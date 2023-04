Dva vodiča za život i posao

‘Let My People Go Surfing‘ progovara o tome što je zapravo važno u poslu i kako se može ostvariti zdrava kultura u timu s kojim se radi, a ‘Manje je više‘ oda je jednostavnosti življenja

Budući da polaze od prepoznavanja temeljnih vrijednosti i važnosti građenja svega ostaloga na toj osnovi, knjige ‘Manje je više‘ Lea Babaute i ‘Let My People Go Surfing‘ Yvona Chouinarda najviše su utjecale na Zorana Kordića, upravitelja i suosnivača Zelene energetske zadruge. Pri tome je ‘Manje je više‘, prema Kordićevu mišljenju, oda jednostavnosti življenja koja je k tome nevjerojatno dokaziva, zbog čega joj se neprestano vraća i crpi male mudrosti iz nje. ‘Let My People Go Surfing‘​ progovara pak o tome što je zapravo važno u poslu i kako se može ostvariti zdrava kultura u timu s kojim se radi.

Što je srž

Kao nekomu tko vodi organizaciju koja se zasniva na društvenom utjecaju, Kordiću je bilo nevjerojatno osvježavajuće primijeniti neke lekcije i promatrati učinak. To je na njega ostavilo dubok dojam.

Isprika drugim knjigama

– Snažno je utjecalo na to da i mi sami u poslu prepoznamo koje su nam temeljne vrijednosti i na čemu ćemo graditi povjerenje. Upravo je to ključno u poslu. Te spoznaje uglavnom primjenjujem u radu, ali i ne samo u njemu. ‘Manje je više‘ vidim i kao svojevrsni mali vodič za življenje, onakav kakav su tisućama godina prije nas pisali i rimski stoici. S druge strane, ‘Let My People Go Surfing‘​ daje snažnu poruku da se uvijek bude povezan duhom i strašću s onime što radite, ali da isto tako uvijek budete spremni na mogućnost da se danas odjavite i odete na surfanje. To doista volim prakticirati i mislim da su takvi povremeni bjegovi presudni za bistar i čist um koji će biti uspješan u poslu. Moći to dopustiti sebi, a onda i svima oko sebe, u početku je možda teško, ali na duge staze vrlo je inspirativno i okrepljujuće – uvjeren je Kordić.

Inače, čitanje doživljava poput higijene: ono se ne može ne stići obaviti. Uspoređuje ga i s hodanjem ili pijenjem dovoljne količine vode. Kordiću su knjige često odgovori na pitanja i poteškoće s kojima se suočava najčešće su povezane s poslom.

– Trenutačno sam u fazi da mi najviše odgovaraju knjige koje se bave naizgled banalnim temama, a koje znače sve, primjerice kako voditi dobar život. Negdje sam pročitao da se u kasnim tridesetima pojavi ta faza, zato je to valjda normalno. Dodao bih još samo svojevrsnu ispriku svim drugim knjigama koje su me dotaknule dok sam ih čitao i na koje sam mislio kad sam pripremao svoj izbor. Međutim, nisu našle svoje mjesto pod ovim suncem, ali zasigurno dobro znaju koje su pa će mi oprostiti. Jer ipak, manje je više – kaže Zoran Kordić.