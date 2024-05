Kreiranje sadržaja: Top pet zlatnih trendova kreatorske ekonomije

Budući da zlatno doba tek dolazi, kreatorima, ali i marketingašima isplati se pratiti trendove kako bi u tom biznisu bili što uspješniji. Brendovi će sve više shvaćati kolika snaga leži u dugoročnim partnerstvima i prepustiti sadržaj vještim kreatorima. Istodobno će graditi interne timove kreatora i nagrađivati vanjske partnere i ambasadore

Sarajlija Ante Petrović svoju je ljubav prema životinjama odlučio podijeliti sa svijetom pa je ‘daleke‘ 2007. otvorio kanal na YouTubeu ‘Alen AxP‘ u kojem je glavna zvijezda bila njegova papiga tigrica Cookie. Tada je njezino pripitomljavanje pratilo nekoliko znatiželjnih očiju, a danas je na videa o životu s tigricama pretplaćeno više od milijun pratitelja. Petrović je tako postao jedan od najuspješnijih kreatora sadržaja na području bivše države, koji ne samo da zabavlja svojim sadržajem već nudi i vrlo korisne savjete o brizi, uzgoju i pripitomljavanju šarmantnih papigica.

Kako je svojedobno izjavio za bosanski Start, u vlogerstvo je krenuo iz čiste ljubavi, zarada mu nije bila ni na kraj pameti. Iako danas od toga može živjeti, ganjanje brojeva ne smije biti prioritet, nego, prema njegovu mišljenju, na prvome mjestu mora biti ljubav i strast prema kreiranju sadržaja, bez obzira na to je li riječ o uzgoju papigica ili recenziranju kozmetičkih proizvoda. I doista, upravo je to formula za uspjeh kreatora koji žele ugrabiti svoj dio kolača toga lukrativnog tržišta. Prema posljednjim projekcijama, globalno tržište kreatora vrijedi 156,37 milijardi dolara, raste stopom od 22,5 posto te će se do 2030. popeti na 528,39 milijardi dolara. Budući da zlatno doba tek dolazi, kreatorima, ali i marketingašima isplati se pratiti trendove kako bi u tom biznisu bili što uspješniji. Upravo je zato magazin Forbes nedavno nabrojio pet ključnih trendova koji će kreatorsku ekonomiju oblikovati u idućem razdoblju.

Kreatori preuzimaju

Na prvo mjesto stavljeni su user-generated content (UGC) kreatori, koji se definiraju kao osobe koje samostalno kreiraju sadržaj, često za komercijalnu upotrebu ili u promidžbene svrhe. Za razliku od sadržaja koje kreiraju brendovi, taj je u produkcijskom smislu skromniji, ali autentičniji, i publika je sklonija vjerovati mu više nego sadržaju koji producira pojedini brend. Taj je tip kreatora uzlet doživio tijekom pandemije kad su brendovi bili u potrazi za novim načinima reklamiranja svojih proizvoda i usluga. Na platformama poput TikToka, piše Forbes, može se primijetiti porast broja ambicioznih UGC kreatora koji dijele savjete kako postati jedan od njih, zaraditi konkretnu lovu od oglašivača. Tako se, primjerice, mogu pronaći videa UGC profesionalaca s naslovima poput ‘Kako sam zaradio/la četiri tisuće dolara u 10 sati‘ ili ‘Kako biti UGC kreator 2024.‘.

S tim trendom posebno je zanimljivo to što UGC kreatori za razliku od tradicionalnih influencera ne moraju imati masovnu publiku; brendovi s njima surađuju zbog vještine produciranja sadržaja. Taj trend ima zajedničke karakteristike i s trendom autentičnosti, koja se cijeni više od uglađenoga, ispoliranog sadržaja. Naime, potrošači posljednjih godina imaju sve lošije mišljenje o tradicionalnim marketinškim taktikama te ih se više od 70 posto, kako pokazuje Forresterovo istraživanje, povezuje s brendovima koje smatraju nenapadnim, autentičnim. Istodobno influenceri i kreatori sadržaja češće objavljuju videa s prizorima iz stvarnog života i neretuširane fotografije. Mnogi su brendovi i cijele svoje kampanje dali u ruke upravo takvima, zbog čega buja i, kako ga Forbes nazove, trend kreatorski vođenih marketinškim kampanja (engl. creator-led campaigns).

