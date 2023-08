Vedran Nojić, Adriateh: Gotovo je nemoguće razviti visokotehnološki proizvod bez međunarodne suradnje

I u svijetu čišćenja i održavanja vozila sve se više rješenja digitalizira, automatiziraju se strojevi za pranje jer se uvijek traži nešto brže i bolje te po mogućnosti inovativno. Čini se da to za Adriateh iz Svete Nedelje nije nimalo nerješiv izazov. Uza svojih šest postojećih modela samoposlužnih i automatskih autopraonica ta je tvrtka tako na tržište upravo stavila novu automatsku portalsku autopraonicu za osobna i teretna vozila Alta Pro, koju je razvila u suradnji s njemačkim partnerom.

Naime, Adriateh je procijenio da će se u pet godina više od šezdeset posto pranja vozila obavljati u automatskim portalskim praonicama, koje izgledaju poput ulaza ili prolaza, te je odmah ponudio svoje rješenje. Tvrtka iz Svete Nedelje autopraonicama i pratećim proizvodima i uslugama, osim hrvatskoga tržišta i onoga susjednih zemalja, uspješno opskrbljuje europsko tržište, na koje izvozi čak osamdeset posto svojih proizvoda. Zanimanje kupaca i novih distributera je stalno pa direktor Adriateha Vedran Nojić ističe da, osim što postupno jačaju postojeća tržišta, dolaze i na nova, poput Ujedinjenoga Kraljevstva, Irske i Nizozemske.

Uz samoposlužne i automatske autopraonice od nehrđajućeg čelika, otporne na sve vremenske uvjete, koje se brzo i jednostavno postavljaju, Adriateh proizvodi niz malih strojeva za praonice i nudi poznate strane brendove, poput Mafre.

Potpuni nadzor nad strojevima

Nojić napominje da već godinama imaju i svoju robnu marku AT, koja uključuje široku paletu proizvoda za pranje i održavanje vozila. Važan je dio ponude, navodi, i servisno-tehnička potpora koja pokriva sve vrste servisa, ali i razne kompleksne nadogradnje. Dodaje da u ponudi također imaju punjač za elektrovozila Stekker, koji je nakon pet godina razvoja uspješno certificiran te se svaki dan može naći na sve više mjesta u Hrvatskoj.

– Naši dugogodišnji partneri važan su dio naših proizvoda. Neke dijelove kupujemo od renomiranih svjetskih brendova, ali sva softverska, dizajnerska i konstrukcijska rješenja u našem su vlasništvu. U sljedećem razdoblju usmjereni smo na plasiranje i pozicioniranje novih proizvoda na tržište kako bi oni otvarili svoj potencijal i utjecali na tvrtkine prihode. Na temelju toga planiramo snažno rasti 2024. i 2025. Naime, punjač za elektrovozila Stekker ima izniman potencijal u ubrzanom procesu razvoja e-mobilnosti jer je tržište EV punjača 2021. iznosilo tri milijarde eura uz procjenu godišnjeg rasta od 30 posto do 2030.

I automatski portal za pranje osobnih i teretnih vozila Alta Pro perspektivan je proizvod koji će kvalitetom zadovoljiti očekivanja i potrebe svjetskog tržišta. Radi se o sustavu pranja u kojem korisnik ne pere vozilo, nego to čini stroj četkama i visokim tlakom. Prije šest godina prvi smo na svijetu razvili i ponudili aplikaciju za krajnje kupce kojom smo omogućili digitalno plaćanje usluga pranja i čišćenja vozila. Zahvaljujući njoj vlasnici autopraonica imaju potpuni nadzor nad strojevima i na osnovi analiza poslovanja mogu u svakom trenutku donositi ispravne odluke i komunicirati sa svojim kupcima – opisuje Nojić.

