Očekuje se da neodlučni glasači vjeruju na riječ. Treća disciplina je ‘evo vijesti – evo što ja mislim‘. Dogodi se nešto, svinjska kuga na primjer, i onda za izbore nepripremljeni lijeni politički lideri, nemajući bilo kakav smisleni program, pokušavaju ušićariti koji glas mudrim izjavama ispred replike Bašćanske ploče u saborskom hodniku. Kad vidi ‘bašćance‘, čije bi izjave ChatGPT predvidio do u riječ, toliko su očekivane i neinventivne, prosječni se birač automatski isključi. To nije jasno samo samoljubivim političarima i njihovim PR-ovcima.

Četvrta predizborna disciplina je ‘igram na sigurno – držim se općih mjesta‘. Tu se ne ide na neki aktualni primjer, jer uvijek se može izgubiti neki potencijalni glas. Ako si za svinjogojce, možda ima onih koji ih ne podržavaju, pa je bolje držati loptu oko centra i najavljivati borbu protiv korupcije, ubrzanje rasta i reforme.

Oni malo hrabriji ili očajniji znaju se uključiti u petu disciplinu – ‘prizemno podilaženje glasačima‘. Najaviš 500 eura veće plaće, 300 eura veće mirovine, nultu stopu inflacije. Ništa te ne stoji, ionako nećeš biti u prilici objašnjavati zašto ne ispunjavaš obećano.

Ima političara koji su specijalizirani za jednu od disciplina, ali većina se natječe u svima istodobno, pravi petobojci!

Originalna ideja, što je to?

Teoretski, postoji i šesta disciplina. To je ona u kojoj neki političar izađe s originalnom idejom i obećanjem za koje čovjek kaže: ‘Opa! Toga se ne bih sjetio. Svaka čast!‘

Primjeri? Pa evo, recimo, da neka stranka sve karte stavi na zdravstvo. I da obeća kako će udvostručiti izdvajanja za zdravstvo, smanjiti liste čekanja na 60 dana i zabraniti liječnicima da istodobno rade u javnom i privatnom zdravstvu. Ili će druga stranka najaviti da će sve snage i politike usmjeriti na rast industrije i izvoza. Pa će osnovati ministarstvo industrije i vanjske trgovine. Ili će treća obećati godišnji rast BDP-a od sedam posto i objaviti tri godine pripreman program kako to ostvariti. Ili će četvrta kao prioritet staviti projekt razvoja robotike kojim će se zaustaviti potreba ‘uvoza radne snage‘.

Za tu šestu disciplinu, nažalost, obično nema prijavljenih natjecatelja.