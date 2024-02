Inovacija iz Sesveta već krenula u izvoz: Docker žele marine na Mediteranu, UAE, Saudijskoj Arabiji

Ni pola godine od pokretanja serijske proizvodnje Dockera, inovativnog tehnološkog rješenja za marine razvijenog u Sesvetama, koje je pred dobivanjem međunarodno priznatog patenta, ne staju pozivi zainteresiranih klijenata iz Europe, ali i Ujedinjenih Arapskih emirata te Saudijske Arabije.

Sastanak s partnerima investitora koje zanima postavljanje Dockera u tri marine u Dubaiu, tek par sati prije našeg poziva u četvrtak obavio je Bruno Sokač, inicijator projekta i izvršni direktor tvrtke Kontis koja podupire projekt. Prije toga bilo je putovanje u Dohu, s neočekivano dobrim rezultatima, sajam METS u Amsterdamu, potom sajam u Boot Düsseldorf 2024 koji je završio prije par dana, gdje je odrađeno stotinjak prezentacija i tko zna koliko B2B sastanaka. Posve neplanirano, jer radi se o sajmu za publiku koji je trebao biti u revijalnom tonu, no šestorica Dockerovaca u devet dana nije se stigla okrenuti od posla.

- Došli smo do toga da projekt sam sebe gura, da se prozvod traži, da je već poznat tržištu, i to je ono što smo htjeli postići, iako smo malo iznenađeni dinamikom. No pokazalo se da su se, umjesto publike koja šeta sajmom, na ovom zadnjem sajmu pojavili potencijalni partneri koji su o Dockeru čitali pred čak godinuipo u časopisu Marina World, i točno znaju o čemu se radi. U promociji su nam jako puno pomogle i naše objave na Linkedinu i Instagramu, gdje su nas pronašli oni koji traže smart tehnološka rješenja, a naše je jedinstveno u svijetu - pojašnjava nam Bruno Sokač koji je prilično uvjeren da će se realizirati i Dubai i Doha, ali i naravno prva postavljanja Dockera u hrvatskim marinama već naredne sezone. Pregovori su u tijeku, pa još nemamo detalje.

Rješenje za nautičare

Docker je proizvod nove generacije u industriji pomorske opreme, dizajniran je kao platforma koja u sebi skriva sva moguća rješenja za nautičare – od kablova za struju i vodu koji se automatski i brzo namotavaju, do skladišta otpadnih voda, a izrađen je od materijala koji se mogu reciklirati. Docker se postavlja polupotopljeno na boku pontona, te uz njega vlastiti kabeli brodovima više nisu potrebni, jer je s nekoliko standardnih adaptera povezivanje moguće na bilo koje plovilo.

Također, sustav je povezan s pametnom jedinicom koja kontrolira, prati i mjeri sve parametre poput potrošnje vode i električne energije, raspoloživih slobodna mjesta, čime se može upravljati putem aplikacije na mobilnim uređajima. Unutarnja konstrukcija kao i kućište izrađeni su od aluminija, što je također održivo rješenje za okoliš.

Razvoj ove inovacije krenuo je spontano, iz osobne frustracije, jer je Sokač uporno tražio rješenje koje će ga poštedjeti namotavanja kablova na plus 40. Kako je poznato svakom nautičaru, tradicionalno svaki brod ima pohranjen vlastiti kabel i crijevo na brodu, a bez ikakve automatizacije rad oko kablova i crijeva može se pretvoriti u težak fizički rad.

Projekt Docker razvijen je uz tehničku podršku tvrtke Kontis koja posluje u metaloprerađivačkoj industriji, i to je bila olakotna okolnost, jer nije bilo pritiska koji bi donijeli eventualno zaduživanje ili očekivanja investitora. Kontis je za potrebe Dockera 2019. godine osnovao odjel za istraživanje i razvoj, doprinos razvoju proizvoda dali su dvojica inženjera strojarstva Goran Vajdić i Ante Palinić, dok je za predstavljanje i implementaciju proizvoda na tržište zadužen Mario Topalović. Naravno, na razvoju proizvoda angažiran je niz vanjskih partnera i dobavljača.

Docker je naposljetku testiran prošlog ljeta u marini Polesana u Puli, i 21. kolovoza je krenula serijska proizvodnja. Od izrade prototipa do serijske proizvodnje Docker je doživio i neke preinake, odnosno može se proizvoditi u više verzija, ovisno o potrebama klijenata. Godišnje će sa sadašnjim kapacitetima moći proizvesti 500 uređaja, a investitor planira povrat ulaganja u periodu od 2 do 5 godina uz optimalne uvjete.

- Zapisali smo taj datum, jer trebalo je proći puno koraka da bi se krenulo u serijsku proizvodnju. Nadamo se da će prva serija od 20-ak Dockera ići u hrvatske marine s kojima pregovaramo, a za Dockere imamo upite duž Mediterana, Portugal, Grčka, Španjolska, sad u Düsseldorfu smo naišli na velik interes investitora u Turskoj. Turska i Albanija trenutačno su najbrže rastuća tržišta, tamo vidimo puno potencijala - kaže nam Sokač.

Velik potencijal vide i na već spomenutim tržištima van Europe. U plasmanu će im pomoći i činjenica da već imaju prijavljen međunarodni patent pri Međunarodnoj organizaciji za intelektualno vlasništvo (WIPO). Iako se na samu dodjelu patenta čeka, u međuvremenu nitko ne smije proizvesti ništa slično Dockeru.