Potencijal e-mobilnosti

Da je danas gotovo nemoguće razviti visokotehnološki proizvod poput brze punionice vozila bez međunarodne suradnje, svjedoči upravo primjer Adriateha, koji je uložio golem novac u razvoj. Pet su godina, svjedoči Nojić, Adriatehovi inženjeri surađivali s nizom tvrtki kako bi osmislili jedinstven dizajn, jedinstven softver i sustav naplate te na kraju dobili potrebne certifikate. Najbolji tvrtkini djelatnici, naglasio je, s jednakom su energijom razvijali automatske autopraonice za automobile i kamione.

– Izrađujući strategiju poslovanja prije nekoliko godina, shvatili smo mogućnosti i potencijal tržišta e-mobilnosti. Godinama proizvodimo visokotehnološki razvijene proizvode, zato nam je u suradnji s dugogodišnjim partnerima razvoj punionica za elektrovozila bio logičan potez. Danas nudimo AC (do 22 kW) i DC punionice (od 30 kW do 120 kW) sa svom popratnom uslugom projektiranja i montaže. Sad u punionicama za električna vozila razvijamo ultrabrze punionice, do 320 kW, kojima ćemo moći odgovoriti na sve tržišne zahtjeve. Na vrijeme smo počeli ulagati u servisnu potporu kako bismo sve potencijalne teškoće bili u stanju riješiti što brže.

Ujedno imamo cjeloviti sustav električne mobilnosti kojim možemo ponuditi potpunu uslugu, od projektiranja, visokotehnološkog proizvoda vrhunskog dizajna, usluga montaže do postprodajne servisno-tehničke potpore, te kratke rokove isporuke. Ne vjerujemo u koncept jednog rješenja za sve, već izrađujemo rješenja po mjeri. Naime, velikim europskim proizvođačima teško je konkurirati, a jedinstvena rješenja pomogla su nam pri ulasku na niz tržišta. Zadovoljstvo kupaca također je jedan od glavnih tvrtkinih smjernica bez obzira na izazove. Svakom kupcu pristupamo zasebno, i detalji razlikuju – uvjeren je je Nojić.

Istraživanje i razvoj u fokusu

Lani su Adriatehovi prihodi iznosili 16,241.330,15 eura, što je smanjenje u odnosu na godinu prije za 1,956.498,77 eura, odnosno za 10,75 posto. Nojić to objašnjava podatkom da se 80 posto ukupnih prihoda odnosi na projekte čija realizacija ovisi o nizu vanjskih činitelja. Naime, Adraiteh je kao jedan od partnera u projektu katkad prisiljen pričekati da se provedu druge faze projekta, primjerice građevinski radovi, da se dobiju razne dozvole, ili zbog vremenskih prilika. Prošla je godina, rekao je, bila iznimno izazovna zbog kroničnog nedostatka većine elektroničkih komponenata pa je, kad se sve zbroji, ishod zadovoljavajući jer su većinu energije usmjerili na završetak razvoja novih proizvoda. Neto dobit je 2022. bila 898.817,17 eura, što je 10,12 posto manje u odnosu na milijun eura dobiti godinu prije.

– Na lanjsku neto dobit utjecalo je također više toga. Zbog problema u nabavnim lancima morali smo upotrebljvati skuplju alternativu kako bismo mogli dovršiti projekte i poštovati rokove. Utjecala je i koronakriza, i to u obliku nepravilnih narudžbi i neracionalnog povećanja zaliha, što je povećalo ulazne troškove. Najvažnije je što smo se opredijelili da što više interno apsorbiramo poskupljenja kako bismo zadržali tržišni udio i zadovoljstvo kupaca. Ove su nam godine ciljevi i rezultati na razini prošlogodišnjih i trenutačno ispunjavamo plan poslovanja. I dalje na ulazne troškove negativno utječe poskupljenje materijala, a porast cijena kapitala sve više utječe na odluke investitora i usporavanje tržišta. Trend porasta troškova rada, energije i materijala vlada i ove godine, no internim promjenama kontroliramo razinu troškova te ćemo održati konkurentnost i ostvariti zadane ciljeve – nada se Nojić.

