Pliva je ponovno u samom vrhu poslodavaca u Hrvatskoj, nagrađena prestižnim Poslodavac Partner i Above and Beyond certifikatima

Pliva već desetu godinu zaredom pokazuje HR izvrsnost stjecanjem Poslodavac Partner certifikata te drugu godinu zaredom dostizanjem Above and Beyond standarda u kategorijama ‘Satisfaction‘ i ‘Innovation‘.

Poslodavac Partner najpoznatiji je certifikat za HR izvrsnost kojeg SELECTIO, najpoznatija HR konzalting grupacija u Hrvatskoj, uručuje već 18 godina tvrtkama koje se ističu na tržištu po visokoj kvaliteti upravljanja ljudskim potencijalima. Tvrtke koje pokažu napredne HR prakse u certifikaciji za Poslodavac Partner mogu sudjelovati u dodatnoj procjeni za prestižni Above and Beyond certifikat i pokazati jesu li među top deset posto najboljih poslodavaca po kvaliteti cjelokupnog HR sustava.

„Inovacija je jedna od temeljnih vrijednosti Plive koja demonstrira tu vrijednost kroz različite inovativne prakse tijekom selekcije, onboardinga, prijenosa znanja, komunikacije i employer brandinga. Rad u tvrtki koja potiče inovativnost, prepoznaje doprinos uspjehu organizacije, ali i ulaže u zdravlje zaposlenika, posebice mentalno, potiče visoku angažiranost zaposlenika. Zadovoljstvo zaposlenika u središtu je inicijativa te ga mjere kroz različite kanale i faze životnog ciklusa zaposlenika, počevši od mjerenja zadovoljstva kandidata selekcijskim procesom.“ – istaknula je Lara Šubić Šuša, voditeljica projekta Poslodavac Partner iz SELECTIO Grupe

Selekcijski proces je olakšan korištenjem digitalnog rješenja optimiziranog za mobilne uređaje koje omogućuje bržu prijavu na oglase za posao, povratne informacije kandidatima i generalno poboljšano iskustvo kandidata.

Zadovoljstvu zaposlenika treba pristupiti proaktivno i holistički

Tvrtke koje nose certifikat Poslodavac Partner prednjače u uvođenju poželjnih HR praksi iz područja dobrobiti zaposlenika i prve pokreću pozitivne promjene te postavljaju više standarde kvalitete u brojnim radnim okruženjima širom regije. Zadovoljstvo zaposlenika u Plivi je rezultat pažljivo osmišljenih HR inicijativa, kontinuiranog ulaganja u njihov razvoj, pravovremenog i efikasnog pristupa rješavanju njihovih potreba i pružanja podrške u izazovima s kojima se susreću.

Pliva je tako već tri godine dio i Future Resilience programa, kojeg su osmislili stručnjaci SELECTIO Grupe i koji pomaže zaposlenicima u izgradnji otpornosti na razne poslovne i privatne izazove te nepredvidive i izazovne situacije. Svim zaposlenicima omogućeno je sudjelovanje u programu, a interes za sudjelovanjem najbolje potvrđuje više od 2000 polaznika koji su slušali predavanja po svom izboru.

Velik dio zadovoljstva zaposlenika čine i aktivnosti u kojima i sami mogu biti pokretači pozitivnih promjena na radnom mjestu, ali i u društvu. Plivini zaposlenici zato imaju priliku biti uključeni u razne inicijative društvene odgovornosti kroz godinu te je njihovo zadovoljstvo inicijativama za dobrobit te percepcijom nediskriminacije i inkluzije visoko.

Inovativne prakse za očuvanje zdravlja zaposlenika

Pliva je 2021. godine pokrenula dvije jedinstvene inovativne kampanje – „Pop up ambulantu“ i „Zajedno prema zdravlju“. „Pop up ambulanta“ rezultat je brige o zdravlju i prevenciji bolesti. Ambulanta se nalazi na Plivinoj lokaciji pa je na taj način omogućena veća dostupnost specijalističkih pregleda, a zaposlenici mogu obaviti pregled, zatražiti drugo mišljenje i postaviti pitanja vezano uz svoje zdravlje ili zdravlje člana obitelji. Natječajem pod nazivom „Zajedno prema zdravlju“ organizacija aktivno djeluje prema stvaranju još humanije zdravstvene skrbi i daje novčane donacije pobjednicima, neprofitnim zdravstvenim organizacijama, dobrotvornim udrugama ili udrugama pacijenata koje biraju zaposlenici.

Fokus na zdravlje zaposlenika, podržan je i serijama webinara Naše mentalno zdravlje i Zdrava srijeda gdje su zaposlenicima na raspolaganju stručnjaci i gdje se mogu educirati o brojnim temama u području zdravlja i dobrobiti.