Nove vrste suradnje

Tu suradnju realiziraju direktno ili s pomoću specijaliziranih agencija koje se bave povećanjem vidljivosti i interakcije korisnika s brendom na npr. TikToku. Također, odabrane influencere stavljaju na takozvanu bijelu listu te im tako daju financijsku potporu za objavljivanje postova. Taj whitlisteing ili creator licencing nova je vrsta suradnje brendova i influencera te donosi prednosti i jednoj i drugoj strani u odnosu. U tom smislu kampanje koje se kreiraju u kolaboraciji s kreatorima, nastavlja Forbes, nisu samo trend već novi način povezivanja brenda s publikom. Prema Aspireovu izvješću, 69 posto marketinških stručnjaka planira povećati ulaganja u tu vrstu oglašavanja, ali i u influencerski marketing u najširem smislu, jer su shvatili da udruživanje s utjecajnim licima na društvenim platformama povećava ROI.

Također se predviđa da će rasti i affiliate ili partnerski marketing, koji se definira kao suradnički oblik poslovanja u kojem treća strana (u ovom slučaju influenceri, odnosno kreatori) reklamiraju određene proizvode i usluge najčešće za proviziju. Ti partnerski programi rastu prosječnom stopom od 10 posto i predviđa se da će do 2030. dosegnuti vrijednost od 40 milijardi dolara. Kao primjer tog trenda izdvaja se brend SlumberPod u čiji su partnerski program uključene različite zajednice kreatora, uključujući roditelje, trenere za spavanje i konzultante koji u zamjenu za promociju dobivaju besplatne proizvode. Trenutačno imaju više od tristo aktivnih partnera koji su samo od nuđenja kodova za popuste generirali sedmeroznamenkastu prodaju.

Kreatori na plaći

Kao posljednji, peti trend koji će oblikovati tržište Forbes izdvaja in-house kreiranje sadržaja. Budući da eksternalizacija stvaranja sadržaja može biti izazovna, a proces od pronalaska idealnog partnera do konačne izvedbe zahtjevan i dugotrajan, mnogi brendovi zapošljavaju vlastite kreatore u nadi da će tako preteći konkurenciju. Tako, primjerice, Cisco svojih više od 84 tisuće zaposlenika na LinkedInu transformira u talent influencere, odnosno koristi se njima kao nekom vrstom agenata za zapošljavanje. Kako je Forbesu rekla njegova direktorica za ljudske resurse Kelly Jones, korisnici više vjeruju ljudima nego tvrtkama, zato se nadaju da će oni koji traže posao, ako čuju dobre stvari od zaposlenika, poželjeti raditi u njihovoj tvrtki. Budući da se 57 posto tražitelja posla koristi društvenim medijima za istraživanje novih prilika, pozicioniranje zaposlenika kao ambasadora brenda zapravo je izvrsna strategija.

Zahvaljujući vlastitim kreatorima sjajnu prisutnost na TikToku ima i brend Auntie Anne. On uspijeva biti dio trendinga na društvenim mrežama jer je kućni kreator u stanju u stvarnom vremenu reagirati na određene događaje ili trendove. Na taj način Auntie Anne uspijeva biti relevantan, a sadržaj koji objavljuje dosljedan i autentičan. Kako na kraju zaključuje Forbes, kreatorski marketing nastavit će cvjetati; hobisti poput Saralije s početka priče pretvorit će se u profesionalce, a autentičnost nadmašiti savršenstvo. Brendovi će sve više shvaćati kolika snaga leži u dugoročnim partnerstvima i pustiti kontrolu, prepustiti sadržaj vještim kreatorima. Istodobno će graditi interne timove kreatora i nagrađivati eksterne partnere i ambasadore. Za uspjeh u šarenome marketinškom krajoliku kreatora koji se neprekidno razvija ključno je, zaključuje Forbes, biti ispred tih trendova.