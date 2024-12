Mišel Sirotić (Aura): Izlazak u Sloveniju značajan je iskorak u našem poslovanju

Obiteljska destilerija Aura iz Buzeta zadnjih nekoliko godina diže ljestvicu u svim segmentima poslovanja, od kvalitete samih proizvoda koji su osvojili preko stotinu zlatnih medalji na domaćim, ali i najrespektabilnijim svjetskim natjecanjima u ocjenjivanju jakih alkoholnih pića, preko elegantnog i autentičnog dizajna koji daje dodanu vrijednost svakom proizvodu, eventima koje obogaćuju svojim originalnim i kreativnim pristupom pa sve do njihovih trgovina koje samim uređenjem, ali i besprijekornom uslugom ostave bez daha svakog posjetitelja.

Tvrtka Aura proizvodi, direktora i vlasnika Mišela Sirotića, koja utjelovljuje brend Destilerija Aura, pod sobom ima dvadeset trgovina. Sve su smještene na izvrsnim i vrlo frekventnim lokacijama, pretežno u središtima starogradskih jezgri gradića poput Motovuna, Grožnjana, Huma, Rovinja, Poreča, Pule, Novigrada. Aura svoje trgovine ima i izvan Istre, u Rijeci, Splitu, Vrbniku na otoku Krku te na creskoj rivi. A centralna trgovina je u Buzetu smještena u okviru same destilerije i posjetiteljima uz degustaciju svih proizvoda nudi i vođeni obilazak destilerijom te upoznavanje sa svim segmentima proizvodnje od maceracije bilja i divljeg voća, preko kuhanja Teranina i gina Karbun pa sve do punjenja, etiketiranja i pakiranja proizvoda.

Sve do ove godine Aura je bila vrlo ozbiljan lokalni brend velikih ambicija. Početkom ove godine otvorili su svoju prvu trgovinu izvan granica Hrvatske i to u Kopru u Sloveniji. Odlično prihvaćeni, ubrzo su trgovine otvorili i u Portorožu te Izoli. Nažalost, ona u Portorožu stradala je ljetos uslijed požara susjedne zgrade i trenutačno je u procesu renovacije. Ali trgovine u Kopru i Izoli, smještene u strogom centru starih jezgri, izuzetno su dobro posjećene i od strane domaćeg stanovništva, ali i od strane brojnih turista. Međutim, koliko su ozbiljne namjere te planovi Destilerije Aura pokazuje nedavno otvoren Distillery Shop u Ljubljani. Smješten je na top lokaciji, dvjestotinjak metara udaljen od glavnog ljubljanskog trga - Prešernovog trga, od kojega se preko Tromostovja, pa šetnjicom uz rijeku Ljubljanicu dolazi do same trgovine Aura, smještene na adresi Pod Trančo 1. Ovim je potezom, otvaranjem specijalizirane trgovine u srcu glavnog grada, a istovremeno plasmanom svojih proizvoda u sve veći broj ekskluzivnih restorana i barova diljem Slovenije, Destilerija Aura definitivno iz lokalnog izrasla u snažan, prepoznatljiv, inovativan i perspektivan regionalni brend.

Baš poput ‘sestrinskih‘ trgovina, i ova u Ljubljani privlači posjetitelje izuzetnim šarmom, toplim uređenjem, detaljima koji bude nostalgiju, te prekrasnim mirisima Aura rakija i likera koje se i u ljubljanskoj trgovini mogu slobodno degustirati. Uz kompletan asortiman kojega čini 29 vrsta biljnih i voćnih rakija i likera te destilata, četiri vrste gina, devet vrsta džemova te 18 vrsta čokolada, u ljubljanskom shopu nude i visokokvalitetne proizvode slovenskih i hrvatskih proizvođača poput tartufa, vina te maslinovih ulja.

I što dalje? - pitamo vlasnika Destilerije Aura g. Mišela Sirotića, koji nam u svom prepoznatljivom zaigranom duhu odgovara -i ove smo godine odradili ozbiljno velik posao. Definitivno nam je izlazak u Sloveniju i otvaranje čak četiri trgovine u svega nekoliko mjeseci predstavio najznačajniji iskorak. Uz to otvorili smo novu trgovinu u Rovinju, na samoj rivi, preuredili trgovine u Poreču, Rijeci te u našoj destileriji u Buzetu. Krenuli smo i s novim web shopom, zatim predstavili čak pet novih proizvoda. To je samo sažetak ovogodišnjeg poslovanja. Za naredno razdoblje planova i želja ima puno! Preuređujemo jednu prekrasnu staru zgradu u blizini Momjana, koju planiramo zgotoviti do proljeća i vratiti je u život, a sam sadržaj neka još malo ostane tajna. A zanimljivo bi svakako bilo i krenuti još malo na zapad…