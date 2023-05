Lider invest Novska: Čim su percepcija o gradu i poduzetnička klima bolje, dolaze i investitori

Postoje poduzetnici koji bi premjestili svoje poslovanje u Sisačko-moslavačku županiju, gdje imaju pristup jeftinijoj radnoj snazi nego u Zagrebu, a kada se dovrši gradnja autoceste do Siska (što se očekuje do Uskrsa 2024. godine), i povezanost će biti kvalitetnija, istaknuo je to danas Mihael Jurić, zamjenik župana SMŽ, tijekom investicijskog skupa Lider invest, koji se prvi put održao u Novskoj.

– Jasan je to pokazatelj da se na području naše županije isplati doći i ulagati – dodao je Jurić tijekom svoje prezentacije o poduzetničkim uspjesima SMŽ.

A kako Hrvatska banka za obnovu i razvitak u tome može pomoći poduzetnicima u SMŽ objasnila je okupljenim brojnim poduzetnicima, ali i političarima, profesorima i drugim sudionicima skupa Mirela Đuran, voditeljica odjela za mikro poduzetnike u HBOR-u.

– Prvi i osnovi prioritet naši su krediti koje plasiramo poslovnom sektoru za poslovne investicije, ali dajemo poduzetnicima i garancije, npr. za jamstvene rokove. Uz to, u kriznim razdobljima korone, pa i ukrajinske krize, pokrenuli smo posebne programe kako bismo pomogli poduzetnicima. Važno je i da poduzetnicima uvijek budemo podrška u savjetovanju i informiranju, pripremi dokumentacije, ali i nakon završetka investicije, kada poslovanje krene – objasnila je Đuran te dodala da HBOR nudi izravno kreditiranje, kreditiranje posredstvom banke ili model podjele rizika.

Posebnu podršku pružaju mladima do 40 godina života i ženama poduzetnicama. Kamatne stope za projekte SMŽ iznose 2 posto, prijavljeni projekti ne smiju štetiti okolišu, a oni koji doprinose očuvanju okoliša imaju dodatnu prednost kod mogućnosti kreditiranja u HBOR-u.

Da Sisačko-moslavačka županija ima sve predispozicije za početak poslovanja u proizvodnji istaknuo je Matt Darko Sertić, osnivač i direktor sisačke tvrtke Applied Ceramics, koji se Lider investu pridružio putem videopoziva iz Kalifornije. U uvodnom izlaganju prije panel-rasprave, iskoristio je priliku i okupljenim mladim poduzetnicima dao nekoliko savjeta. Između ostaloga, poručio im je da se razvoj poslovanja nipošto ne smije oslanjati na besplatan novac.

– Naši mladi jedina su sila koja će vući hrvatsku ekonomiju na pravi put, bit će ono što je Modrić u nogometu i trebaju zauzeti svoje mjesto u slobodnom tržišnom svijetu – zaključio je Sertić.

Nakon ovih izlaganja, čini se kao da prepreka za stvaranje pozitivnog investicijskog okruženja nema, rekla je Manuela Tašler, Liderova urednica, uoči panel-rasprave koja je ipak otkrila da prepreke ipak postoje.

Kako je objasnila Ella Jagodin, HR menadžerica u novljanskoj tvrtki Ante Mijić-Quercus, trenutno su najvećoj investiciji u više od 30 godina otkako tvrtka postoji – pokreću elektranu na biomasu vrijednu 8,5 milijuna eura te popratne sušarske kapacitete vrijedne još 900 tisuća eura, a gradnja samo što nije počela.

– Priprema je trajala tri godine, a zbog rata u Ukrajini bilo je jako teško dobiti kredit te je cijeli proces trajao dvije godine. Banke su bile jako oprezne zbog povećanja cijena, inflacije i rasta kamatnih stopa, a dobavljači nam nisu mogli garantirati da će oprema doći na vrijeme. Neke banke uopće nisu htjele surađivati, a one koje jesu bile su jako oprezne – rekla je Jagodin te dodala da su im troškovi dobavljača i izvođača radova samo u zadnjih šest mjeseci narasli čak dva milijuna eura.

Između poduzetnika i državnih institucija, o kojima poduzetnici ovise, i dalje postoji nerazumijevanje, ukazao je Zlatko Redžić, direktor novljanske tvrtke Metaflex.

– U bilo kakvom projektu ili investiciji jako je teško uskladiti naše vizije s državnim institucijama i to je veliki izazov – rekao je Redžić.

Dodao je da pristup u državnim institucijama stopira ljude u njihovom razvoju, što koči potencijal, a rješenje vidi u tome da se ljude potiče na razvoj na kojoj god funkciji bili.

– Kad se ta percepcija promijeni, Hrvatskoj neće biti kraja. Moje mišljenje je da je ovo najbolja i najljepša zemlja na svijetu i da imamo ogroman potencijal – zaključio je Redžić.

Da je važna i percepcija javnosti o samom gradu, kao što je Novska prepoznata po razvoju gaming industrije, istaknula je i Ivana Matanović, zamjenica ravnatelja JU Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije.

– Čim je percepcija bolja, bolja je klima i ozračje te dolaze investitori. Uloga regionalnog koordinatora jest da osvijestimo poduzetnike o svim mjerama pomoći i potpore koje postoje trenutno u SMŽ. Prenosimo poduzetnicima te informacije i prva ruka smo im u radu – objasnila je Matanović.

U Novskoj danas posluje 70 startupova koji zapošljavaju 120 ljudi, a osim JU regionalnog koordinatora, u njihovom poslovanju pomaže im i Razvoja agencija Grada Novske – NORA.

– Mislim da su poduzetnici zaista spremni, žilavi, odoljeli su krizama i odlučno idu u nove investicije. Naši poduzetnici ovdje imaju sve na jednom mjestu, od Grada, Razvojne agencije Grada Novske, do Razvojne agencije SMŽ SIMORA. Novska je također prepoznala da nam je potreban cjelokupan razvoj grada. Podržava se gaming i drvna industrija, ali da bi se razvio cijeli sustav, moramo brinuti i o ostalim proizvodnim i uslužnim granama – rekla je Vida Iličić, ravnateljica NORA-e.

Stjepan Šmit, vlasnik i direktor kutinske tvrtke Šmit Electronic, pohvalio je ulaganje u gaming industriju u Novskoj, no napomenuo je da razvoj teče presporo u odnosu na, primjerice, poljski grad Katowice, europski centar gaming industrije.

– Zadnje dvije do tri godine gaming raste, ali puno manje nego što je rastao prije. Ovo sve smo trebali imati prije pet godina. No prema mom iskustvu, Hrvatska bi se trebala okrenuti ekologiji, ekološkoj proizvodnji i recikliranim materijalima. Svi veliki svjetski brendovi stavljaju prioritet svoje proizvodnje i brendiranja u to – zaključio je Šmit.